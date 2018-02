Hoida ihoasi edes kerran päivässä – kosmetologien 6 vinkkiä miehille ihonhoitoon

Kasvojen ihonhoidon aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä, muistuttavat kosmetologit. Kuopiolaiset kosmetologit Sara Vidgren ja Elina Kauppinen ovat erityisesti huolissaan miesten tavoista hoitaa ihoaan, vaikka nykyisin nuoremmat miehet ovatkin aktiivisempia.

Päivän aikana ihon pinnalle kertyy likaa, pölyä ja saastehiukkasia, jotka rasittavat ihoa. Myös liika aurinko, tupakanpoltto ja stressi vahingoittavat ihoa. Talvella kuiva ja kylmä pakkassää kuivattaa ihoa.

Kuusi vinkkiä ihonhoitoon miehille

1. Koskaan ei ole liian myöhäistä. On tärkeää luoda itselle sopivat ihonhoitorutiinit. Ihoa olisi hyvä hoitaa aamuin illoin, mutta kiireiden keskellä yksikin kerta päivässä riittää. Tällöin ihoa kannattaa hoitaa iltaisin, koska iho on pitkän päivän jälkeen likainen.

2. Hanki itsellesi sopivat ihonhoitotuotteet eli puhdistusaine ja kosteusvoide, myös kasvovettä voi käyttää. Saippua ei ole hyvä kasvojen pesuun, koska se heikentää ihon omaa kosteustasapainoa.

3. Puhdista ja rasvaa kasvot aamuin illoin, edes iltaisin. Parranajo rasittaa ihoa ja etenkin talvisin kannattaa kiinnittää huomiota ihon kuntoon parranajon jälkeen.

4. Kuivaa lopuksi pehmeällä pyyhkeellä taputtelemalla. Monet hankaavat kovalla pyyhkeellä kasvot kuiviksi. Tällöin ihon pinta voi rikkoontua ja ärtyä.

5. Muista myös sisäinen hoito. Kaikki lähtee terveellisistä elämäntavoista. On hyvä syödä monipuolisesti, juoda riittävästi vettä päivittäin, harrastaa ulkoilua ja nukkua hyvin.

6. Suojaa itsesi auringolta. Tämä kannattaa muistaa myös keväthankien aikaan.

Lääkäri: Iho voi tarvita talvisin hyvinkin rasvaisia voiteita

Laiska ihonhoito voi heikentää ihon kuntoa. Toisaalta liiallinen peseminen voimakkailla tuotteilla voi kuivattaa ihoa. Suomalaisille tyypillisen atooppisen ihon hoidossa säännöllisyys on tärkeää ja tämä koskee myös miehiä.

– Atooppinen iho voi tarvita hyvinkin rasvaisia voiteita talvella. Atooppisen ihon voi tunnistaa esimerkiksi siitä, taipeisiin tulee herkästi punoittavaa ihottumaa, kertoo ihotautien ylilääkäri Tiina Ilves Mikkelin keskussairaalasta.

Hän muistuttaa, että toisen iho tarvitsee voi tarvita erilaista tai eri määriä voidetta kuin toisen. Omalle iholle sopiva voide löytyy kokeilemalla.

Jos uusi voide aiheuttaa punoitusta, voidetta ei tarvitse heti heittää roskiin, vaan sitä voi ihon rauhoituttua kokeilla uudestaan vaikka pienelle alalle.

Miehen iho vanhenee usein naisen ihoa hitaammin

Miesten iho on naisten ihoa 20–30 prosenttia paksumpi ja se sisältää enemmän kollageeniä. Miesten ihossa talineritys on naisia voimakkaampaa ja se on myös joustavampi.

Ero on siinä, että miesten paksumpi iho säilyy pidempään kiinteänä kuin naisilla ja iän tuomat muutokset saattavat näkyä huomattavasti naisia myöhemmin. Tästä huolimatta asiantuntijat suosittelevat myös miehiä aloittamaan ihon hoidon hyvissä ajoin.

Perinteisesti vanhemman miesväen rutiineihin on kuulunut hoitaa kasvojen ihoa pelkällä vedellä ja saippualla. Vaikka ihonhoitoa pidetään yhä usein ”akkojen hommana”, saattaa miehillä olla kosmetologi Sara Vidgrenin mukaan tapana tehdä visiitti puolison rasvapurkille.