Helsinki-Vantaan vaaratilanteen tutkinta etenee, lennonjohto-operaattori ANS Finland aloittaa oman selvityksensä

Onnettomuustutkintakeskus kokoaa parhaillaan tutkintaryhmää selvittämään Helsinki-Vantaan tiistaista vaaratilannetta. Myös lennonjohtopalveluista vastaava ANS Finland on aloittanut oman turvallisuusselvityksensä tapahtumista.

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt alustavan tutkinnan tiistaiaamuna sattuneesta vakavasta vaaratilanteesta Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Ylen saamien tietojen mukaan myös ANS Finland aloittaa oman sisäisen turvallisuusselvityksensä vaaratilanteesta ja tarkistaa tarvittaessa käytäntöjään sekä oman että onnettomustutkintakeskuksen työn pohjalta.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi vahvistaa STT:lle, että lennonjohto on antanut matkustajakoneelle lähtöluvan kiitotielle, vaikka alueella oli samaan aikaan luvallisesti kolme työkonetta.

– Sanoisin, että emme pääse kiinni tapahtumien ennaltaehkäisyyn sillä, että syyllistämme lennonjohtajaa. Meidän täytyy päästä kiinni työmenetelmiin ja proseduureihin, että me ymmärrämme sitä, miksi siellä on tehty ja toimittu niin kuin on toimittu, Nurmi kuvailee selvitystyötä.

Helsinki-Vantaan lennonvarmistuspalvelut siirtyivät viime vuoden huhtikuussa Finavialta ANS Finlandille. Tuolloin Finavian lennonvarmistustoiminnan henkilöstö siirtyi ANS Finlandin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Valtio omistaa molemmat yhtiöt.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan Veli-Pekka Nurmen mukaan tiistain vaaratilanteen tutkinnassa on tarkasteltava myös sitä, onko yhtiöittämisellä voinut olla jotain merkitystä onnettomuusuhan syntymiseen.