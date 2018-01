Norjan puolustusvoimat osti satoja moottorikelkkoja ja mönkijöitä Suomesta

Rovaniemi

Norjan rajavartijat saivat uudet Lynxit torstaina Venäjän vastaisella Jarfjordin raja-asemalla -35 asteen pakkasessa.

Norjan armeijan hankkimat ensimmäiset 90 Lynx moottorikelkkaa on sijoitettu Norjan ja Venäjän lähes 200 kilometriä pitkän maarajan valvontaan.

Hankinnasta uutisoivat Kirkkoniemessä ilmestyvä uutissivusto Barents Observer (siirryt toiseen palveluun) ja Norjan yleisradioyhtiö NRK (siirryt toiseen palveluun). Kelkkojen luovutus tapahtui viime torstaina.

Kaikkiaan kyse on 200 moottorikelkan ja sadan mönkijän hankinnasta Norjan puolustusvoimille eri kohteisiin. Hankinnan arvo on norjalaismedioiden mukaan noin 10 miljoonaa euroa. Norjan puolustusvoimat vahvistavat tilauksen suuruuden ja arvon Yle Lapille.

Kelkkamalli on Lynx Commander 800R E-Tec Army. Mönkijät ovat Rovaniemellä suunniteltuja kuusipyöräisiä ja kuusivetoisia Can-Am Outlandereita.

Norja halusi parhaat välineet

Norjan puolustusvoimien eversti Ole Andreas Søbstad sanoi luovutustilaisuudessa Jarfjordin raja-asemalla rajavartijoiden ansaitsevan parhaat mahdolliset varusteet.

Etelä-Varangin varuskunnan komentajan, everstiluutnantti Jørn Qvillerin mukaan kelkat ovat välttämättömiä rajavalvonnassa.

Norjan ja Venäjän välinen 196 kilometriä pitkä maaraja alkaa Jäämeren rannasta Vuoremijoen suusta ja päättyy Muotkavaaraan kolmen valtakunnan, Norjan, Venäjän ja Suomen, rajapyykille.

Norjassa puolustusvoimat vastaa Venäjän vastaisen maastorajan valvonnasta. Tehtävä kuuluu Kirkkoniemessä sijaitsevalle Etelä-Varangin varuskunnalle. Sen vahvuus on 600 miestä ja naista.

Rovaniemen kelkkatehdas kommentoi niukasti

BRP Finland ei kerro kelkkojen ja mönkijöiden määrästä ja kaupan arvosta. Yhtiö ei anna tietoja koska kyse on yksittäisen asiakkaan tiedoista.

–BRP on toimittanut moottorikelkkoja ja mönkijöitä Norjan puolustusvoimille, vastaa BRP:n Rovaniemen kelkkatehtaan johtaja Valto Ristimella sähköpostilla Yle Lapin uutisille.

Ristimellan mukaan kelkat ja mönkijät valmistetaan Rovaniemellä. Norjalaistiedon mukaan mönkijät on valmistettu Meksikossa ja koottu Rovaniemellä.

– ATV:t (All Terrain Vechicle, tässä tapauksessa kuusipyöräinen mönkijä toim.huom.) on suunniteltu Rovaniemellä ja puolivalmiista peruspaketista rakennettu valmiiksi Rovaniemellä. Kelkat on tehty kokonaisuudessaan Rovaniemellä, vastaa BRP:n kelkkatehtaan johtaja Valto Ristimella kysymykseen Meksikosta.