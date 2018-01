"Tiesin että kuvassa olin oikeasti minä" - Ikonisen sotajulisteen "Rosie the Riveter" kuoli 96-vuotiaana

We can do it, me pystymme, muistuttaa Rosie the Riveteriksi nimetty nainen yhdessä maailan tunnetuimmista julisteessa.

Vaikka kuva on tuttu, sen malli ei ole. Päinvastoin, vuonna 1943 julkaistun alkuperäisestä "Rosie the Riveteristä", eli niittaaja-Rosiesta saatiin uutta tietoa vasta vuosi sitten, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

BBC:n mukaan kuuluisa juliste perustuu valokuvaan, joka esittää huiviin hiuksensa käärinyttä naista sorvin ääressä. Kuva julkaistiin useissa lehdissä 1940-luvulla, mutta kuvatekstissä ei mainittu naisen nimeä.

Itse asiassa taiteilija J Howard Millerin tekemä julistekin painui unhoon vuosikymmenten ajaksi.

Julistekuvasta tuli tunnettu vasta paljon myöhemmin, kun siitä alettiin tehdä t-paitoja, jääkaappimagneetteja ja tatuointeja.

"Tytöt eivät välitä - he tekevät osuutensa"

Alkuperäinen kuva (siirryt toiseen palveluun) alkoi levitä uudelleen, kun tunnetun julisteen syntyä alettiin penkoa. Silloin Geraldine Doyle -niminen yhdysvaltalaisnainen ilmoitti tunnistavansa vanhasta kuvasta itsensä.

Hän oli työskennellyt toisen maailmansodan aikana metallitehtaalla Michiganissa. Doylesta tuli virallisesti "Rosie the Riveter", ja kun hän kuoli, monet suuret kansainväliset mediat julkaisivat hänestä muistokirjoituksia.

Professori James Kimbleä julistenaisen henkilöys jäi kuitenkin mietityttämään. Hänen onnistui vuosien etsinnän jälkeen löytää lehdessä julkaistu valokuva, jossa oli myös kuvateksti.

"Kaunis Naomi Parker näyttää siltä kuin hänen nenänsä olisi vaarassa osua hänen käyttelemäänsä revolverisorviin", tekstissä luki.

Siinä myös todettiin: "Naiset käyttävät turvavaatteita naisellisten krumeluurien sijaan. Ja tytöt eivät välitä – he tekevät osuutensa. Glamour on toissijaista nykyään".

"Ajattelin, että nainen näytti minulta"

Naomi Parker Fraley syntyi 1921 Tulsassa, Oklahomassa. Kun Japani iski Pearl Harbouriin, 20-vuotias Naomi meni töihin merivoimien tukikohtaan Alamedaan yhdessä 18-vuotiaan siskonsa kanssa.

Siellä otettiin myös tämä tärkeä valokuva.

Parker leikkasi kuvan talteen, kun se ilmestyi sanomalehdessä - ja säilytti leikettä 70 vuotta. Sinä aikana hän työskenteli tarjoilijana ravintolassa, meni kolmesti naimisiin ja erosi kahdesti. Kun hänen aviomiehensä kuoli vuonna 1998, hän muutti sisarensa kanssa Kaliforniaan.

Parker Fraley oli nähnyt kuuluisan julisteen.

– Ajattelin, että nainen näytti minulta, hän sanoi People -lehden haastattelussa.

Hän ei kuitenkaan yhdistänyt julistetta itsestään otettuun vanhaan valokuvaan.

Vasta vuonna 2011 hän huomasi, että vanhaa valokuvaa esiteltiin kuuluisan julisteen alkuperänä. Tekstissä kerrottiin, että kuvassa oli Geraldine Doyle.

– En voinut uskoa sitä, hän sanoi haastattelussa 2016.

– Tiesin, että kuvassa olin oikeasti minä.

Fraleyn tarinaa ei kuunneltu

Professori Kimblen mukaan 90-vuotias Parker Fraley oli yrittänyt tuoda esiin jo muutaman vuoden ajan, että juuri hän esiintyi alkuperäisessä valokuvassa, mutta ei ollut löytänyt tarinalleen kuulijaa.

Kimblen mukaan hän oli erittäin ilahtunut virheen korjaamisesta.

–Voitto, voitto, hän huusi, kun toimittaja soitti kysyäkseen Parker Fraleyn tunnelmia uutisen julkitulon jälkeen.

Täysin kiveen kirjoitettua ei ole, toimiko valokuva lopulta ikonisen julisteen pohjana. Kirjallisia todisteita asiasta ei ole. Mutta kuva julkaistiin aikanaan useissa lehdissä, myös taitelija Millerin kotikaupungissa, kirjoittaa BBC. Lisäksi yhdennäköisyys kuvan ja julisteen naisten välillä on huomattava.