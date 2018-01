Professori terrorismisyytteiden hylkäyksestä: "Ei yllättänyt"

Rikosprofessori pitää odotettuna Helsingin käräjäoikeuden tänään antamaa hylkäystuomiota syytteistä, jotka kolme suomalaismiestä olivat saaneet epäillyistä terrorismirikosten valmisteluista.

– Hylkäys ei ole yllätys. Tiedossa on entuudestaan, että tämäntyyppiset rikokset ovat erittäin vaikeasti toteennäytettävissä ja tämäkin tuomio sen vahvistaa, toteaa rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta.

– Tässä on ihan sama pulma, kuin on ylipäätään rikoksen valmistelun näyttämisessä. On ollut erittäin vaikea näyttää toteen, että on ollut tarkoitus tehdä vakava rikos.

Tuomioistuin hylkäsi kaikki terrorismirikoksiin kohdistuneet syytteet. Oikeus katsoi, että näyttö ei riittänyt terroristisen tarkoituksen osoittamiseen.

– Hylkäykseen on perusteensa. Niin kauan kuin henkilö ei konkreettisesti tee jotain rikosta, esimerkiksi tapa, pahoinpitele tai räjäytä, niin terrorismirikosten toteennäyttäminen on erittäin vaikeata.

Aihetodistelu ei riittänyt

Tolvasen mukaan jutun syyttäjät pyrkivät lähinnä aihetodisteilla näyttämään toteen syytteiden väitteet: epäiltyjen erinäköisistä toimista yritettiin päätellä varsinainen aikomus.

Tuomio olisi edellyttänyt paljon konkreettisempaa todistelua.

– Esimerkiksi olisi pitänyt olla näyttö siitä, että on suorastaan jo värväytynyt tekemään terroristisia tekoja tai on ollut värväytymässä. Selvintä tietysti on, jos henkilö hankkii välineitä terroristisen rikoksen tekemistä varten, tai jos saadaan henkilöiden viestittelystä näyttöä siitä, että tiettynä aikana ja tietyssä paikassa tehdään teko, jonka laki terroristiseksi määrittelee.

Pohjana tuleville

Alioikeuden päätökset eivät yleensä saa ennakkoratkaisun asemaa, mutta nyt tehdyn hylkäyspäätöksen Tolvanen uskoo toimivan hyvänä pohjana myös tuleville ratkaisuille, koska vastaavia juttuja on niin harvoin.

– Kyllä päätöksellä on merkitystä laajemminkin, koska siinä on erittäin monipuolisesti ja seikkaperäisesti käyty läpi sekä tunnusmerkistöjä että niiden tulkintaan vaikuttavia seikkoja. On myös arvioitu, millaista näyttöä edellytetään, jotta nämä rikokset tulisivat toteennäytetyiksi.

Tolvasen mielestä nyt tehdyt päätökset olisi silti hyvä vielä puida ylemmissä oikeusasteissa.

– Tuomio vaikuttaa hyvin perustellulta, mutta kun syytteisiin tuli niin sanotusti täyskaato eli menivät nurin, niin saattaisi olla perusteita tarkastella asiaa myös muissa valitusasteissa.

