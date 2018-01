Tiesitkö, että kalsareiden kirjavat kuosit on alun perin tarkoitettu naisten leninkeihin – näin rakas vaatekappaleemme on kehittynyt vuosien saatossa

Miesten kalsarien kuviomuoti on peräisin naisten mekkokankaista.

Pitkien kalsareiden evoluutio on edennyt raappahousuista humoristisiin ja värikkäisiin kuoseihin. Nykyään miestenkin kalsareita myydään seksikkyydellä.

Musta verkkokuosi paljastaa sensuellisti ihoa. Mieleen tulevat vääjäämättä varsin eroottiseksi vaatekappaleeksi mielletyt verkkosukkahousut. Kyseessä on kuitenkin huipputekninen, ihon kuivana pitävä polypropeenikerrasto, jota esittelee perinteisen aluskerrastojen valmistajan Finnsvalan yrittäjä Onerva Aakko.

– Tuote on kotimaisen kalsarikehityksen huipentuma.

Verkkokuosi voi olla raavaan miehen yllä melko eksoottinen näky, mutta on sitä osattu ennenkin. Kotimainen miesten kalsarimuoti on elänyt vahvasti omaa elämäänsä.

Finnsvalan verkkokalsarit näyttävät ihoa. Paulus Markkula / Yle

Tällä hetkellä tuotteet ovat pitkälti yksivärisiä ja hillittyjä. Aina näin ei ole ollut. Monen miehen vaatekaapista löytyy edelleen kuosien kirjoa ja värien ilottelua kalsareiden muodossa. Kuosilliset kalsarit ovat varsin suomalainen ilmiö.

Suomalaiset villiintyivät kuoseista

Eläkkeellä oleva teollisuusneuvos Pertti Lahervuori on Nanso Groupin entinen toimitusjohtaja ja työskennellyt vaatetusteollisuuden parissa 1970-luvulta lähtien. Lahervuoren työhistoriasta löytyvät myös tunnetut kotimaiset brändit, kuten Black Horse ja Finnwear.

Hän kertoo painokuosien ilmestyneen housuihin painotekniikan kehittyessä. Kankaat painettiin lämpöpainopaperilla ja aluksi kuosit ostettiin Keski-Euroopasta.

– Kuviot olivat tarkoitettuja naisten leninkeihin, mutta Suomessa ne päätyivät miesten kalsareihin, Lahervuori muistelee.

Finnsvalan tehtaalta löytyy kalsarimalleja monelta vuosikymmeltä. Paulus Markkula / Yle

Kalsareissa alettiin suosia myös niin sanottuja rojalti-kuoseja. Iholle päätyivät Aku Ankat, Batmanit ja Jurassic Parkit.

– Kuvioihin haettiin kaikkea uutta, mikä ajassa liikkui.

Lahervuoren mukaan rohkeat ja hassut kuosit kävivät hyvin kaupaksi, vaikka niitä myös kritisoitiin.

Kalsarit olivat suomalaisen miehen tapa irrotella. Petri Sipilä

Myös Finnsvalan tehtaalla on tallessa muistoja vuosikymmenien takaa. Onerva Aakko kaivaa kaapista esille vaatepakkauksen toisensa jälkeen. Moni niistä on avaamaton.

– Tässä olisi maksamakkaran väriset froteekalsarit, ehkä 80-luvulta ja vyötärö nousee kainaloihin asti, Aakko esittelee löydöksiään.

Onerva Aakko on Finnsvalan uusi yrittäjä. Paulus Markkula / Yle

Joukossa on myös tänä päivänä hurjalta näyttäviä kuoseja ja väriyhdistelmiä. Kuosillisten kalsareiden kultakausi loppui kymmenkunta vuotta sitten, kun materiaalit alkoivat kehittyä. Polyesteripintaa ei enää haluttu ja tilalle tulivat joustoneulokset ja lycra. Nykyisin värimaailma on pääosin yksiväristä ja hillittyä.

Huumori vaihtui seksikkyyteen

Tutkija ja taitelija Petri Sipilä tutustui miesten kalsarimuotiin perusteellisesti reilu vuosikymmen sitten kootessaan kalsareista näyttelyä Tennispalatsiin. Sirviön mukaan miesten kalsareissa näkyi erityisesti huumori.

– Kalsarit olivat suomalaisen miehen tapa irrotella.

Huumorin jälkeen miestenkin kalsareita on alettu myydä seksikkyydellä ja miehen vartaloa on alettu erotisoida samalla tavalla kuin naisten vartaloita. Esimerkiksi monet jalkapallotähdet poseeraavat vaatemerkkien keulakuvina.

Sipilän mukaan Suomessa miehet eivät kuitenkaan keikaroi alusvaatteillaan. Sitä ei pidetä miehekkäänä. Esimerkiksi pitsiä sisältävät alusvaatteet ja sukkahousut ovat jääneet marginaaliin.

– Harva kehtaa näyttäytyä pukuhuoneessa vaikkapa sukkahousuissa tai pitsiä sisältävissä alushousuissa. Sellaisiakin miehille on yritetty markkinoida.

Myös miesten lyhyissä alushousuissa vyötärö nousi kainaloihin. Paulus Markkula / Yle

Sipilä ei myöskään usko miesten kalsareista tulevan samanlaista tuotetta kuin naisten legginsseistä, joita käytetään housujen tapaan päällysvaatteina. Toki miehilläkin on urheilutrikoita, mutta niitä käytetään vain urheillessa.

Finnsvalallakin on huomattu, että suomalainen mies ei kaipaa vaatteiltaan erotiikkaa. Verkosta valmistetun alusasun myyminen miehille on vienyt aikaa.

–Monesti olen messuilla saanut kuulla miehiltä, että miksi tuote ei ole sinun ylläsi, Aakko kertoo.

Jokapäiväisestä lämmikkeestä aktviivaatteeksi

Moni mies vetää kalsarit jalkaan kalenterin mukaan. Yhä enemmän on kuitenkin niitäkin, joiden pukeutumiseen pitkä aluskerrasto ei sovi. Esimerkiksi nuorten miesten housumuoti samanlaista kuin nuorilla naisilla, tiukkaa ja ihoa paljastavaa. Siihen eivät pitkät kalsarit käy.

Onerva Aakko arvelee pitkien kalsarien muuttuvan vähitellen jokapäiväisestä vaatekappaleesta erikoisolosuhteiden pukimeksi. Kaupungilla liikkuessa kalsareita ei enää välttämättä käytetä, mutta ne vedetään jalkaan esimerkiksi laskettelemista tai hiihtoa varten.

Juha-Petri Koponen / Yle

Kalsareiden tuotekehityksessä on tultu pitkä matka vuosikymmenien aikana. Miesten kalsarien malli on muuttunut vain vähän, mutta materiaalit sitäkin enemmän. Puuvillasta on siirrytty kehittyneisiin keinokuituihin ja hienoon villaan.

Aakko ei usko kalsareiden kehityksen tulleen vielä tiensä päähän. Materiaalit kehittyvät koko ajan ja Finnsvalallekin on tarjottu mahdollisuutta osallistua elektroniikan yhdistämiseen alusvaatetukseen.

Korjaus: Korjattu haastateltavan nimi Sirviöstä Sipiläksi 25.1. klo 11:17.