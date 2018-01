Tuoko torstai taas sähkökaaoksen Kainuuseen? Loiste ja pelastuslaitos varautuvat uuteen suurhäiriöön

Vuodenvaihteessa Kainuussa oli kaksi suurhäiriötä sähköverkossa. Nyt vaikuttaa siltä, että seuraava suurhäiriö on alkamassa.

Mistä on kyse? Kainuun sähkökaaos jatkuu.

Tällä hetkellä sähköttömiä talouksia on pari sataa, mutta tilanteen ennustetaan pahentuvan torstai aamusta alkaen.

Sähköyhtiö Loiste Oy ja Kainuun pelastuslaitos ovat varautuneet uuteen suurhäiriöön.

Kainuussa varaudutaan uuteen suurhäiriöön sähkönjakelussa. Sähköyhtiö Loiste Oy:n keskeytyskartan (siirryt toiseen palveluun) mukaan tällä hetkellä sähköttömiä talouksia on noin 360, eniten niitä on Hyrynsalmella ja Ristijärvellä . Tilanteen odotetaan muuttuvan vaikeammaksi huomenna torstaina aamusta.

Vikoja aiheuttaa kuura, joka rikkoo pylväsrakenteita. Lisäksi loppuviikosta sään ennustetaan lauhtuvan ja lumisateiden muuttuvan märäksi, mikä lisää puissa jo ennestään olevaa lumikuormaa. Katkeilevat puut voivat vahingoittaa sähkö- ja puhelinverkkoja.

Sekä sähköyhtiö Loiste Oy (siirryt toiseen palveluun) että Kainuun pelastuslaitos (siirryt toiseen palveluun) toivovat kainuulaisten valmistautuvan pitkiin sähkökatkoihin. Pelastuslaitos varautuu keskiviikosta lähtien häiriöihin miehittämällä kaikki kuntataajamien paloasemat ympärivuorokautisesti sekä johtokeskushenkilöstöä lisäämällä.

Loiste on saanut lisää vahvistusta ympäri Suomen.

– Siellä on kolme tarkastushelikopteria ja yksi sahakopteri, sekä 10 motoa on hälytysvalmiudessa. Reilusti yli 100 miestä on tällä hetkellä kuuraa kopistelemassa ja korjaamassa vikoja, toteaa käyttöpäällikkö Ismo Reinikka.

Tarvittaessa asukkaat voivat ottaa yhteyttä pelastuslaitoksen päivystysnumeroon 044 7100 112 tai Loiste sähköverkon vikapalvelunumeroon 0800 9 2500.

Kainuussa oli kaksi suurhäiriötä vuoden vaihteen molemmin puolin. Tuolloin tuhannet taloudet etenkin Ylä-Kainuussa olivat ilman sähköjä.

Kainuun sähkökaaosten eteneminen:

29.12.2017: Ensimmäinen suurhäiriö sähköverkossa alkaa Kainuussa. Jo aiemmin on pieniä katkoksia, mutta enemmän niistä kärsitään muualla Itä-Suomessa, kuten Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

30.12.2017: Kainuuseen annetaan vaaratiedote, sillä hätänumeroon 112 soitettaessa saattaa esiintyä häiriöitä. Puoli seitsemän aikaan illalla sähköttömiä talouksia on noin 5 500.

31.12.2017–1.1.2018: Sähköttömien talouksien määrä nousee vuodenvaihteessa noin 6 500:aan. Esimerkiksi Hyrynsalmen kunta tarjoaa kuntalaisille mahdollisuutta peseytyä kunnantalolla. Suomussalmella Kiannon Kuohut -kylpylä tarjoaa myös mahdollisuutta peseytymiseen.

1.1.2018: Suurin osa kaikista Itä-Suomen sähkövioista saadaan korjattua, sähköttömiä talouksia on enää muutamia satoja. Kainuun ensimmäinen suurhäiriö päättyy.

2.1.2018: Kainuun toinen suurhäiriö alkaa. Aamupäivällä ilman sähköjä on noin 1 300 taloutta.

4.1.2018: Osa sähköyhtiö Loisteen asiakkaista on ollut viisi päivää ilman sähköjä. Hyrynsalmen kunta varautuu hätämajoittamaan kuntalaisia. Kainuun pelastuslaitos määrittelee tilanteen vaativaksi pelastustehtäväksi ja ottaa kokonaistilanteesta johtovastuun. Lisäksi pelastuslaitos pyytää apua Puolustusvoimilta.

5.1.2018: Aamulla noin 1 200 taloutta on ilman sähköjä. Viranomaiset varautuvat siihen, että viikonloppuna luku nousee jopa 10 000:een. Sähkökaaoksen arvioidaan maksavan sähköyhtiö Loisteelle ainakin 3 miljoonaa euroa. Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset kiertävät kodeissa. Maatiloilla eletään varavirran turvin. Sääennuste lupaa lisää tykkylunta.

6.1.2018: Aamupäivällä yli 5 000 taloutta on ilman sähköjä. Ketään ei ole vielä tarvinnut evakuoida. Sähköverkon vikoja saatiin kuitenkin lauantai-iltana korjattua nopeammin kuin uusia ehti syntyä, joten vikojen määrän odotettiin laskevan hieman seuraavan 12 tunnin aikana.

7.1.2018: Vikojen korjaaminen edistyy, mutta kymmenien ihmisten evakuoimista mietitään. Kainuun yrittäjien mukaan katkot ovat sekoittaneet yli sadan yrityksen toimintaa. MTK:sta arvioidaan, että tykkylumi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä metsänomistajille Kainuussa. Illalla sähköttömiä talouksia oli enää 500.

8.1.2018: Sähköttömien talouksien määrä on enää noin 230. Vaaratiedote ohi. Kainuun pelastuslaitos luopuu yleisjohtovastuusta tänään kello 14.15. Vuoden vaihteen molemmin puolin olleet sähkökatkokset tulevat maksamaan Loisteelle kokonaisuudessaan arviolta 4,5–5 miljoonaa euroa.

22.1.2018: Loiste Oy tiedottaa maanantaina, että se varautuu uuteen suurhäiriöön, jonka ennustetaan alkavan viikon puolesta välistä.