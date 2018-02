Aikuiskeilaajia ällistyttävä Roni Leskinen, 12, tähtää lajin huipulle

Vasta 12-vuotias Roni Leskinen on ihastuttanut otteillaan keilaradoilla tämän talven aikana. Kuvaus ja editointi: Janne Ahjopalo / Yle

Roni Leskinen, 12, nakuttaa keilaradalla kaadon toisensa jälkeen. Pallo lähtee nuoren keilaajan kädestä kauniilla kierteellä ja osuu juuri oikeaan kohtaan: ykkösen ja kolmosen väliin. Kaikki keilat kaatuvat.

Hollolassa asuva Leskinen aloitti keilailun 8-vuotiaana. Suurin osa lajin pariin löytävistä nuorista tulee hallille perheensä mukana, mutta Leskinen innostui aktiivisen seuran ansiosta.

– Me katsottiin netistä, että täällä järjestetään koululaisten keilakerho. Tulin kokeilemaan ja innostuin.

Innostus on tuonut nuoren keilaajan pitkälle. Tammikuun puolivälissä Roni Leskinen voitti Lahdessa erikoiskilpailun, jossa oli mukana 152 osallistujaa. Karsintojen kautta finaaliin pääsi 20 taituria, ja heidän joukossaan Leskinen oli omaa luokkaansa. Hän keilasi kisassa kumoon todella monta kokenutta kilpailijaa.

Lähin tavoite on tällä hetkellä päästä maajoukkueeseen. Roni Leskinen

Seuraavassa kilpailussa Leskinen keilasi ennätyssarjansa, joka alkoi komeasti yhdeksällä peräkkäisellä kaadolla. Nuori keilaaja itse pitää menestyksen salaisuutena motivaatiota ja harjoittelua.

– Koskaan ei tarvitse väkisin lähteä treeneihin, vaan tulen aina mielelläni. Harjoittelen neljästä viiteen kertaan viikossa tunnin, puolitoista kerrrallaan.

Valmentaja Jarmo Ahokas on samaa mieltä suojattinsa kanssa. Iso osa lahjakkuutta on hänen mielestään raakaa työtä. Pitää jaksaa harjoitella.

– Roni viettää keilaradalla todella paljon aikaa. Hän myös harjoittelee monipuolisesti muitakin lajeja, niin kuin nuoren kuuluukin harjoitella. Silloin silmä-käsi -koordinaatio paranee.

Valmentaja kehuu estoitta myös Leskisen tasapainoa. Sen taustalla ovat palloiluharrastukset eli jääkiekko ja jalkapallo.

– Ronilla on uskomaton tasapaino! Pieni kaveri, mutta aivan uskomaton tasapaino ja vartalon hallinta yleensäkin. Se helpottaa sekä tähtäystä että toistoa tässä lajissa.

Jarmo Ahokas on paitsi Roni Leskisen henkilökohtainen valmentaja, myös Suomen Keilailuliiton ensimmäinen päävalmentaja. Janne Ahjopalo/Yle

Pelkällä heittoharjoittelulla ei pärjää

Monipuolisuus on harjoittelun a ja o etenkin nuoren urheilijan kohdalla. Jarmo Ahokkaan omat junnuvuodet kuluivat pääasiassa heittoharjoituksissa mutta nykyään tiedetään paremmin.

– Tämä laji vaatii niin paljon keskivartalolta ja keilailu on myös niin toispuoleinen laji, että se vaikuttaa paljon fysiikkaan, tulee helposti kipuja. Siksi on tärkeää harjoitella muitakin lajeja. Pysyy vartalonhallinta ja yleensäkin fyysinen kunto parempana.

Lihasjumit ja urheiluvammat ovat tuttuja myös keilaaville nuorille. Jarmo Ahokkaalle ehdotettiin nuorena, että toispuoleisuutta voi korjata kantamalla koululaukkua sillä kädellä, jolla ei heitä. Nykyjunnuille on onneksi tarjolla muutakin.

– Tänä päivänä saadaan oppia ja opastusta paljon myös fysiikkapuolesta. Tottakai se lopulta on itsestä kiinni, samoin kuin taustajoukoista, vanhemmista ja valmentajista, että kuinka tarjolla olevaa tietoa hyödynnetään.

Lahti on yksi keilailun kehdoista

Lahdessa keilaajat saavat harjoitella hyvissä puitteissa. Lahden keilahallissa on 20 rataa, seurat ovat aktiivisia ja kilpailuja järjestetään paljon. Roni Leskisen seura Lahti Bay on maamme suurin keilaseura ja viime vuosina se on ollut myös yksi menestyneimmistä.

Samaa seuraa edustava Jarmo Ahokas on aloittanut äskettäin Suomen Keilailuliiton (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisenä päävalmentajana, joten osaamista kaupungista löytyy.

– Puitteet ovat varmaan yhdet Suomen parhaimmista. Lahden keilahallin vetäjät ovat henkeen ja vereen keilailuihmisiä ja he tukevat myös junioreiden harjoittelua. Lisäksi täällä on hyvä talkoohenki ja hallilla hyvä yhteishenki eli on paljon puuhaihmisiä, listaa Ahokas menestymisen edellytyksiä.

Roni Leskinen tähtää seuraavaksi nuorten maajoukkueeseen. Janne Ahjopalo/Yle

Leskinen kolkuttelee maajoukkueen portteja

Huipulle ei tietenkään pääse ilman pätevää valmennusta. Suomessa valmentajien koulutukseen on viime vuosina satsattu ja se näkyy.

– Meillä on Kuortaneella valmennuskeskus, jossa koulutetaan valmentajia säännöllisesti. Valmentajia on toki ollut aikaisemminkin mutta luulen, että nyt se on laajemmalla tasolla kuin ennen.

Ahokkaan oma poika Jesse on yksi tämän hetken lupaavimpia suomalaisjunioreita. Hänellä on juniorisarjoista jo neljä EM-mitalia ja seuraavistakin EM-kisoista tavoitteena on mitali. Roni Leskisen tavoitteet ovat saman suuntaiset.

– Lähin tavoite on tällä hetkellä päästä maajoukkueeseen. Sinne ei todennäköisesti ole pitkä matka, Leskinen sanoo.

Valmentajan mukaan tavoite on realistinen.

– Tänä vuonna vielä ikäkausimestaruudet, ne ratkotaan keväällä. Nyt Roni oli ranking-listalla jo lähellä finaalipaikkaa, että sitä kohden seuraavaksi.