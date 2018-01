Nuorten traktoriautot tulevat ensi vuonna – On melko todennäköistä, että niitä viritetään, arvioi Trafi

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo mahdollistaa nuorten ajamisen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla. Ideana on, että hentoisilla mopoautoilla päristelevät nuoret pääsisivät oikeiden autojen rattiin, mutta kyyti ei olisi sen ketterämpää turvallisuussyistä.

Ministeriö on yhdessä liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa selvittänyt syksyn aikana nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönottoa. Tarkoituksena on muokata henkilöautot traktorin ajoneuvoluokkaan T1 ja lait sen mukaisiksi.

Valmista pitäisi olla ensi vuoden alussa, jolloin 15-vuotias voisi huristella teillä nopeusrajoitetulla "traktoriautolla". Arvioiden mukaan sellaisen voisi värkätä henkilöautosta asentamalla siihen nopeudenrajoittimen ja peräkoukun. Osat, työt ja muuntokatsastus kustantaisivat noin 700 euroa.

Traktoriauto on nimenä tuttu Ruotsista, missä tavallisia kuorma- tai henkilöautoja muunnettiin köyhän miehen traktoreiksi (EPA-traktori), kertoo muun muassa Tekniikan maailma (siirryt toiseen palveluun). Lopulta ne kehittyivät niin sanotuiksi A-traktoreiksi, jotka ovat henkilöautoista muokattuja kaksipaikkaisia, avolavallisia ja peräkoukullisia menopelejä, joiden nopeus on rajoitettu 30 kilometriin tunnissa.

Vielä paljon pohdittavaa

Vasta julkaistu Trafin selvitys (siirryt toiseen palveluun) ja LVM:n tiedote (siirryt toiseen palveluun) antavat ymmärtää, että traktoriautojen tulo Suomeen on varmaa ja aikataulu rivakka.

Mutta paljon on tehtävääkin: pitää määritellä maksiminopeus, ajoneuvon ominaisuudet, nopeudenrajoituksen tekniikka ja valvonta sekä ajokorttivaatimukset. Muutoksia tarvitaan ainakin ajoneuvolakiin ja ajokorttilakiin. Muutoksia tehdään myös asetuksiin ja Trafin määräyksiin.

Ajokorttikysymys lienee helpoimmin ratkaistavissa. Trafin selvitys kallistuu kannalle, jossa nykyiseen mopoautokorttiin lisättäisiin vain traktoriautot ajoneuvotyyppinä.

Varsinaista traktorikorttia, johon tarvitaan vain teoriakoe, ei pidetä turvallisena. Traktorikorttiin liitettävä ajokoe ei taas olisi järkevä niille, jotka oikeasti tarvitsevat traktoria.

40 km/h vai 60 km/h?

Maksiminopeus onkin jo visaisempi juttu. Vaihtoehdot ovat käytännössä 40 km/h tai 60 km/h. Hitaampi olisi turvallisempi, mutta vähemmän houkutteleva vaihtoehto.

Hidas menopeli tietäisi myös kasvavia ruuhkia, jonoutumista ja ohituksia. Trafi arvioi, että nuorten suhaamia traktoriautoja tulisi teille minimissään 12 000 ja parhaimmillaan jopa 41 000. Ja sekin voi olla alakanttiin, sillä myös aikuisten arvellaan ottavan uuden ajoneuvoluokan käyttöönsä. Varsinaisia mopoautoja on liikenteessä nyt noin 8 000.

Lopuksi on vielä löydettävä tekninen ratkaisu nopeuden rajoittamiseksi. Kukapa ei ole kuullut viritetyistä mopoista. Miksei nopeusrajoitettua traktoriautoakin voisi vähän viritellä?

Rajoitustapoja useita

Menohalujen karsimiseksi on useita eri vaihtoehtoja, mutta kaikilla on heikkoutensa. Ruotsissa tehtailtiin tarktoriautoja rajoittamalla vaihteiden lukumäärä vain kahteen. Hitsaamalla estettiin ylempien vaihteiden käyttö tai varsinaisen vaihteen perään asennettiin niin sanottu alennusvaihde. Kätevä nikkari kuitenkin saattoi katsastuksen jälkeen purkaa estot helposti.

Kuorma-autoista on kokemuksia nopeudenrajoittimista. Niitä on kierretty myöskin vippaskonsteilla. Yksi tapa on estää magneetilla sähköisen rajoittimen toiminta tyystin. Ongelma on se, että samalla estetään myös lukkiutumattomien jarrujen toiminta, koska ne käyttävät samaa informaatiota nopeudesta kuin rajoitin. Kuorma-autosta tuli hengenvaarallinen ohjus.

Nykytekniikka tuo kenties ratkaisun – onhan joissain nopeissa urheiluautoissakin rajoittimia.

Nyt haaveissa on jonkinlainen elektroninen ratkaisu, joka voitaisiin koteloida ja suojata sinetein. Silloin poliisikin voisi helposti tien päälläkin todeta, onko traktoriautossa kaikki niin kuin pitää. Näitä "mopoautorajoittimia" on jo Trafin mukaan kehitteillä.

Turvallisempi kuin mopo

Entä turvallisuus? Sitä vartenhan koko hanketta ajetaan. Pelastustoimen tilastojen mukaan vuosittain mopoautojen onnettomuuksissa loukkaantuu 80–100 henkilöä.

Trafin laskelmissa 15–17-vuotiaita loukkaantuisi rajoitettujen henkilöautojen onnettomuuksissa vuosittain 56–188 henkeä riippuen siitä, kuinka paljon niitä lopulta olisi liikenteessä (12 000–41 000). Toisaalta mopo- tai mopoauto-onnettomuuksissa loukkaantuvien määrä vähenisi 83–238 henkilöllä.

Trafi lopettaa turvallisuusvaikutusten arvioinnin kuitenkin aika lohduttomalla, mutta realistiselta kuulostavalla tavalla:

"On kuitenkin huomattava, että rajoitetun henkilöauton käyttöönotto lisää moottoriajoneuvojen käyttöä iässä, jossa liikennekäyttäytyminen on korostuneesti riskejä ottavaa. Ruotsin kyselytutkimuksen perusteella on melko todennäköistä, että rajoitetuilla autoilla ajetaan ylinopeutta ja niitä viritetään."

Lue lisää:

Nuoret nopeusrajoitettujen henkilöautojen rattiin? Liikenneministeriö käynnistää selvityksen

Mopoautojen tilalle viritettyjä henkilöautoja? Mopoautojen puolustaja: "Virittäminen maailman yksinkertaisin asia"