Italialaislääkäri ei ymmärrä, miksi suomalaiset eivät hyödynnä enemmän puhtaita luonnon antimia: "Te suomalaiset olette hölmöjä"

Tutkijalääkäri ja epidemologi Franco Berrino on vakuuttunut luonnon tuotteiden muun muassa alentavan elimistön kroonisia tulehdustiloja.

Mistä on kyse? Tutkimusten mukaan tummat marjat, kuten mustikka ja mustaherukka, voivat estää matala-asteista tulehdusta.

Täysin varmaa näyttöä marjojen terveysvaikutuksista ei ole olemassa.

Kalat sisältävät hyviä eläinrasvoja, jotka voivat vaikuttaa myös tutkimusten mukaan matala-asteiseen tulehdustilaan ihmiskehossa.

Oivankijärven jäällä on pöpperöinen keli.

Italialainen tutkijalääkäri ja epidemiologi Franco Berrino hakkaa isoilla kintailla suojaamiaan käsiä yhteen. Jalat käyvät. Mies ei anna kylmyydelle valtaa.

Jään alta nousee verkoilla siikaa. Franco Berrinolle suomalaisen puhtaan järven kala on lääkettä. Sitä kannattaa odotella kylmettymisen uhallakin.

– Emme me italialaiset pelkästään, vaan myös te suomalaiset olette hölmöjä, kun ette käytä tätä ravintoa nykyistä enemmän hyväksenne, Berrino toteaa hörppiessään hetkeä myöhemmin rantatörmällä kuumaa siikakeittoa.

Tulehdustila voidaan välttää

Franco Berrino on tutkinut uransa aikana muun muassa jokapäiväisen elämäntyylin vaikutuksia syövän syntymiseen ja sen kehityksen (siirryt toiseen palveluun) suuntaan. Erityisen huolestunut hän on elimistön jatkuvasta tulehdustilasta.

Lääkkeen tulehdustilojen välttämiseen Berrino uskoo löytyvän luonnosta.

Siikakeitto maistui hyvin italialaisille Oivankijärven rannalla. Ensio Karjalainen / Yle

– Elimistön jatkuva tulehdustila on suurin syy kroonisiin sairauksiin. Voimme puolustaa kehoamme raikkaalla ilmalla ja ennen kaikkea puhtaalla ruoalla, jota täältä Kuusamonkin järvistä saa mielin määrin, Berrino sanoo.

Kuusamoon Berrino on tuonut lähes 30 kollegaansa Italiasta. Hän haluaa levittää terveellisen elämän sanomaa monella tapaa, ei pelkästään tutkimustensa kautta. Berrino haluaa maanmiestensä aistivan käytännössä puhtaan suomalaisen luonnon vaikutukset.

– Teillä on Suomessa maailman suurin rikkaus, puhtaiden vesien kala. Ja metsien marjat, jotka ovat suorastaan vastalääke huonolle ruoalle, Berrino hehkuttaa.

Kalalla voi olla vaikutusta verenpaineeseen

Itä-Suomen yliopiston ravitsemustieteen professori Marjukka Kolehmainen allekirjoittaa pitkälti Franco Berrinon väitteet marjojen ja kalojen sekä puhtaan luonnon terveysvaikutuksista.

– Marjat ja erityisesti tummat marjat voivat estää matala-asteista tulehdusta. Tästä on olemassa tutkimustietoa (siirryt toiseen palveluun), mutta kaikki tutkimukset eivät näytä samaa tulosta. Sataprosenttisesta näytöstä emme siten voi puhua, Kolehmainen muistuttaa.

Marjukka Kolehmainen kehuu Berrinon tavoin suomalaista kalaa.

– Kalan rasva on hyvälaatuista ja vaikuttaa edullisesti meidän rasva-aineenvaihduntaan. Kalan rasva näyttää myös ehkäisevän tulehduksellista tilaa, Kolehmainen sanoo.

Kalan proteiini sisältää niin sanottuja bioaktiivisia yhdisteitä, joilla voi olla Kolehmaisen mukaan esimerkiksi verenpaineeseen edullisia vaikutuksia, mutta myös muita terveyttä edistäviä vaikutuksia.

– Kalaproteiinien vaikutuksia tutkitaan parhaillaan isolla mielenkiinnolla, Kolehmainen toteaa.

Kaloista löytyy jopa verenpaineeseen myönteisesti vaikuttavia aineosia. Anita Sassali

Marjukka Kolehmainen neuvoo suomalaisia menemään metsään.

– Esimerkiksi marjoja kannattaa poimia itse erityisesti siksi, että metsässä samoamalla saisimme kyytipoikana myös ruumiillista liikuntaa.

Alan matkailu kiinnostaa

Terveysmatkailu on vahvassa nousussa Suomessa. Italialaisryhmä on ääriesimerkki matkailijasta, joka haluaa paeta suurkaupungin hälinää ja pois teollisesti valmistetun ruoan ääreltä. Matkaohjelmaan Kuusamossa kuuluu kalastamisen ja luonnossa liikkumisen lisäksi saunomista ja meditaatiohetkiä luonnon keskellä.

– Sauna on yksi suomalaisten rikkauksista. Saunominen on tapa meditoida. Mielen rauha on taas oma tiensä terveyteen, Franco Berrino huomauttaa.

Franco Berrino kävi tutustumassa luonnon rauhaan Kuusamossa 30 lääkäriystävänsä kanssa. Ensio Karjalainen / Yle

Italialaisen Kuusamoon tuonut matkailuyrittäjä Anne Murto muistuttaa Suomen matkailullista imagoa maailmalla markkinoivan Visit Finlandin (siirryt toiseen palveluun)kunnianhimoisesta tavoitteesta hyvinvointimatkailussa: Vuoteen mennessä 2025 Suomi on hyvinvointimatkailun kärkimaa Euroopassa.

– Alan matkailu on hyvässä nosteessa. Täältähän se oikeastaan Kuusamosta koko hyvinvointimatkailu on saanut alkunsa muutamia vuosia sitten, Murto kehaisee.