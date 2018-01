Toimitusjohtaja Lauri Kivinen jättää Ylen – tahtoo siirtyä uralla eteenpäin: "Tämä lähtee ajoituksesta"

Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen on ilmoittanut tänään torstaina, että aikoo jättää talon. Syyksi hän kertoo haluavansa vielä siirtyä urallaan eteenpäin.

– Tämä lähtee ajoituksesta. Minulla on vielä mahdollisuus tehdä toistakymmentä vuotta töitä, Kivinen perustelee.

Myös Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson vahvistaa, ettei lähtöön liity dramatiikkaa.

– Ymmärrän hänen päätöksensä. Lauri Kivisen ikä huomioiden, tämä oli varmasti hyvä päätös hänen urasuunnittelunsa kannalta. Tämä oli puhtaasti Laurin aloite.

56-vuotias Kivinen on toiminut Ylen toimitusjohtajana kahdeksan vuotta. Hän tuli johtajan paikalle Mikael Jungnerin jälkeen. Kivinen siirtyi Yleen Saksasta Nokia Siemens Networksin palveluksesta.

Kivisen aloittaessa toimitusjohtajan pesti muutettiin toistaiseksi voimassaolevaksi, kun se aiemmin oli viisivuotinen.

Hänen kaudellaan Ylessä on tapahtunut paljon muutoksia. Rahoitusmalli muuttui tv-lupamaksusta veropohjaiseksi, kun Yle-vero otettiin käyttöön vuonna 2013. Lisäksi Ylessä on tehty paljon satsauksia verkon kehittämiseksi. Kivisen kaudella Ylessä on käyty myös useat yt-neuvottelut.

Viimeksi Yle ja Kivinen joutuivat myrskyn silmään viime vuonna uutisten päätoimittajaan Atte Jääskeläiseen liittyvän kohun myötä.

– Mikään yksittäinen asia ei ole vaikuttanut päätökseeni lähteä. Kyse on puhtaasti ajoituksesta. Nyt on hyvä hetki tehdä siirtymä ja antaa ohjat uudelle toimitusjohtajalle, vakuuttaa Kivinen.

Kivinen ajoitti lähtöilmoituksensa hetkeen, jolloin Ylen tila on vakaa eikä meneillään ole kriisejä. Kivinen ei paljasta mihin aikoo siirtyä Ylestä, mutta kyseessä on yksityinen sektori. Hän lupaa kertoa asiasta tarkemmin muutaman kuukauden kuluttua.

Uutta toimitusjohtajaa ryhdytään hakemaan heti

Uuden toimitusjohtajan etsintä aloitetaan heti. Haku on julkinen, mutta myös suorahakua käytetään.

– Pyrimme toimimaan nopeasti, vaikka hirveän suurta kiirettä asialla ei ole, toteaa Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

Hän ei halua tässä vaiheessa määritellä, millainen henkilö on haussa.

– Yritämme löytää mahdollisimman hyvän tyypin, joka on laaja-alainen.

Wilhelmssonin mukaan ideaalitapauksessa toimitusjohtajan pitäisi olla kulttuuri- ja media-alan asiantuntija, jonka pitäisi ymmärtää digitalisaatiota ja teknologiaa. Lisäksi pitäisi olla innostava henkilöstöjohtaja.

– Näitä kaikki puolia on vaikea saada yhteen henkilöön, mutta pyrimme löytämään parhaan mahdollisen henkilön johtamaan Yleä.

Kivinen on luvannut hoitaa tehtäviään, kunnes uusi toimitusjohtaja on valittu.

Lauri Kivinen on Yle Radion Suomen Ajantasan haastattelussa torstaina kello 14.02.

Artikkelia on täydennetty 25.1. klo 13.57.