Lappia myydään kaukomaiden turisteille nyt kesä edellä

Lapissa viime vuoden tammi-marraskuussa eniten kasvoi kiinalaisturistien yöpymisten määrä prosenteissa. Lukumäärissä Saksa, Ranska, Britannia, Alankomaat ja Sveitsi olivat yhä selvästi suurempia. Vilkkaimman matkailukuukauden eli joulukuun tilasto puuttuu ja se voi muuttaa järjestyksiä.

Lapin ensimmäinen kiinalaisomistuksessa oleva hotelli Nova Skyland aloitti syksyllä Napapiirillä Rovaniemellä. Joulusesonkina heidän asiakkaistaan tuntuva osa tuli Kiinasta sanoo hotellin varatoimitusjohtaja Tian Zhang.

– Kiinasta tuli yli puolet, 50–60 prosenttia oli kiinalaisia.

Matkailun kysyntänäkymä on niin hyvä, että Nova Skyland pyrkii aloittamaan hotellin laajennuksen seuraavan vaiheen keväällä, Zhang sanoo.

– Kyllä, me rakennamme lisää. Toivotaan, että se käynnistetään mahdollisimman pian.

Talvi hyllylle

Lapin talviturismi voi nykyään niin paksusti että markkinointi keskittyy yhä enemmän kesämatkojen myyntiin. Rovaniemen matkailumarkkinoinnin vetäjä Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen on parhaillaan Kiinassa myymässä Lapin kesää sikäläisille matkanjärjestäjille.

– Meillä markkinoinnissa on nyt muuttunut fokus ihan täysin. Tavallaan me on laitettu se talvi ikään kuin hyllylle odottamaan ja nyt pusketaan kesää eteenpäin. Kaikki keskustelut aloitetaan aina kesätuotteesta ja materiaali on kesäkuvaa, kesäfilmiä ja sillä pyritään hurmaamaan se asiakas ja on huomattu että tämähän puree, toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäinen uskoo Lapin matkailukesän kansainväliseen läpimurtoon lähivuosina. Kesän viileä ilmasto, valo, puhdas hengitysilma ja jopa puhdas vesisade voivat nousta arvoon arvaamattomaan siellä missä nämä asiat eivät ole itsestään selvyyksiä.