Supon erikoistutkija: Konfliktialueelle lähtijöiden määrä voi olla 10-20 prosenttia suurempi, kuin lähtijöitä on tunnistettu

Supon erikoistutkijan Pekka Hiltusen mukaan Syyrian ja Irakin konfliktialueille lähteneiden vierastaistelijoiden määrä voi olla 10 - 20 prosenttia suurempi, kuin Supo on tunnistanut lähtijöiden määräksi. Hiltusen mukaan on mahdollista, että konfliktialueille on päätynyt Suomesta taistelijoita ilman, että heitä on tunnistettu. Supo on tunnistanut alueelle lähteneen 80 ihmisen.

– Mitä isommasta numerosta puhutaan, sen epätodennäköisemmäksi se muuttuu. Arvioni, että mahdollista on, että siinä kymmenen tai muutama kymmenen prosenttia siinä saattaa olla, Hiltunen kommentoi viitaten kuinka paljon yli 80 hengen lähtijöitä on.

A-studiossa tiistaina vieraillut Hiltunen kuitenkin korosti, että kyseessä on hänen arvionsa lähtijöiden määrästä.

Paljonko Isis-taistelijoiden perheitä ja lapsia palannut Suomeen?

Supo on aiemmin kertonut, että Suomeen on palannut 20 Isis-taistelijaa. Kun Supon erikoistutkijalta kysyttiin paljonko Suomeen palanneiden vierastaistelijoiden perheenjäseniä on palannut Suomeen, Hiltunen oli vähäsanainen.

– Palaajoukko jossain määrin heijastelee lähtijäjoukkoja, Hiltunen kommentoi.

Hiltusen mukaan myös perheenjäsenet voivat olla turvallisuusuhka.

– Täytyy ottaa huomioon, että kyseessä saattaa olla myös henkilöitä, jotka muodostavat turvallisuusuhan. Hyvin vahvasti ideologiaan sitoutuneita, joissain tapauksissa alueella nuoriksi kasvaneita lapsia, joilla on altistus väkivallalle ja ideologiselle indoktrinaatiolle, Hiltunen sanoi.

Se miten palaajiin suhtaudutaan tulisi harkita aina tapauskohtaisesti, Hiltunen katsoo. Tällä hän tarkoitti sitä ovatko konfliktialueelta palaajat turvallisuusuhka vai enemmän tukipalvelujen tarpeessa.

