Varo pääkallokeliä: Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita

Pääkallokeli vaikeuttaa kulkemista torstaiaamuna. Eilisen lumisateen ja öisen vesisateen jäljiltä on paikoin hyvin loskaista, ja paikoin taas veden alla kiiltää jää.

Ilmatieteenlaitos varoittaa erittäin liukkaista jalkakäytävistä Uudenmaan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Ahvenanmaan, Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Päätiet ovat aivan Etelä-Suomessa ja Pirkanmaan seudulla sulia, mutta pienemmillä teillä on hyvin liukasta. Ajokeli on huono suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitos varoittaa, että ajokeli on erittäin huono Lapissa, Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa.

Yön aikana kolareita on sattunut lähinnä Pohjanmaalla, mutta varhaisaamun aikana pieniä kolareita on sattunut eri puolilla eteläisempää Suomea.

Liikenteen riesana ovat myös monin paikoin isot, sulamisvesistä muodostuneet vesilammikot.

Lähteet: Tieliikennekeskus, Ilmatieteen laitos