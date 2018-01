Soklin kaivoksen avaamisesta päätös aikaisintaan kolmen vuoden päästä

Kemijärvi

Hemming esitteli Soklin nykytilannetta Itä-Lapin kuntayhtymän järjestämässä tilaisuudessa Kemijärvellä keskiviikkona. Hän esitteli kaikki luvitukset, valmiit ja keskeneräiset.

– Näyttäisi siltä, että ympäristölupa on lainvoimainen maaliskuussa 2021, hän ilmoitti.

Sen sijaan Soklin kaivospiiripäätös on saanut lainvoiman ja sille haetaan toimitusta. Eero Hemmingin mukaan kaivospiirialue merkitään maastoon ja päätetään kompensaatioista.

Siltä se vaikuttaa, että avataan

Eero Hemming ei epäile, etteikö Yara avaisi Soklin kaivosta. Sen hän julkitoi varsin selvästi, kun vastasi Kemijärvellä yleisötilaisuudessa esitettyyn kysymykseen.

Soklin läjitysaluetta kuvattuna talvella 2011. Esko Puikko / Yle

– Kyllä se siltä vaikuttaa. Jossakin vaiheessa tulee sekin aika, että jos yhtiö ei hanketta toteuta, niin oikeudet menetetään.

Yhtiöllä ei ole kauheasti aikaa pohtia päätöstään sen jälkeen, kun luvat ovat kunnossa.

Pari vuotta sitten norjalainen kaivosyhtiö Yara valutti hiljaisuuden verhon kaivoshankkeensa ylle, mutta nyt Soklissa taas tapahtuu. Syksystä lähtien alueella on tehty täydentäviä kairauksia.

Sokli on maailmanluokan esiintymä

Yaran geologi Seppo Gehör luonnehtii malmiota maailmanluokan esiintymäksi. Euroopassa se on ykkönen. Hänen mukaansa Soklin fosfaattiesiintymä on paitsi iso, niin se on myös rikas. Sen fosforipitoisuus on 14 prosenttia.

– Siilinjärvellä louhitaan hyvällä menestyksellä malmia, jonka pitoisuus on 4 prosenttia, Gehör vertailee.

Hänen mukaansa tavaraa Soklissa myös riittää. Koko massiivin malmimäärä kahdensadan metrin syvyyteen on 1 200 miljoonaa tonnia, hän sanoo. Mutta paljon syvemmällekin voidaan mennä. Soklin malmijuonne pistää kuuteen kilometriin ja ylikin.

Geologi Seppo Gehör luonnehtii Soklia maailmanluokan fosfaattiesiintymäksi. Jorma Korhonen / Yle

Louhittavaa siinä riittää helpostikin yli sadaksi vuodeksi. Soklissa päällimmäisenä ovat rikkaat ja rapautuneet aineet, ja köyhempi malmi on esiintymän pohjassa.

Soklin kaivos olisi pysyvä työpaikka suoraan ja välillisesti yhteensä noin 2 000 ihmiselle.