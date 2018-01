Kuskittomat bussit yleiselle tielle ensimmäistä kertaa Ruotsissa – Tukholman kokeilu Pohjoismaiden suurin

Myös Suomessa on ollut kokeiluja kuskittomilla linja-autoilla.

Kuskittomat linja-autot ovat alkaneet liikennöidä yleisellä tiellä ensimmäistä kertaa Ruotsissa. Bussi kulkee Länsi-Tukholman Kistassa, ja se on ilmainen.

Kuskiton sähköbussi ajaa noin 1,5 kilometrin reittiä, jolla on kolme pysäkkiä. Se kulkee 20 kilometrin tuntinopeudella. Koko reitin ajamiseen kuluu siis 4,5 minuuttia. Bussiin mahtuu 12 matkustajaa.

Kuljettaa jatkossa ovelta ovelle?

Kuskittomat linja-autot on kehittänyt Nobina Technology -yhtiö yhteistyössä Ericssonin, SJ:n, Kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun, Klövernin, Urban ICT Arenan ja Tukholman kaupungin kanssa.

– Testaamme, voisivatko kuskittomat linja-autot täydentää perinteistä joukkoliikennettä viimeisellä kilometrillä. Tarkoitan sitä, miten bussin matkustaja kulkee kotoa bussipysäkille tai juna-asemalta toimistolleen, toimitusjohtaja Peter Hafmar sanoo Ruotsin radiolle (siirryt toiseen palveluun).

– Kuskittomilla busseilla voisi ehkä ratkaista ovelta ovelle -ongelman.

Kokeilu kestää kuusi kuukautta

Nobina Technologyn (siirryt toiseen palveluun)mukaan se on ensimmäinen pohjoismainen bussiyhtiö, jolla on käytössään kuskittomia linja-autoja. Kistan kokeilu kestää kuusi kuukautta, ja se on yhtiön mukaan Pohjoismaiden suurin.

Bussissa on lidar-sensoreita, optisia tutkia, joiden avulla bussi tunnistaa esteet tiellään. Havaittuaan esteen bussi hidastaa vauhtia tai pysähtyy kokonaan.

Kyydissä on myös bussi-isäntä, sillä Ruotsin laki ei vielä salli miehittämättömiä ajoneuvoja yleisillä teillä. Bussi-isäntä voi tarvittaessa ohjata autoa.

Suomessa kuskittomia linja-autoja on kokeiltu muun muassa Hernesaarenrannassa Helsingissä, Otaniemen kampusalueella Espoossa (siirryt toiseen palveluun)ja Tampereen Hervannassa (siirryt toiseen palveluun) sekä Vantaan asuntomessuilla (siirryt toiseen palveluun). Hernesaarenrannassa kokeilubussit kulkivat muun liikenteen joukossa.

Lähde: TV4/Eurovision