Liukas keli aiheutti liikennekaaoksen Meri-Lapissa – Useita rekkoja on jumissa Nelostiellä Kemin ja Simon välillä, säiliöauto kyljellään Kemissä

Pelastuslaitoksen henkilöstö on onnettomuuspaikalla.

Tie on peilijäässä, joten rekat eivät uskalla ajaa eteenpäin. Paikalle odotetaan tien suolauskalustoa.

Liikenne on ruuhkautunut Nelostiellä Kemin ja Simon välillä. Useat rekat ovat pysähtyneet tielle ja odottavat tien suolausta tai hiekoitusta, sillä ne eivät uskalla jatkaa matkaa.

Liikennekeskuksen mukaan tie on suljettu liikenteeltä.

Antti Heikinmatti/Yle

Säiliöauto on kaatunut Kemissä

Kemissä on sattunut liikenneonnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita. Tieliikennekeskuksesta kerrotaan, että natriumkloraattia kuljettanut säiliöauto on kyljellään tiellä. Natriumkloraattia käytetään klooridioksidin valmistukseen sellutehtaissa.

Onnettomuuspaikan varoalue on rajattu tällä hetkellä sataan metriin. Onnettomuudessa ei ole vakavasti loukkaantuneita.

Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Onnettomuuspaikka on Ajoksen rampissa, noin 2 km Kemistä etelään.

Valtatie 21 ajoittain suljettu kokonaan

Myös Torniosta pohjoiseen johtava valtatie 21 on on ajoittain suljettu liikenteeltä kokonaan Ylitorniolla. Juoksengista 4,7 kilometriä Kaulirannan suuntaan on meneillään raskaan ajoneuvon nosto. Aamupäivällä alkaneen nostourakan arvioidaan kestävän tunteja, jopa kuusi tuntia.

Myös linja-autot vaikeuksissa

Kemissä myös useat linja-autot ovat olleeet liukkauden vuoksi jumissa ympäri kaupungin. Osa linja-autoista on joutunut odottamaan hiekoitusta päästäkseen jatkamaan turvallisesti matkaaa. Heiskasen liikenteestä kerrotaan, että muun muassa koululaisia kuljettava linja-auto ajaa aikataulusta myöhässä ja osittain poikkeusreittejä vaikeiden keliolosuhteiden vuoksi.

Liikennöitsijä Timo Heiskanen toteaa, että tämän päivän keliolosuhteet ovat päässeet yllättämään täysin myös ammattiautoilijat.