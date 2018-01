Busseja ojassa, rekat jumissa – Pohjanmaan poliisi varoittaa erittäin liukkaista teistä

Pohjalaisteillä on tapahtunut torstaiaamun ja aamupäivän aikana 16 onnettomuutta, joissa on ollut mukana raskasta liikennettä.

Pohjanmaan poliisi varoittaa tielläliikkujia erityisen liukkaasta kelistä, joka on aiheuttanut ulosajoja ja liikenteen ruuhkautumista.

Poliisi lähetti tiedotusvälineille kelistä tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) aamulla.

– Keli on haastava. Laitettiin tiedote, koska etenkin Keski-Pohjanmaan suunnalta kenttäjohtaja ilmoitti, että rekkoja on enemmänkin jumissa tien poskessa, eikä lähde liikkeelle. Se aiheuttaa ruuhkaa ja liikenteen puuroutumista, sanoo rikoskomisario Sakari Palomäki Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Kello kymmenen aikaan aamupäivällä poliisilla oli seitsemän eri tehtävää, joissa oli mukana raskasta liikennettä. Poliisi päivitti tietoa (siirryt toiseen palveluun) puolen päivän aikaan, jolloin raskaan liikenteen onnettomuuksia oli raportoitu 16. Pohjanmaan poliisin mukaan onnettomuuksia on sattunut Kaustisella (5 kpl), Seinäjoella (2 kpl), Alajärvellä (2kpl), Alavudella (2 kpl), Kruunupyyssä, Pietarsaaressa ja Vimpelissä.

Rekkaliikenne on ollut paikoin jopa pysähdyksissä.

Poliisin mukaan onnettomuuspaikoilla tehdään raivaustöitä, mutta liikenne voi silti olla täysin jumissa tai liikenteen käytössä vain toinen kaista. Varovaisuuteen on syytä.

– Rekkoja on pääteillä, tai kakkosluokan teillä tai tienposkessa. Joudutaan ohittelemaan autolla ja se aiheuttaa ruuhkaa.

Palomäki arvelee, että tielläliikkujat huomioivat teiden liukkauden. Etenkin sivutiet ovat erittäin liukkaita, mutta liukkautta on myös päätiestöllä.

– Kannattaa suhtautua sillä tavalla, että ei kannata hätäillä, Palomäki sanoo.

Bussi ojassa Jeppovägenillä Pensalassa torstaiaamuna. Minna Ruotsala

Useita busseja ojassa

Liukas keli on aiheuttanut vaikeuksia myös bussiliikenteelle. Useita busseja on suistunut ojaan aamun ja päivän liikenteessä, muun muassa Vöyrillä, Mustasaaressa, Alavudella ja Ylistarossa.

Esimerkiksi Mustasaaressa luisui aamulla linja-auto ojaan liukkaalla tiellä. Bussin kyydissä oli parikymmentä matkustajaa. Kukaan ei loukkaantunut.

– Se luisui ihan tuulesta vaan, sanoo toimitusjohtaja Patric Wiik Wiik & Strömiltä. Hänen mukaansa bussilla ei ollut edes kova nopeus, vaan tie yksinkertaisesti liukas. Samantyyppinen bussin tieltäsuistuminen tapahtui Wiikin mukaan Sundomissa toissapäivänä. Edellisistä on jo seitsemän vuotta.

– Nyt aamupäivällä ei vieläkään ole tullut [tielle] hiekkaa eikä muutakaan lanausta. Ei täällä periaatteessa pysty kävelemäänkään, sanoo noin kello 10 tavoitettu Wiik.

Hiekka ei ole sen kalliimpaa, tuleeko se ajoissa vai myöhässä. Patrik Wiik

Wiikin mukaan bussiliikenteessä on ollut viivästyksiä Vaasan ja Mustasaaren alueella tänään 15-30 minuuttia. Katse kääntyy tienpidon puoleen; ennusteet ovat luvanneet liukkautta tälle päivälle koko viikon.

– Tuulet ja pääkallokelit - niille ei voi hyväkään kuski mitään. Tien kunnossapidon pitäisi olla paljon aiemmin liikkeellä. Hiekka ei ole sen kalliimpaa, tuleeko se ajoissa vai myöhässä.

Kantatie 66 Lapuan ja Kuortaneen välillä Etelä-Pohjanmaalla kuvattuna 25.1.18 noin kello 10. Antti Kettumäki/Yle

Bussit odottelivat hiekka-autoja pysäkillä

Etelä-Pohjanmaalla liikennöivän Härmän liikenteen toimitusjohtaja Sami Heinimäki kuvailee torstaiaamua yhdeksi työhistoriansa pahimmista.

Yhtiön liikenteestä 75-80 prosenttia on pystytty hoitamaan, mutta helppoa se ei ole ollut.

– Lähes kaikki valtion tiet on olleet hoitamatta siihen aikaan, kun autojen on pitänyt lähteä liikkeelle. Osa autoista on odottanut pysäkillä, että hiekka-auto tulisi ja uskaltaisivat jatkaa, Heinimäki kertoo.

Nyt alkaa olla pääosin hiekoitettua, mutta liikenteen kannalta se on 2-3 tuntia myöhässä siitä, kun koulu- ja työmatkaliikenne alkaa. Sami Heinimäki

Heinimäen mukaan kuljettajat on ohjeistettu niin, että reitti tai tieosuus jätetään ajamatta, mikäli se ei ole liikenneturvallinen. Pahinta raskaan liikenteen kannalta on märkä peilijää.

– Viimeisimmän tiedon mukaan tilanne alkaa pikkuhiljaa normalisoitua, mutta aamu oli haastava. Nyt alkaa olla pääosin hiekoitettua, mutta liikenteen kannalta se on 2-3 tuntia myöhässä siitä, kun koulu- ja työmatkaliikenne alkaa, Heinimäki sanoo.

Liukkaus ei tullut yllätyksenä, sitä on ennustettu jo viime viikosta lähtien ja yhtiössä siihen oli varauduttu muun muassa kuljettajia ohjeistamalla. Myös Heinimäeltä lähtee terveiset teiden kunnossapidon suuntaan.

– Olemme käyneet rakentavaa vuoropuhelua ELY-keskuksen kanssa. Avaimet ovat nyt Liikennevirastolla. Sen pitäisi laittaa [asia] kuntoon. Tulee vähän sellainen kuva, että tämä asia ei ole Liikenneviraston hallinnassa. Se ei ole vain Etelä-Pohjanmaan tai Pohjanmaan ongelma, vaan valtakunnallinen, Heinimäki pohtii.

Päivitämme uutista kelitilanteen mukaan.