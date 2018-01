Liukkaudentorjunta epäonnistui täysin, vaikka keli oli tiedossa – ELY vastaa pohjalaisten tiekritiikkiin

Torstain keliä on kuvattu pohjalaisteillä monin eri sanoin. Eikä ihme, isot ja varsinkin pienet tiet ovat olleet liukkaita ja onnettomuuksia on sattunut.

Erityisesti raskas liikenne on ollut ongelmissa ja sekä rekat että linja-autot ovat seisseet pysäkeillä odottamassa liukkaudentorjuntaa. Myös tieltäsuistumisia on ollut ja koulukyydit ovat myöhästyneet tai niitä on jopa jouduttu perumaan.

Osa paikallis- ja koululaisliikenteen linjoista on tänään myöhässä tai reittiä ei ajeta lainkaan liukkauden takia. Tällaisia reittejä on mm. Hautalassa, Ylistarossa, Keski-Nurmossa ja Ylijoella. Komia Liikenne pahoittelee tilannetta. #Seinäjoki — Seinäjoen kaupunki (@Sjkkaupunki) 25. tammikuuta 2018

Moni on kysynyt, miksi liukkaudentorjunta myöhästyi, vaikka sääennusteet ennakoivat huonoa keliä tälle päivälle jo monta päivää sitten.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen johtaja Anders Östergård vastaa kritiikkiin:

– Kaikki kalusto, joka on sidottu urakoihin, on liikkeellä.

Vetelin urakka-alue: kahdet suolaukset 1b teillä tehty, tien pinnassa on -4 astetta ja vettä sataa, ilman lämpötila +3.Yhdysteillä hiekotuksia käynnissä. Kokkolassa vt 13 suolahiekoitettu. Kaikki valtatiet ja seututiet suolattu kahdesti, vielä suolataan ennen iltaa, — EPELYkeskus (@EPELYkeskus) 25. tammikuuta 2018

Pitkä kierros ja vaikea keli

Östergårdin mukaan liukkaudentorjunta aloitettiin heti, kun lumisateesta selvittiin keskiviikkona. Talvinen vesisade on kuitenkin tienpitäjän kannalta erityisen vaikea.

– Se kierros, jonka auto tekee liukkaudentorjunnassa, on aika pitkä. Jos sataa, alkupätkälle laitettu hiekka tai suola valuu [tieltä] pois ja kun tierunko on jäässä, sade jäätyy tiehen kiinni paksuksi kerrokseksi, Östergård sanoo.

Hän toteaa, että lenkin pituuden vuoksi saattaa mennä pari-kolmekin tuntia ennen kuin liukkaudentorjunta palaa samalle paikalle uudelleen.

– Pitäisi olla useampi auto ja lyhyempiä kierroksia.

Kantatie 66 Lapuan ja Kuortaneen välillä Etelä-Pohjanmaalla kuvattuna 25.1.18 noin kello 10. Antti Kettumäki/Yle

Urakoihin vaikea puuttua ilman rahaa

Östergård toteaa, että liukkaudentorjunta kuuluu viisivuotisiksi sovittuihin urakoihin. Niiden sisällä on vaikea mennä tekemään muutoksia.

– Jos pitää muuttaa kesken kauden, se vaatii rahaa ja sitä ei ole.

Lisäksi urakoiden perusteena ovat "talviset" talvet.

– Ne on mitoitettu vähän eri tyyppisiin talviin, jolloin on pakkasta monta kuukautta. Ei tälläisiin, että sahataan nollan molemmin puolin ja on useita plusasteita tammikuussa, Östergård sanoo.

Östergård ymmärtää tienkäyttäjien kritiikin ja tietää, että jos kalustoa joudutaan korjaamaan, se on kallista. Hän muistuttaa, että vastuu tiestön kunnosta on ELY-keskuksella, mutta määräänsä enempään silläkään ei ole mahdollisuuksia.

– Tämä on jo kolmas tällainen talvi. Nyt on herätty Liikennevirastossa tähän, että pitää saada jonkunlaista muutosta. Lyhyempiä lenkkejä ja enemmän autoja.

Lue lisää:

Busseja jumissa, rekat ojassa – Pohjanmaan poliisi varoittaa erittäin liukkaista teistä

Viisi rekkaa suistui tieltä Kaustisella – rekkakuski Antti Friman: "Ei siinä mitään voinut"

Talvinen vesisade tekee tiestä hetkessä luistinradan – "Monet tienkäyttäjät eivät selvästikään ymmärrä sen vaarallisuutta"