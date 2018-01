Trump sallisi kansalaisuuden 1,8 miljoonalle paperittomalle, mutta tiukentaisi maahanmuuttopolitiikkaa muilta osin

Trumpin ilmoitus lakkauttaa Daca-ohjelma on saanut paljon kritiikkiä osakseen. Joulukuun 2017 mielenosoituksessa vaadittiin kongressilta lakia luvatta maahan tuotujen siirtolaisten suojelemiseksi.

Donald Trump vaikuttaa kääntäneen kelkkaansa paperittomia siirtolaisia koskevan linjansa suhteen.

Trump ilmoitti torstaina olevansa valmis allekirjoittamaan suunnitelman, joka takaisi Yhdysvaltojen kansalaisuuden jopa 1,8 miljoonalle laittomasti lapsena maahan tulleelle nuorelle paperittomalle. Sitä vastoin Trump tiukentaisi maahanmuuttopolitiikkaa muilta osin: rajavalvontaa tiukennettaisiin, ja uusilta maahanmuuttajilta estettäisiin pääsy Yhdysvaltoihin.

Valkoinen talo esitteli asian suurena myönnytyksenä demokraateille, jotka ovat olleet siirtolaisuuspolitiikassa napit vastakkain presidentin kanssa. Tiukennukset maahanmuuttopolitiikkaan tulevat kuitenkin aiheuttamaan luultavasti rajua kritiikkiä liberaaleissa demokraateissa.

Valkoisen talon virkamiehet kuvailevat esitystä kompromissiratkaisuksi, jonka toivotaan olevan tie ulos budjettiumpikujasta. Budjetista on päästävä sopuun ennen helmikuun 8. päivää, tai iittovaltion hallinto joudutaan sulkemaan toistamiseen.

Rahasto muurin rakentamiseksi ja piste kansalaisuus-arpajaisille

Trumpin suunnitelmaan kuuluu myös vaatimus 25 miljardin rahastosta Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen muurin rakentamiseen sekä paremman valvonnan järjestämiseen Kanadan vastaiselle rajalle.

Lisäksi Trump vaatisi kongressia lopettamaan kansalaisuus-arpajaiset tiettyjen maiden kansalaisille. Kongressin tulisi lisäksi varata ylimääräistä rahaa rajavalvontaan ja maahanmuutto-tuomioistuimiin, sekä sallia nopeat maastakarkoitukset laittomille maahanmuuttajille.

Tullakseen laiksi suunnitelman pitäisi saada Yhdysvaltojen edustajainhuoneen hyväksyntä. Suunnitelmasta on määrä äänestää senaatissa helmikuun alussa.

Trumpin vastine Daca-ohjelmalle

Kovaa maahanmuuttopolitiikkaa kannattanut Trump ilmoitti syyskuussa lopettavansa Barack Obaman lanseeraaman Daca-ohjelman, joka on taannut laittomasti maahantulleille lapsille oikeuden opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Sen jälkeen kongressi on yrittänyt linjata Daca-ohjelman alla olevien paperittomien asemaa uudelleen lakiin.

Republikaanit ja demokraatit eivät päässeet Daca-sopimuskiistan vuoksi määräaikaan mennessä sopuun Yhdysvaltojen budjetista, joten viikko sitten liittovaltion hallinto suljettiin. Sulku kesti lähes kolme päivää.

Budjettineuvottelut ajautuivat alun perin umpisolmuun, koska demokraatit vaativat Daca-ohjelman säilyttämistä. Ohjelma on taannut yli 700 000:lle lapsena laittomasti maahan tulleelle mahdollisuuden opiskella ja työskennellä Yhdysvalloissa. Ohjelma on Trumpin edeltäjän Barack Obaman luomus ja Trump on ilmoittanut lakkauttavansa sen.

Esitys on tarkoitus lähettää virallisesti senaattiin maanantaina.

