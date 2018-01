Tukesin testaamista sähkölaitteista osa jopa täysin kelvottomia – Markkinoilta vedettiin 155 tuotetta

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston viime vuonna testaamista 514 sähkölaitteesta vajaa kolmannes vedettiin pois markkinoilta. Yhteensä poistettuja tuotteita oli 155. Edellisvuonna poistettujen tuotteiden määrä oli 138.

Tukesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) osassa laitteissa oli merkittäviä turvallisuus- tai muita puutteita. Osa laitteista, 56 eri tuotetta, oli jopa niin kelvottomia, että ne jouduttiin keräämään takaisin kuluttajilta. Lisäksi 61 tuotteelle annettiin myyntikielto muiden vaatimusten vastaisten syiden takia.

Lisätietoja markkinoilta vedetyistä tuotteista löytyy markkinavalvontarekisteristä. (siirryt toiseen palveluun) Joukossa on muun muassa eri merkkisiä spinner-leluja, crossimoottoripyöriä, led-valaisimia, palo- ja häkävaroittimia, latauslaitteita, tietokoneiden ja konsolien peliohjaimia.

Eniten puutteita löydettiin viime vuonna verkkoliitäntäkojeista ja led-valaistustuotteista. Vastaavissa laitteissa on ollut huomattavan paljon vikoja aiemminkin.

– Valtaosa on latureita, verkkoliitäntäkojeita ja jonkun verran valaistustuotteita. Siinä ne isoimmat ryhmät, kertoo Tukesin sähkötuotteet-ryhmän päällikkö Hannu Mattila.

Mattilan mukana murheenkryynituotteita löytyy myös kotimaisista kaupoista.

– Saattaa kyllä olla niin, että jos menee verkkokaupan puolelle, niin löytyy vielä helpommin.

Riskituotteisiin keskittyminen tuotti tulosta

Erityisen tarkasti Tukes syynäsi verkkokaupoissa myytäviä tavaroita. Lisäksi Tukes käytti apuna eurooppalaisten markkinavalvontaviranomaisten tietokantoja, kun se kohdensi valvontaa.

Tukes pitää kohdentamista merkittävänä tapana löytää viallisia tuotteita.

– Ehkä keskityimme enemmän riskituotteisiin. Näyttää siltä, että laturi- tai verkkoliitäntäkoje ja valaistustuote on yhä useammassa tapauksessa ollut käsiteltävänä.

Onnistunutta keskittymistä riskituotteisiin kuvaa se, että vain noin 15 prosenttia testeihin valituista tuotteista täytti testatuilta kohdilta vaatimukset.

– Luulisin, että se vaan on niin, että se on meidän kenttätarkastajien riskiperusteista valintaa tämä hyvä tulos, Mattila selittää viallisten laitteiden määrää.

Osa laitteista jopa vaarallisia

Tukesin tutkimissa verkkoliitäntäkojeissa oli jopa vaarallisia laitteita. Usein sellainen oli tietokoneen ja pistorasian välille tuleva muuntaja.

– Niissä kaikissa ongelma on siinä muuntajassa. Sen eristys on huono tai niin riittämätön, että töpselin jännite pääsee pienjännitepuolelle ja on sitten kosketeltavissa muussa paikassa.

Mattilan mukaan tällaisissa tapauksissa on kyse sähköiskun vaarasta.

– Siitä juuri on kyse. Kun me määräämme takaisinvetoja, niin sähköiskun tai tulipalon vaara on meidän mielestämme jo aikamoinen.

Tällaisen tuotteen löytyminen kotoa tarkoittaa sitä, että sen käyttö pitää lopettaa heti.

– Jos on takaisinvetotapauksesta kyse, niin on syytä lopettaa sen tuotteen käyttö ja palauttaa se ostopaikkaan.