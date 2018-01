Vaalirahaa törsätään mediaan, makkaratarjoiluun ja mystisiin "muihin kuluihin"

Vaalirahat ovat selvillä. Kaikki ehdokkaat Paavo Väyrystä (valitsijayhdistys) lukuunottamatta ovat jättäneet nyt vapaaehtoisen vaalirahoituksen enakkoilmoituksen Valtiontalouden tarkastusvirastolle (siirryt toiseen palveluun).

Väyrysenkin rahat ovat tiedossa, vaikka ennakkoilmoituksen jättämisestä ei ole kampanjapäällikön mukaan vielä päätetty.

– Ei olla vielä päätetty sitä. Ei meillä hirveästi ilmoitettavaa ole sen lisäksi, mitä julkisuudessa ollaan sanottu, Väyrysen kampanjapäällikkö Seppo Hauta-aho sanoo.

Hauta-ahon mukaan budjetti on "tämmönen 100 000 euron suuruusluokkaa, ehkä hivenen yli".

Ei liene yllätys, että suurin potti eli yli puolet rahoista tulee mukimyynnistä. Myyntipotista pieni osa tulee kirjoista ja juhlarahakkeista. 15 000 euroa on kasattu lahjoituksista eli tukiryhmän 30 euron liittymismaksuista ja on kuulema muutama satasenkin lahjoitus.

– Ja loppu on Paavon rahaa. Katsotaan nyt jätämmekö ilmoitusta. Jos jättäisimme, se olisi tuollainen, Hauta-aho kertoo.

Tässä kohtaa vastuu siirtyy kuitenkin kampanjapäällikön puheista kuulijalle. Mukimyynti jatkuu nimittäin edelleen. Ilta-Sanomat on laskenut (siirryt toiseen palveluun), että viime presidentinvaaleissa, eurovaaleissa ja eduskuntavaaleissa mukeja on myyty 21 000 kappaletta kolmenkympin hintaan. Se on 630 000 euroa mukituloja. Yksin presidentinvaaleissa viimeksi meni 15 000 mukia 450 000 eurolla.

Vaalirahoituksen ranking-lista

Väyrynen on toistaiseksi vaalirahapussin pohjimmainen. Toiseksi pienimmällä budjetilla on liikkeellä Merja Kyllönen (siirryt toiseen palveluun) (vas.) (148 000 e). Sitten tulevat massijärjestyksessä Laura Huhtasaari (siirryt toiseen palveluun) (ps.) (210 000 e), sentin tarkkuudella Pekka Haavisto (siirryt toiseen palveluun)(vihr.) (234 024,85 e), Nils Torvalds (siirryt toiseen palveluun) (r.) (420 000 e), Matti Vanhanen (siirryt toiseen palveluun) (kesk.) (550 000 e), Tuula Haatainen (siirryt toiseen palveluun) (sd.) (636 500 e) ja Sauli Niinistö (siirryt toiseen palveluun) (valitsijayhdistys) (1 500 000 e).

Niinistön rahat tulevat rahamiehiltä ja yrityksiltä, kuten on jo kerrottu. Suurin yksittäinen summa (100 000 e) tulee Yksityisyrittäjäin Säätiöltä.

Väyrynen käsiteltiin, mutta mistä muiden rahat tulevat?

Haataisen suurin rahoittaja on puolue. SDP:ltä tipahtaa 450 000 euroa. Toiseksi eniten tulee liitoilta (140 500 e). Mukana ovat muun muassa Palvelualojen ammattiliitto PAM, Teollisuusliitto ry ja Metalliliiton sos.dem. opintoyhdistys suurimpina.

Vanhanen saa puolueelta vielä enemmän: Kepu sijoittaa kampanjaan 485 000 euroa. Yrityksiltä tulee 50 000 euroa, mutta kaikki alle 1 500 euron lahjoituksina. Pienet purot selittynevät sillä, että Vanhanenhan oli aiemmin Perheyritysten liiton toimitusjohtaja. Vertailun vuoksi: Niinistöön yritykset uskovat yli puolen miljoonan edestä (513 150 e).

Torvaldsin pottia kasvattavat ruotsinkieliset yhdistykset (260 000 e) ja puolue (110 000 e).

Haaviston rahankeruu näyttää kaikkein tasaisimmalta, eli lahjoittavia tahoja on useita. Eniten maksaa puolue (96 850,71 e), yksityishenkilöiltä kertyy 59 174,15 euroa.

Huhtasaaren tuki on helposti kerrottu: yksityishenkilöiltä kymppitonni ja loput 200 000 tulee puolueelta.

Kyllönen kerää puolueelta sata tonnia ja yksityishenkilöiltä 30 000 euroa.

Yhdistykset pelaavat varman päälle

Ennakkoilmoituksista ei kovin kummoisia erikoisuuksia ilmene. Föreningen Konstsamfundet r.f. pistää silmään, sillä upporikas Amos Andersonin perinyt yhdistys pelaa varman päälle: kymppitonnit se jakaa Niinistölle ja Torvaldsille ja kolme tonnia Haataiselle, Haavistolle ja Vanhaselle per nenä. Ehkä joku arpa vetää ja Mäntyniemessä on taas ystävä.

Kyllösen vaalitilille on tullut 2 500 euroa lähteestä nimeltä Punajuuri. Mystinen juures on vasemmistoliiton ja ammattiyhdistysten vaalirahoja välillä aika reilullakin kädellä kanavoinut aatteellinen yhdistys Punajuuri ry. Kovin läpinäkyvää sen toiminta ei ole, joten tietoja siitä saa kaivaa virkkuukoukulla.

Niinistön rahoittajista löytyy Espoon Tennistuki ry 10 000 eurolla. Ensin panee mietityttämään, mitä intressiä aatteellisella tennisyhdistyksellä on presidentinvaaleissa. Tennistuki paljastuu Esport Center -urheilukeskusta pyörittävän yrityskonsernin perustaksi. Ehkä tennisväki haluaa varmistaa ässäsyöttönsä pysyvän kentällä?

Mihin budjetit törsätään?

Ylimalkaisimman jaottelun saa nopealla kyselyllä Väyrysen kampanjapäälliköltä Seppo Hauta-aholta.

– Käytännössä tämä kuluu jokseenkin kokonaan kampanjamainontaan. Muita kuluja on todella vähän, eli kampanjatoimiston vuokrakulu, satunnaisia kulukorvauksia kiertueella oleville. Loppu on julistemaksuja, banderolleja, lehti-ilmoituksia, tv- ja radiomainontaa ja nettimainontaa. Mitään palkkakuluja tai suuria mainonnan ulkopuolisia menoja ei ole, Hauta-aho luettelee.

Entäpä bensat?

– Silloin, kun Paavo kulkee omalla autolla, ei hän ole mitään kululaskua lähettänyt. Normaalisti hänellä on kuljettaja ja tälle kuljettajalle maksetaan sitten kulukorvaukset.

Muiden kulut voi laskea suoraan ilmoituksista eurolleen. Eniten syö tietenkin kaikenlainen mainonta ja ilmoittelu. Niiden kuluerittelyt kertovat myös arvostuksista.

Moderneimpia ovat Tuula Haatainen ja Pekka Haavisto sekä Merja Kyllönen. He satsaavat eniten tietoverkkomainontaan. Haatainen jopa 172 000 euroa. Haataisella ei sitten rahaa jäänyt latiakaan televisiomainontaan. Haavistolla ja Kyllöselläkään ei jäänyt senttiäkään sen kummemmin televisioon, mutta ei myöskään radioon.

Laura Huhtasaari luottaa kansan syvien rivien kuuntelevan radiota. Radiomainontaan hän satsaa jopa 85 000 euroa. Se on 50 000 euroa enemmän kuin Sauli Niinistön usko radioon.

Matti Vanhanen taas on televisiomiehiä. Hänen suurin kulueränsä on TV-mainonta – 120 000 euroa. Sen Niinistön kampanjaväki peittoaa vain viidellä tonnilla.

Perinteiseen lehtimainontaan ja siis kansakunnan lukutaitoon panostavat eniten suhteellisesti Nils Torvalds (180 000 e) ja määrällisesti Niinistö (310 000 e).

Vaalimakkaraa ja muita kuluja

Jos katsotaan ehdokkaiden vaalitilaisuuksiin syytämiä rahoja, niin bileiden hohdokkuudesta voi saada jonkinlaista osviittaa.

Isoimmat ovat tietenkin Niinistöllä (400 000 e). Sitten tulevat Vanhanen (60 000 e) ja tasapäin Torvalds (25 000 e) ja Haatainen (25 000 e). Kyllönen selviä tilaisuuksistaan 9 000 eurolla.

Jos jotkut kulut voivat nostattaa hiukan epäilyksen kulmakarvoja, niin kohtaan "Muut kulut" sälytetyt summat.

Mitä ihmettä nämä edustavat, mihin kaikkeen ne menevätkään: 350 000 euroa (Niinistö), 119 000 euroa (Haatainen) ja 75 000 euroa (Torvalds)?

Huhtasaaren muut kulut ovat 5 000 euroa, joka lienee lähimpänä Väyrysen kuljettajalle maksettuja kuluja.