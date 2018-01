Kuinka paljon autoilu maksaa? Yle pyysi ja Autoliitto laski esimerkit – "Itsensä huijaamista, jos ajattelee vain käyttökustannuksia"

Kuinka paljon auton pitäminen maksaa ja onko sillä käyttökustannuksissa väliä hyrrääkö allasi bensiini-, diesel- vai hybridiauto? Pyysimme Autoliittoa laskemaan auton ylläpitoon liittyviä kustannuksia kolmen eri hintaluokan autoilla.

Laskelmissa on käytetty esimerkkeinä bensiini-, diesel- ja pistokehybridiautoja. Laskelmissa on arvio auton käyttökuluista yhden vuoden ajalta ja koko viiden vuoden pitoajalta. Oletuksena on, että autolla ajetaan vuodessa 18 000 kilometriä. Autoliiton laskelmassa on otettu huomioon ajoneuvoveron perusvero vuodessa sekä mahdollinen käyttövoimavero, arvonalenema, polttoainekulut, vakuutukset, pysäköinnit ja huollot. Lisää laskelman perusteista voi lukea jutun lopusta.

Suurin kustannus, mitä auton pitämisestä tulee, on auton arvonalenema. Anatoliy Kosolapov / AOP

Autoliiton viestintäpäällikön Jukka Tolvasen mukaan hämmentävän moni autoilija ajattelee, että auton käyttökustannukset ovat lähinnä vain polttoainekulut ja muut kustannukset tulevat jossakin siinä sivussa.

– On selvää, että autoilu ja auton pitäminen ei ole mitään halpaa hommaa. Suurin kustannus, mitä auton pitämisestä tulee, on auton arvonalenema. Sehän on itsensä huijaamista, jos ajattelee, että kustannukset ovat vain käytöstä, sanoo Tolvanen.

Tolvasen mukaan pelkästään arvonalenemisessa vaikuttaa auton merkki, malli, ajetut kilometrit ja se, kuinka hyvin siitä pidetään huolta.

– Kun ensimmäinen tupakka on poltettu autossa, niin se on kuin seteleitä heittäisi ilmaan, hän sanoo.

Alle 20 000 euroa maksava auto

Vertailussa on käytetty esimerkkiautoina Seat Ibizan kahta eri mallia. Jos auton arvonalenemaa ei oteta huomioon, maksaa tämän hintaluokan auto omistajalleen polttoaineesta riippuen vuodessa noin 3 000 euroa. Kuukaudessa se tarkoittaisi noin 260 euroa ja tähän mahdolliset lainakulut päälle.

Kustannukset nousevat noin 5 000 euroon vuodessa, jos huomioon otetaan auton arvonalenema. Viiden vuoden aikana kustannukset ovat laskelman perusteella bensiiniautolla noin 25 4000 ja dieselillä vajaat 26 700 euroa.

Pelkästään polttoaineisiin menee laskelman perusteella reilut tuhat euroa vuodessa.

– Polttoainekustannukset riippuvat siitä, minkälaista ajoa autolla on ja minkälainen on kuskin ajotyyli, sanoo Tolvanen.

20 000–30 000 euroa maksava auto

Tämän hintaluokan autossa dieselauton pitäminen maksaa vuodessa hieman enemmän kuin bensiiniauto, jos auton arvonalenemaa ei oteta huomioon. Laskelmassa esimerkkiautoina ovat Skoda ja Volkswagen. Vertailukohtana laskelmassa on käytetty 42 000 euroa maksavaa pistokehybridiautoa, joka on laskelman perusteella halvempi vaihtoehto vuositasolla kuin bensa- tai dieselautot.

Jos arvon aleneminen lisätään vuosikuluihin, nousevat summat reilusta 6 000 eurosta reiluun 7 000 euroon. Kallein tässä tapauksessa on pistokehybridi.

– Kyseessä on laskelmassa hivenen kalliimpi auto, joten arvo alenee enemmän kuin vastaavasti halvempien perinteisten autojen. Pistokehybridien arvo voi alentua vieläkin laskettua rajummin, koska ne ovat uutta teknologiaa ja uusia sähköautomalleja tulee edullisempana markkinoille, joten käytettyjen autojen hintakin alenee.

Tolvanen uskoo, että etenkin pistokehybdiriautot kiinnostavat suomalaisia tulevaisuudessakin. Näin siksi, että lyhyemmät matkat voi autolla kulkea pelkällä sähköllä ja pidemmät matkat polttomoottorin voimin.

40 000–50 000 maksava auto

Tämän hintaluokan autoissa vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat 2 700–3 500 euroa, jos arvonalenemaa ei oteta huomioon. Esimerkkiautoina ovat Volkswagenin eri mallit. Tässä tapauksessa pistokehybridi on halvin vaihtoehto. Arvonalenema huomioiden dieselin kokonaiskustannukset nousevat vuositasolla noin 8 200 euroon, pistokehybridillä noin 8100 euroon ja bensiiniauton reiluun 7 700 euroon.

Laskelmassa bensiiniauton polttoainekustannukset ovat vuodessa reilut 1 600 euroa ja dieselautossa vajaat 1 300. Pistokehybridiautolla kustannukset jäävät nykyisillä polttoainehinnoilla juuri ja juuri alle tuhannen euron.

Minkälainen auto sitten kannattaa ostaa, jos haluaa päästä mahdollisimman halvalla?

– Jos miettii pelkästään hintaa, niin vähän vanhempi käytetty auto on hyvä, mutta tietenkin pitää miettiä myös mukavuutta, turvallisuutta ja ympäristötekijöitä, pohtii Tolvanen.

Näin laskelma tehtiin

Laskelmat on tehty esimerkkiautojen perusteella, joten kustannusarviot ovat suuntaa antavia.

Ajoneuvon käyttökuluissa otettiin huomioon ajoneuvovero, jonka perusteena oli Co2-arvo, eli keskimääräinen polttoaineenkulutus.

Vakuutukset on laskettu 42-vuotiaan Helsingissä asuvan miehen tiedoilla ja taulukossa mainituilla autoilla.

Huolloista ja korjauksista on tehty karkea kustannusarvio, joka voi heitellä riippuen huoltoliikkeistä ja huoltotottumuksista.

Pysäköinnit on laskettu Helsingin asukaspysäköinnin hinnalla 22 euroa kuukaudessa.

Polttoainehinnat ovat polttoaine.net-palvelusta. Polttoainekulujen laskemisessa Autoliitto käytti laskelmassa hieman EU:n laboratoriossa testattua keskikulutusta suurempaa arvoa.

Arvonalenemisessa vaikuttaa auton merkki, malli, ajetut kilometrit ja se, kuinka hyvin siitä pidetään huolta. Henrietta Hassinen / Yle

Autoliiton viestintäpäällikön Jukka Tolvasen mukaan pistokehybridiautojen kohdalla polttoaineen kulutus riippuu ajokilometrien lisäksi siitä, millä polttoaineella ajetaan.

– Eli jos kaksi henkilöä ajaa 18 000 km/v, mutta toinen ajaa vaikka 30 km:n matkaa töihin ja pystyy aina lataamaan auton kotona ja työpaikalla, ja toinen ajaa puolestaan 200 km:n matkaa ja lataa vain toisessa kohteessa autonsa, niin kulut ovat hyvin erilaiset, selvittää Tolvanen laskennan taustoja.

Pistokehybridiautojen kohdalla laskelmassa ei ole otettu huomioon sähkönkulutusta ja hintaa.

Auton arvonalenemassa on käytetty kaavaa, jossa ensimmäisenä vuotena arvo alenee 18 prosenttia ja siitä eteenpäin 14 prosenttia vuodessa.

Laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollisesti autoon otettua lainaa ja sen lyhentämistä.

Juttua ja taulukoita korjattu dieselin ja hybridin osalta 27.1. 2018 kello 13:50: Autoliiton laskelmissa ei huomioitu aiemmin käyttövoimaveroa autoilun kustannuksissa.