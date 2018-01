Toimittaja soluttautui "viihdyttäjätytöksi" vain miehille tarkoitettuun brittieliitin gaalaan – Häntä ahdisteltiin ja kopeloitiin

The Presidents Club -tapahtuma järjestettiin The Dorchester -luksushotellissa Lontoossa.

Paljon huomiota saanut tapaus on johtanut lukuisiin eroilmoituksiin Britanniassa.

Financial Times -sanomalehden naistoimittaja Madison Marriage osallistui jo yli 30 vuoden ajan järjestettyyn The Presidents Club -gaalaillalliseen, jonka tarkoituksena on kerätä varoja hyväntekeväisyyteen.

Lontoon The Dorchester -hotellissa järjestettyyn tapahtumaan osallistui 360 politiikan ja talouselämän sekä viihdeteollisuuden vaikuttajaa – kaikki miehiä. Tilaisuuteen oli lisäksi palkattu 130 "viihdyttäjää" – kaikki naisia.

Ja heidän joukussaan siis myös todellisen ammattinsa salannut toimittaja Marriage.

Naisia, jotka saivat illan työstä 150 punnan palkkion, pyydettiin pukeutumaan paljastaviin ja ihonmyötäisiin vaatteisiin.

Marriage kirjoitti tapahtumassa näkemästään runsaasti julkisuutta saaneen jutun (siirryt toiseen palveluun), missä hän kertoo itsensä ja lukuisten naisten joutuneen tapahtumassa seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kohteeksi.

– He laittoivat kätensä hameeni alle, koskettivat takapuoltani, asettivat kätensä lantiolleni, vatsalleni ja vyötärölleni täysin odottamatta, Marriage kertoo BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

Artikkelin paljastukset ovat johtaneet muun muassa tapahtumaan osallistuneen Britannian opetusministeriön korkea-arvoisen johtajan David Mellerin eroon.

Lontoolaiset Great Ormond Streetin sairaala ja Evelina Londonin lastensairaala, joiden toimintaa gaalaillallisen tuotoilla on rahoittettu, ilmoittivat tänään palauttavansa saamansa lahjoitukset.

Monet tapahtumaa sponsoroineet yritykset vetivät siltä tukensa, ja lopulta The Presidents Club ilmoitti lopettavansa toimintansa.