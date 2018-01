Tuliko sinullekin shokkiero? Asiantuntija patistaa selvittämään, miksi

Usein avioero on pitkään kestäneen ongelmatilanteen lopputulos. Mutta joskus ero voi tapahtua toisen osapuolen mielestä täysin yllättäen. Väestöliitön parisuhdetiimin esimies Heli Vaaranen kertoi miten selvitä, jos puoliso yllättää eroilmoituksella.

Joululomakauden päätyttyä ja arjen alettua sosiaalinen media tuntuu täyttyvän shokkierouutisista. Päällisin puolin ihan onnellisilta vaikuttaneet parit eroavat toisen osapuolen ilmoitettua yllättäen erohalustaan.

Väestöliiton parisuhdetiimin esimies Heli Vaaranen arvioi Ylen aamu-tv:n haastattelussa, että pikaeroja on aina ollut, mutta sosiaalisen median myötä niistä kuullaan nyt aiempaa enemmän.

Usein lähtijällä on jo pitkään ollut paha olla liitossa. Hän ei vain ole saanut sanottua ero-sanaa. Myös salamaerossa hän haluaa välttää kipua ja hoitaa ikävän asian nopeasti pois päiväjärjestyksestä.

– Nopea eroaminen ei kuitenkaan helpota lähtijän eikä jätetyn sisäistä sopeutumista eroon, Heli Vaaranen muistuttaa.

Lähtijän velvollisuus on kertoa eron syy

Salamaerossa keskustelulle ja eron syiden ymmärtämiselle ei jää aikaa.

– Hyvässä erossa on neuvotteluvaihe, jossa annetaan mahdollisuus keskustella eroon johtaneista syistä ja ehkä myös pyytää toista jäämään. Keskustelu jättää tilaa ja aikaa sopeutua tilanteeseen.

Pikaero voi olla suuri trauma jätetylle. Se järkyttää perusturvallisuutta merkittävästi. Asiallinen tieto lähtijän motiiveista auttaa toipumisessa.

– Lähtijän pitäisi muistaa kertoa, miksi hän lähtee. Toiselle osapuolelle pitäisi antaa aikaa sopeutua.

Parisuhde on kahden kauppa, myös erotessa

Vaikka lähtijällä olisi jo uusi kumppani tiedossa, on hänenkin syytä ottaa aikaa eron käsittelyyn. Parisuhteessa on aina kaksi osapuolta ja oman vastuun ymmärtäminen edellisen suhteen kariutumisesta on tärkeää.

– Kun lähtee onnettomasta suhteesta, niin pitää kuitenkin ymmärtää, että minä olen ollut siitä suhteesta puolet. Koetusta pitäisi oppia ja viedä ne opit seuraavaan suhteeseen.

Sen sijaan jätetty osapuoli voi tarvita ammattilaisen apua tunteidensa purkamiseen. Katkeroituminen tai viha eivät kannata, Väestöliiton Heli Vaaranen muistuttaa.