Lasten ja nuorten päivä aloittaa Skábmagovat-elokuvafestivaalin Inarissa

Skábmagovat alkuperäiskansojen elokuvafestivaali alkaa tänään Inarissa lasten ja nuorten päivällä. Lapset pääsevät osallistumaan työpajoihin, katsomaan uusia animaatioita ja lyhytelokuvia sekä näkemään pohjoissaamenkielisen Muumien taikatalvi -elokuvan.

Nuoret puolestaan pääsevät katsomaan Yle Sápmin uuden nuortensarjan, Sámi Sherlockin, pilottijakson ennen virallista ensi-iltaa, joka on torstai-iltana Skábmagovien avajaisissa Revontuliteatterissa. Nuorille näytetään myös Amanda Kernellin elokuva, Saamelaisveri, joka voitti viime viikonloppuna neljä Guldbaggen-palkintoa Ruotsin elokuvainstituutin gaalassa.

– Tämä on ensimmäinen kerta kun voimme tarjota sekä lapsille että nuorille saamenkielisen kokopitkän elokuvan osana lasten ja nuorten päivää. On mahtavaa, että saamelainen elokuva on tällä tasolla ja myös se, että tuottajat ovat kiinnostuneet kääntämään elokuvia myös saameksi, myhäilee Skábmagovien tuottaja Aleksi Ahlakorpi tyytyväisenä.

Lasten ja nuorten päivän jälkeen Skábmagovat-festivaali jatkuu kello 16 Siidassa Arkistojen aarteita: Staalojen yö -näytöksellä, jossa näytetään Mo Sámi váldet ja Vaikko čuođi stálu -nimiset elokuvat.

Viralliset avajaiset torstai-iltana

Skábmagovien avajaiset alkavat kello 18 Revontuliteatterissa. Avajaisissa näytetään Lada Suomenrinteen ohjaama musiikkivideo Rávdnji, Jarno Ranta-Knuuttilan animaatio Rock bound heart, Jonathan Thunderin animaatio Walk in dreams, Niki Rasmuksen Kummitustarina (Gobmemáinnas), Cara MumfordinThe oldest tree in the world sekä Niki Rasmuksenohjaama ja Yle Sápmin tuottama Sámi Sherlock.

– Elokuvien lisäksi avajaisissa päästään kuulemaan musiikkiakin, kun lavalle tulevat Anna Näkkäläjärvi-Länsman ja Oarjannieiddat sekä Cheinesh Baitushkina, kertoo Ahlakorpi.

Sajoksessa myydään lippuja Sajoksen näytöksiin; Siidassa Siidan, Sajoksen ja Lumiteatterin näytöksiin. Torstain avajaisiin Revontuliteatteriin on ilmainen sisäänpääsy. Avajaisten jälkeen esitetään Sajoksessa Beaivváš-teatterin näytelmä, Snöfrid.

Juhlavuoden teemana Pohjois-Amerikka

Jo kahdettakymmenettä kertaa järjestettävän Skábmagovat alkuperäiskansojen elokuvafestivaalin (siirryt toiseen palveluun) juhlavuoden teemoja ovat Pohjois-Amerikka ja Ellos eallin (suom. Eläköön elämä). Alkuperäiskansojen taistelu ja aktivismi saavat oman sijansa ohjelmistossa.

Tämänvuotisilla Skábmagovilla on yli kolmekymmentä elokuvanäytöstä ja yli kuusikymmentä eri elokuvaa. Pohjois-Amerikka näkyy ohjelmistossa useiden lyhytelokuvien ja muutaman pidemmänkin elokuvan muodossa.

– Festivaaleilla näytettävien Standing Rock -elokuvien, Rise 1 ja Rise 2, ohjaaja Michelle Latimer on yksi tämänvuotisista kunniavieraistamme, kertoo Skábmagovien tuottaja, Aleksi Ahlakorpi.

Michelle Latimerin elokuvia on mahdollista nähdä Inarissa viikonloppuna. Skábmagovat

Sananvapauspaneeli ja konsertteja

Vaikka Skábmagovat onkin elokuvafestivaali, on ohjelmassa myös muutakin kulttuuria. Saamelaismusiikin tähdet Niillas Holmberg ja Sofia Jannok esiintyvät festivaalien yhteydessä, Holmberg perjantaina yhdessä virolaistähden, Siiri Sisaskin kanssa Sajoksessa ja Jannok lauantaina Skábma-jatkoilla Papanassa.

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään myös ensimmäistä kertaa Skábmagovien laavukeskustelu yhteistyössä Yle Sápmin kanssa. Ellos eallin -keskustelu julkaistaan festivaalien aikana Yle Areenassa. Keskustelemassa ovat tämän hetken mielenkiintoisimmat aktiivit muiden muassa Ellos Deatnu -porukasta.

– Lauantain ohjelmassa on sananvapauspaneeli, johon osallistuvat ainakin Sofia Jannok sekä osa kauempaa tulleista vieraistamme, paljastaa Ahlakorpi.

Sofia Jannok esiintyy Inarissa lauantaina. Jonne Järvinen / Yle

Lähteet: Skábmagovat