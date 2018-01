Sankka lumipyry veti liikenteen solmuun: lennot vaikeuksissa, junien ja raitiovaunujen vaihteet tukossa

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtevissä ja saapuvissa lennoissa on viivästyksiä ja peruutuksia keskiviikkoiltaan asti. Lentoasema toimii normaalisti, mutta lentoliikennettä joudutaan rajoittamaan huonon sään vuoksi.

Esimerkiksi Finnair on perunut parisenkymmentä lentoa Helsinki-Vantaan lentoasemalta lumentulon vuoksi. Lentokentällä oli aamu yhdeksän ja iltapäivä kahden välisenä aikana käytössä vain yksi kiitotie normaalin kolmen sijaan.

– Kun tuo säätilanne ei tuosta näytä kirkastuvan, niin on todennäköistä, että tilanne on päällä myös kaikkein kiireisimmän liikenteen aikaan, arvioi Päivyt Tallqvist Finnairin viestinnästä.

Tällä hetkellä, klo 16, kiitoteitä on käytössä kaksi. Tilanne voi kuitenkin vielä muuttua ja Finavia kehottaa lentomatkustajia seuraamaan oman lentoyhtiönsä tiedotusta mahdollisten viivästyksien ja peruutuksien varalta.

Junat ja raitiovaunut myöhässä, tiet muuttuvat liukkaiksi

Myös juna- ja raitiovaunuliikenne on hankaluuksissa. Liikenneviraston rataliikennekeskuksen mukaan junia ovat viivästyttäneet lumesta johtuvat rataverkon vaihteisto-ongelmat eri puolilla Suomea. Ongelmia on ilmennyt esimerkiksi Helsingin Ilmalassa ja Keravalla.

Helsingin kaupungin liikennelaitokselta kerrotaan, että raitiovaunut kulkevat parhaillaan myöhässä. Koko kunnostuskalusto on kuitenkin käytössä, ja lunta poistetaan vaihteista koko ajan.

Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä koko maassa lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Liikenneviraston liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen varoittaa niin ikään petollisista ajo-olosuhteista.

– Tie voi olla hyvinkin liukas, vaikka auton lämpömittari näyttäisi plusasteita. Tierunko on edelleen hyvin kylmä, koska pakkasta on ollut niin pitkään. Tilanne on erityisen hankala varsinkin, jos tiellä ei ole suolaa tai se on kulunut pois.

Torstaille Jaatinen ennakoi ongelmia lumen päälle satavan ja jäätyvän veden takia. Etelä-Suomessa päätiet pysyvät torstaina todennäköisesti sulana, mutta pienemmillä teillä ajokeli voi olla hyvinkin liukas.

Uudellamaalla on parhaillaan kaikki mahdollinen kunnossapitokalusto tien päällä.

Juttua muokattu 24.1.2018 klo 17:35. Lisätty viimeinen lause.

Juttua muokattu 24.1.2018 klo 16:38. Lisätty Jaatisen kommentti.