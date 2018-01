Saimaannorppa hukkui luvalliseen verkkoon Savonlinnan vesillä – Painoi vain 35 kg

Saimaannorppanaaras on löytynyt hukkuneena verkkoon. Kuollut norppa löytyi Savonlinnan Pihlajavedeltä, joka on saimaannorpan parasta lisääntymisaluetta.

Metsähallituksen (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan norppanaaras painoi löydettäessä 35 kiloa. Kalastaja toimitti ruhon Metsähallitukselle itse.

Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilä kertoo, että saimaannorpan ruho on pakastettu ja sen ikä selviää myöhemmin. Kyseessä on ensimmäinen kalanpyydykseen kuollut norppa, joka tänä vuonna on tullut Metsähallituksen tietoon.

– Kokonsa puolesta se on joko nuori tai vanha. Jos se on nuori, synnytysikää lähestyvä, se on kannan kannalta niitä arvokkaimpia yksilöitä. Pihlajavesi on saimaannorpan parasta lisääntymisaluetta, joten on loogistakin, että siellä näin voi käydä, toteaa Sipilä.

Sipilä ei pidä todennäköisenä, että verkkoon hukkunut norppa olisi ollut tämän kevään synnyttäjiä.

Verkkojen pito on talvella luvallista norppavesillä. Kalastusrajoitukset (siirryt toiseen palveluun) ovat voimassa 15.4.–30.6., kun kuutit alkavat liikkua emojensa kanssa.

Apukinoksia kolataan parhaillaan Saimaalla

Vuonna 2017 kalanpyydyksiin kuoli 7 saimaannorppaa. 2000-luvulla kalanpyydyksiin on kuollut yhteensä noin 60 norppaa.

– Kalanpyydyksiin hukkuneiden norppien määrä on vaihdellut 2000-luvulla kahden ja seitsemän välillä. Kanta on kasvanut keskimäärin 34 prosenttia vuodessa, eli verkkokuolemien määrä ei estä kannan kasvua, mutta hidastaa sitä, kertoo Sipilä.

Norppien pesinnän turvaamiseksi kolataan parhaillaan apukinoksia. Vapaaehtoisten kolaamiin kinoksiin syntyi viime talvena 70 kuuttia. 13 kuuttia syntyi luonnonkinoksiin tai jäälle. 2017 olikin kaikkien aikojen toiseksi paras kuuttivuosi.

Kuutit syntyvät helmi-maaliskuussa pesiin, jotka emot kaivavat jään alta luonnon tai vapaaehtoisten muotoilemiin kinoksiin. Pesäonkalosta on avanto suoraan veteen.

Saimaannorpan kanta-arvio on tällä hetkellä 370-380. Suojelun tavoitteena on, että Saimaalla eläisi 400 norppaa vuoteen 2025 mennessä.