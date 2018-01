Suomalaisia kansanedustajia yritetään naruttaa vaalitarkkailijoiksi Venäjälle – hämärän kutsun taustalla puolalaisjärjestö

Suomalaisten kansanedustajien sähköpostilaatikkoihin on viime päivinä lähetetty alkuperältään hämäriä kutsuja.

Heitä pyydetään niissä Venäjän presidentinvaalien vaalitarkkailijoiksi. Yle sai nähtäväkseen 15. tammikuuta päivätyn kutsun.

Sähköpostikutsun lähettäjä on puolalainen järjestö, joka käyttää nimeä European Council on Democracy and Human Rights (ECDHR). Nimestään huolimatta järjestöllä ei ole mitään tekemistä Euroopan neuvoston tai EU:n kanssa.

Sen sijaan kutsujalla näyttää olevan tiiviit yhteydet Venäjä-mielisiin toimijoihin Puolassa.

Kutsuja ainakin viidelle edustajalle

Yksi vaalitarkkailukutsun saaneista on keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä.

Hän ehti jo kertoa Facebook-sivullaan vastaavansa kutsuun myönteisesti, mutta pyysi eduskunnasta lisäselvitystä vaalitarkkailuoperaation taustoista.

Selvityksen mukaan kutsuja on eduskunnalle aiemmin tuntematon järjestö.

– Nyt kun olen saanut nämä tiedot, olen ilmoittanut järjestävälle taholle, että en ole kiinnostunut osallistumaan tähän operaatioon, Kärnä sanoo.

Sähköpostikutsun lähettäjänä on puolalainen European Council on Democracy and Human Rights -nimeä käyttävä järjestö. Yle Uutisgrafiikka

Eduskunnan kansainvälisten asiain neuvos Gunilla Carlander sanoo ainakin noin viiden kansanedustajan saaneen samanlaisen kutsun. Vastaanottajat ovat eri puolueiden edustajia.

Jäljet johtavat Puolaan

Kansanedustajille tullut kutsu vaikutti Kärnän mukaan autenttiselta.

Järjestön nimissä toimii taidokkaasti tehty verkkosivusto, jonka osoite päättyy myös Euroopan unionin käyttämään .eu-tunnukseen. Järjestön logo mukailee EU:n tähtilippua.

Kutsun lopussa on yhteystiedot järjestön johtajaksi esittäytyvälle puolalaiselle Janusz Niedźwieckille.

Samanniminen henkilö on antanut useita haastatteluja venäläismedialle ja myös puolankieliselle Sputnikille, joka on Venäjän äänitorvena toimiva uutissivusto.

Niedźwiecki vahvistaa Ylelle puhelimitse olevansa sama henkilö.

Niedźwiecki on liitetty myös puolalaiseen ääripuolueeseen Zmianaan. Zmiana tunnetaan Kremlin linjaa myötäilevästä politiikastaan.

Puolue tukee Krimin valtausta ja Venäjän toimia Ukrainassa. Zmianan perustaja on Mateusz Piskorski, joka pidätettiin Puolassa vuonna 2016 epäiltynä vakoilusta Venäjän hyväksi. Myös hän on ollut mukana Venäjän-mielisissä vaalitarkkailuoperaatioissa.

Piskorski johti ennen pidätystään European Centre for Geopolitical Analysis -järjestöä (ECGA), joka osallistui vaalitarkkailuun Venäjän valloittamalla Krimillä ja kiistellyssä Itä-Ukrainassa.

Länsimaat pitivät vaaleja laittomina.

ECGA:n ja sen kaltaisten järjestöjen aiempiin valetarkkailuoperaatioihin Venäjällä ja kiistellyillä Ukrainan alueilla on kutsuttu useita eurooppalaispoliitikkoja. Osallistujia on saatu etenkin Euroopan maiden radikaaleista puolueista.

Taustavoimat Venäjä-tutkijalle tuttuja

Kremlin ja eurooppalaisten ääripuolueiden yhteyksiä selvittänyt tutkija Anton Shekhovtsov sanoo, että suomalaispoliitikoille kutsuja lähettänyt ECDHR-järjestö näyttää korvanneen vakoilusta pidätetyn Piskorskin ECGA-järjestön.

– Koska Pitorski on nyt pidätettynä Puolassa, hän ei voi hoitaa ECGA-järjestönsä vaalitarkkailutoimintaa. Niedźwiecki on tullut tilalle, Shekhovtsov sanoo.

Shekhovtsov työskentelee wieniläisessä Institut für die Wissenschaften vom Menschen -tutkimuslaitoksessa.

Hän julkaisi viime vuonna kirjan Russia and the Western Far Right: Tango Noir, jossa käsitellään Venäjä-mielisiä valetarkkailujärjestöjä.

Rahoitusta tulee Venäjältä

Kutsut lähettänyt puolalainen Niedźwiecki vahvistaa Ylelle olleensa Zmianan "sympatiseeraaja", mutta sanoo katkaisseensa kaikki välit puolueeseen, kun hän perusti ECDHR-järjestön kaksi vuotta sitten.

ECDHR toimii hänen mukaansa välikätenä vaalitarkkailijoiden kutsumisessa. Niedźwiecki kertoo toisen, Russian Peace Foundation -nimisen järjestön maksavan vaalitarkkailuun osallistuvien matkakulut ja hoitavan virallisen akkreditoinnin.

Russian Peace Foundation on mainittu suomalaisille lähetetyssä kutsussa. Russian Peace Foundationilla on selvä yhteys Venäjän duumaan.

Järjestöä johtaa kansallismielisen LDPR-puolueen edustaja Leonid Slutski, joka toimii duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana.

Krimin valtausta näkyvästi tukenut Slutski on Yhdysvaltain pakotelistalla.

Vaaleille eurooppalainen leima

Tutkija Shekhovtsovin mukaan hämärillä tarkkailuoperaatioilla yritetään legitimisoida Venäjän vaaleja ja heikentää vakiintuneiden tarkkailujärjestöjen uskottavuutta.

Tästä syystä Venäjä-mieliset järjestöt on nimetty eurooppalaisjärjestöjen tyyliin, ja operaatioihin osallistuvia eurooppalaispoliitikoita marssitetaan ahkerasti kameran eteen.

– He voivat sanoa, että ehkä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyj ei ole tyytyväinen vaaleihin, mutta European Council on Democracy and Human Rights on.

Venäjällä on sekä duumanvaaleissa että presidentinvaaleissa raportoitu vilpistä tai epäreilusta vaaliasetelmasta.

Eduskunnalla suositukset vaalitarkkailusta

Eduskunnan yleisen käytännön mukaan tarkkailutehtäviin on lähdetty vain vakiintuneiden järjestöjen, Etyjin ja Euroopan neuvoston kautta.

Etyjin kautta tarkkailuoperaatiot hyvin tunteva kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) sanoo epämääräisten vaalitarkkailijoiden olevan teatteria, jolla yritetään vaikuttaa erityisesti kotimaiseen eli venäläisyleisöön.

Hän sanoo yritysten olleen yleisempiä etenkin Itä-Euroopassa.

– Tämä ei ole ensimmäinen ja valitettavasti tuskin edes viimeinen.

Venäjän presidentinvaalit pidetään 18. maaliskuuta.