Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä koko maassa – Junia myöhässä, useita lentoja peruttu

Peruttuja lentoja on ainakin kymmenen ja Finnair kertoo, että peruutuksia voi tulla vielä lisää.

Junaliikenteessä on myöhästymisiä ja Helsinki-Vantaan lentoliikenteessä viiveitä lumen vuoksi.

Finnair on perunut useita lentoja lentoasemalla lumentulon takia. Puoli yhden aikaan päivällä peruutettuja lentoja oli jo kymmenen. Lisää peruuntumisia tulee aika varmasti iltapäivän aikana, sanoo Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä.

– Siellä on yhden kiitotien kapasiteetti käytössä normaalin kolmen sijaan. Ja kun tuo säätilanne ei tuosta näytä kirkastuvan, niin on todennäköistä, että tilanne on päällä myös kaikkein kiireisimmän liikenteen aikaan, Tallqvist kertoo.

Kotimaan lennoista on peruttu ainakin lennot Kokkolaan, Tampereelle, Turkuun ja Jyväskylään. Ulkomaille menevistä lennoista on peruttu muun muassa lennot Tallinnaan, Brysseliin ja Vilnaan.

Lentokentällä on ollut aamusta alkaen useita viivästyksiä sekä lähtevissä että saapuvissa lennoissa. Finnair sanoo tiedottavansa viivästyksistä ja peruutuksista asiakkailleen tekstiviesteillä.

Vaihteisto-ongelmat viivästyttäneet junia

Liikenneviraston rataliikennekeskuksen mukaan junia ovat viivästyttäneet lumesta johtuvat vaihteisto-ongelmat eri puolilla Suomea. Ongelmia on ilmennyt esimerkiksi Keravalla ja Helsingin Ilmalassa.

Myös Itä- ja Länsi-Suomessa on ollut yksittäisiä vaihteiston putsaustarpeita, sanoo liikennepäällikkö Mari Helander Liikenneviraston rataliikennekeskuksesta.

– Mitään tiettyä pahaa paikkaa ei oikeastaan ole. Koko ajan saadaan vaihteistoa putsattua ja myöhästymiset vähenevät, ellei lunta tule lisää, Helander arvioi.

VR:n viestinnästä kerrotaan, että aamun aikana junissa on ollut pisimmillään 30 minuutin myöhästymisiä.

Finavian mukaan kunnossapito tekee kaikkensa, jotta Helsinki-Vantaan lentoasemalla käytössä olevat kiitotiet saadaan pidettyä auki ja että lennot pääsevät lähtemään ja saapumaan.

Finavia kuitenkin kehottaa lentomatkustajia seuraamaan oman lentoyhtiönsä tiedotusta.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä koko maassa lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Ajokeli on erittäin huono Etelä-Suomessa, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

