Liikennepsykologi ei lämpene traktoriautoille – "Ei paranna radikaalisti liikenneturvallisuutta"

Liikennepsykologi Mika Hatakan mukaan liikenneministeriön nuorille kaavailemat traktoriautot eivät tuo radikaalia parannusta liikenneturvallisuuteen. Hän sanoo Yle Radio Suomen Suomen Radion haastattelussa, että ministeriön suunnittelema uudistus ei ole yksinkertainen asia.

Liikenne- ja viestintäministeriö on kertonut aikovansa mahdollistaa nuorten ajamisen nopeusrajoitetuilla henkilöautoilla, eli niin sanotuilla traktoriautoilla. Tarkoituksena on, että nykyään hentoisina pidetyillä mopoautoilla päristelevät nuoret pääsisivät oikeiden henkilöautojen rattiin, mutta kyyti ei olisi sen nopeampaa turvallisuussyistä.

Hatakan mukaan mopoautoja (siirryt toiseen palveluun) on rekisteröity Suomessa huomattavasti vähemmän suhteessa kaksipyöräisiin mopoihin (siirryt toiseen palveluun).

– Se (mopoautot) on ongelmana kuitenkin aika pieni, eikä nuorten vakavia onnettomuuksia ole kovin paljon mopoautoilla ollut. Ei tässä mitään radikaalia liikenneturvallisuuden parantamista ole odotettavissa, näin veikkaisin, sanoo Hatakka.

Henkilöauto paremmin hallittavissa

Liikenneministeriö on luvannut muutokset nopeasti ja valmista pitäisi olla jo ensi vuoden alussa. Autoihin pitäisi vielä määritellä esimerkiksi maksiminopeus. Vaihtoehtoina ovat olleet 40 km/h tai 60 km/h.

Hatakan mukaan mopoautoihin liittyvät onnettomuudet ovat tyypillisesti olleet ulosajot, kaatumiset ja risteysonnettomuudet.

– Usein pelätään, että niiden päälle ajetaan ja perään ajetaan. Liikenneturvan selvityksissä tyypillisin peräänajaja on mopoautoilija. Jos nopeutta nostetaan 60 km/h, niin se ei ainakaan noihin onnettomuustyyppeihin auta, sanoo Hatakka.

Hän löytää henkilöautoista myös hyviä puolia: auton hallittavuus on parempi ja passiivinen turvallisuus paranee selvästi.

– Jos nopeutta nostetaan, niin törmäysvoimat kuitenkin kasvavat aika huimasti, huomauttaa Hatakka.

Miten merkitä hitaampi traktoriauto?

Hänen mukaansa myös traktoriauton havaittavuus ja ennakoitavuus voi koitua liikenteessä ongelmalliseksi. Hänen mukaansa siinä onkin pohdittavaa, miten hitaammin ajava traktoriauto merkitään. Kaupunkiautoilussa mopo- ja traktoriauto toimivat Hatakan mukaan hyvin, mutta maanteillä isommilla väylillä ajaessa tilanne voi olla toinen.

– 45 km/h ajavan mopoauton ohittaminen on raskaalla ajoneuvolla suhteellisen helppoa, mutta 60 km/h ajavan henkilöauton ohittaminen on huomattavasti vaikeampaa. Sujuvuus, mikä nopeuden nostolla voitaisiin saada, ei sekään ole yksiselitteinen, sanoo Hatakka.

Hänen mukaansa kannattaa myös miettiä, mikä on traktoriautossa sallittu matkustajamäärä.

– Yhtenä taustatekijänä vakavimmissa onnettomuuksissa on aika usein ryhmän vaikutus. Paljon porukkaa autossa, niin kuskilta lähtee helposti lapasesta. Mopoautossahan se on kuski ja yksi matkustaja. Tosin mopoautoistakin on löytynyt viisi ahtauneena, sanoo Hatakka.

