Pienen päiväkodin tempaus sujui yli odotusten – Lähes 3 000 maisemakorttia kaikista Suomen kunnista

Syyskuun lopussa Puumalan päiväkodin väellä välähti. Suomen 100-vuotistaipaleen kunniaksi päiväkoti päätti pyytää maisemakortteja eri puolelta Suomea. Aluksi niitä toivottiin päiväkodin lasten ja työntekjöiden sukulaisilta ja tutuilta, mutta pian sana kiiri ja kortteja alkoi tulla kaikkialta.

Lokakuun puolella päiväkoti laittoi kainon toiveen omalle Facebook-sivulleen, että mahdollisimman monesta kunnasta tulisi päiväkodille kortti. Parhaimmillaan postilaatikosta löytyi lähes 300 korttia päivässä.

Lopulta kortteja kertyi lähes 3 000. Määräpäivään 6.12.2017 mennessä kortteja oli koossa 2791. Senkin jälkeen niitä on tullut useita kymmeniä.

– Ei näitä kukaan ole ehtinyt laskea. Niitä on niin valtavasti, mutta ehkä ne jossakin vaiheessa täytyy vielä käydä yksitellen läpi, sanoo lastenhoitaja Anne Majuri.

Petri Vironen / Yle

Korteista on koottu korkean aulatilan seinälle useita metrejä korkea Suomen kartta, johon kunkin kunnan kortti on sijoitettu sille kuuluvalle paikalleen. Korteista on riittänyt iloa ja riemua lapsille ja työntekijöille jo usean kuukauden ajan. Korteista muutama on lämmittänyt erityisen paljon.

– Jotkut ovat leikanneet ja liimanneet omista kuvistaan meille maisemakortin, kun sellaista ei ole valmiina ollut, kertoo lastenhoitaja Asta Kuronen.

30-paikkainen päiväkoti huolehtii käytännössä kaikkien päivähoitoa tarvitsevien lasten hoidosta reilun 2 000 asukkaan Puumalassa. Kunnassa toimii lisäksi yksi perhepäivähoitaja.