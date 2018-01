Jatkossa ylioppilaskokeen voi uusia vaikka sata kertaa – tässä neljä asiaa, jotka uusi lukiolaki muuttaisi

Kaksikymmentä vuotta voimassa ollut lukiolaki on saamassa uuden version. Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnos uudeksi lukiolaiksi lähetettiin tänään lausuntokierrokselle.

Hallituksen tavoitteena on saada uusi lukiolaki voimaan ensi vuoden aikana. Lukioiden arjessa uudistus alkaisi näkyä elokuussa 2021.

Yle listasi neljä merkittävintä lakiluonnoksen esittämää muutosta.

1. Enemmän yhteistyötä korkeakoulujen kanssa

Lakiluonnoksessa lukioita patistetaan yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa. Tulevaisuudessa osa lukio-opinnoista on järjestettävä yhdessä korkeakoulujen kanssa. Se miten yhteistyö toteutetaan, jää lukioiden ja korkeakoulujen päätettäväksi. Korkeakouluyhteistyön lisäksi lukioiden on järjestettävä opiskelijalle "mahdollisuus kehittää kansainvälistä osaamistaan sekä työelämä- ja yrittäjyysosaamistaan".

2. Kurssien tilalle opintopisteet

Tällä hetkellä opiskelijan on täytynyt suorittaa vähintään 75 kurssia valkolakkia varten. Uudessa laissa kurssit korvataan opintopisteillä, joita opiskelijan on suoritettava vähintään 150. Siirtyminen opintopisteisiin mahdollistaa monipuolisempien opintokokonaisuuksien muodostamisen. Muutoksen tarkoituksena on myös helpottaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

3. Oikeus opinto-ohjaukseen myös lukion jälkeen

Uuden lain myötä opiskelija voi ryhmämuotoisen opinto-ohjauksen lisäksi saada halutessaan säännöllistä, henkilökohtaista ohjausta lukio-opintoihin ja jatko-opintoihin liittyen. Ohjaukseen ovat oikeutettuja myös opintonsa keskeyttävät opiskelijat ja ilman jatko-opintopaikkaa jääneet ylioppilaat.

4. Ylioppilaskokeen voi uusia rajoittamattomasti

Tällä hetkellä hyväksytyn ylioppilastutkinnon kokeen voi uusia vain kerran ja hylätyn kokeen kaksi kertaa. Uudessa laissa näistä rajoituksista luovutaan ja kokeen voi uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Samalla lukioille tulee velvollisuus järjestää kokeet uusijoille tai tutkintoaan täydentäville opiskelijoille.

Mikä sitten ei muutu?

Lukion oppimäärä säilyy lakiluonnoksessa nykyisellään, eli kolmivuotisena. Myös opetuksen määrä jää ennalleen.

Uudessa laissa ei myöskään puututa pakollisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin. Tällä hetkellä pakollisena olevat oppiaineet säilyvät myös jatkossa pakollisina.

Oppilas- ja opiskelijahuolto säilyy niin ikään ennallaan.