"Tämä on tämmöinen eläkeläisen leikkikalu" – 70-vuotias Pekka Mansikkamäki kruisailee moottoripotkukelkalla

Ilmajokelainen Pekka Mansikkamäki huvittelee eläkepäivillään potkukelkalla, johon on asennettu moottori, kaasukahvat ja mönkijän pyörä piikkiketjuilla. Aivan tavalliseen potkukelkkaan moottoria ei pysty laittamaan eli runko on rakennettu niin sanotusti mittatilaustyönä.

– Näin kaverilla tämmöisen kelkan ja samanlainen piti heti saada. Hän rupesi sitä pikkuhiljaa rakentelemaan ja toi sen sitten minulle valmiina ja sanoi, että siitä vaan ajelemaan.

Tänään Mansikkamäki kruisailee kaverinsa pellolle lingotulla reitillä. Kelkka kulkee kevyttä juoksuvauhtia ja aliohjautuu rajusti mutkissa, eli sillä kannattaa ajaa vain suoraan.

Kelkalla jarrutetaan polkaisemalla piikki maahan, ja moottoripotkukelkan rakentanut Mansikkamäen tuttu on asentanut kelkkaan lisäksi rajoittimen.

– En mene ottamaan sitä pois, kun olen kuitenkin vanha mies ja jään pian kyydistä, nauraa Mansikkamäki.

Kultainen kotka koristaa Pekka Mansikkamäen "Jääkoneen" keulaa. Pasi Takkunen/Yle

Mansikkamäellä on ollut kelkka nyt parisen vuotta ja hän säilyttää sitä mökillään.

– Yleisille teille tällä ei ole asiaa, eli tulee ajeltua mökin pihamaalla ja jäällä esimerkiksi. Tätähän ei saa rekisteröityäkään. Pilkkimiehet käyttävät näitä jäällä ja sinnehän se on oikein hyvä. Minulla tämä on ihan huviajossa, eihän tästä mitään hyötyä ole. Tämä on tämmöinen eläkeläisen leikkikalu, Mansikkamäki velmuilee.

– Minä kerran kaverille mietin, että saakohan tällä pian kylähullun maineen. Hän siihen totesi, että on jo. Mutta eihän siinä mitään, menee se tuokin titteli muiden mukana, mies nauraa ja karauttaa kelkalla matkaan.