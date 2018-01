Riittääkö voimia valvontaan, tuleeko ennakkotapaus – nämä oppositiota huolettavat tiedustelulakipaketissa

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne pitää mahdollisena tiedustelulakien etenemistä kiireellisellä aikataululla. Ylen aamu-tv:ssä vieraillut Rinne totesi, että prosessi on ollut pitkä, ja esitys on matkan varrella parantunut.

Hallitus lähetti eilen torstaina tiedustelulakipaketin eduskunnan käsittelyyn ja kokonaisuuden sisältöä avattiin julkisuuteen. Tästä Ylen uutisesta voi lukea esitysten pääkohdat.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) esitti, että tiedustelulakeihin liittyvä perustuslain muutos säädettäisiin kiireellisenä asiana.

Rinne mainitsi, että tiedustelun pelisääntöjä tarvitaan, kun teknologia kehittyy ja toimintaympäristö muuttuu. Hän ei nähnyt selvää syytä, jonka vuoksi SDP ei tukisi kiireellistä säätämisjärjestystä, mutta lakipakettiin täytyy ensin tutustua tarkasti.

Hän piti tärkeänä kuulla, mitä perustuslakivaliokunta sanoo lakipaketista ja asiantuntijoiden kuulemista.

Rinne korosti ehkä isoimmaksi, vielä tasapainoa hakevaksi asiaksi sitä, miten tarkkaan määritellään, kuinka paljon kansalaisten viestintäsalaisuutta voi loukata.

– Ei ole kysymys hallitus-oppositio-akselista vaan kansalaisten perusoikeuksista ja siitä, kuinka niitä loukataan mahdollisimman vähän ja samalla turvataan tiedustelun tarpeet, Rinne katsoo.

Vasemmistoliitolta ei kiireelliselle menettelylle

Aamu-tv:n keskustelussa mukana ollut vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson oli kriittisemmällä linjalla ja kertoi, että vasemmistoliitto ei näe perusteluja kiireelliselle menettelylle.

– Ei ole kyse, ovatko lait itsessään hyviä, mutta onko tarvetta poiketa normaalista menettelytavasta. Kynnys siihen on syystä tehty korkeaksi, Andersson totesi.

Hän muistutti poliittisen järjestelmän toimivan niin, että kansalaiset pääsevät vaalien kautta ilmaisemaan mielipiteensä perustuslain muuttamiseen.

Anderssonin mielestä hallituksen pitäisi pystyä erikseen perustelemaan nopean menettelyn tarve, eikä yleinen turvallisuustilanteen heikkeneminen riitä perusteluksi.

Rinne katsoi, ettei tiedustelun tarpeita ajateltaessa kukaan voi kiistää, etteikö maailma olisi muuttunut. Hän viittasi Suomessakin tutkinnassa olevaan mahdolliseen terrori-iskuun.

– Valvonta on järjestettävä kunnolla, ja myös Supoa kohtaan tarvitaan parlamentaarista valvontaa, Rinne sanoi.

Andersson: Voi muodostua ennakkotapaus

Vasemmistoliiton Andersson katsoo, että päätöksentekijöillä on vastuu siihen, kuinka perustuslakiin ajettaviin muutoksiin menetellään. Hän katsoo, että jos nyt edetään ilman riittävän vahvoja perusteluja, luodaan ennakkotapaus perustuslain muuttamiseen vastaavalla tyylillä ilman myös tulevaisuudessa.

– Tiedustelulait ovat laaja kokonaisuus ja se, menetelläänkö nopeutetusti perustuslain muuttamisen osalta vai ei, on irrallaan kokonaisuudesta, Andersson totesi.

Hänen mielestään pitäisi keskustella varsinaisten tiedusteluvaltuuksien sisällöstä ja siitä, ovatko ne tasapainossa suhteessa kansalaisten yksityisyyden suojaan.

– Tätä sisältökeskustelua on paljon käymättä, nyt on käsitelty poliittisella puolella lähinnä aikataulua, Andersson sanoi.

SDP:n Rinne katsoo, että lukemattomia kohtia tiedustelulaista on vielä käsittelemättä, ja kansalaisten perusoikeuksia ajatellen tärkeisiin kysymyksiin pitää saada vastaus.

Riittävätkö valvonnan resurssit?

Tiedustelulakien valmisteluun on kuulunut parlamentaarinen seurantaryhmä. Rinne ja Andersson painottivat ryhmän olleen nimensä mukaisesti seurantaryhmä, eikä ohjausryhmä.

– Olen ollut tämän seurantaryhmän jäsen ja olemme nimenomaan seuranneet, ei ole kerätty muutosesityksiä, Andersson sanoi.

Hän kommentoi tiedustelun valvonnassa olevan hyviä rakenteita, ja ehdotetun tiedusteluvaltuutetun saavan laajoja valtuuksia.

– Keskeistä on turvata, että valtuutetulla on riittävät resurssit tehdä työtään. Jäin kaipaamaan esityksestä kansalaisten omaa tiedonsaantioikeutta siinä tapauksessa, jos luottamuksellisia viestejäsi on avattu. Kun voi tulla tällainen tilanne, mikä on oma oikeutesi tietää siitä, Andersson pohti.

Rinne kuvaili valvonnan rakenteita asiallisiksi, mutta oli samoin huolissaan resurssien riittävyydestä.

– Tiedustelutoimintaan on kaavailtu lähes 200 henkilötyövuotta. Samalla tiedusteluvaltuutetulle tulisi muutama henkilötyövuosi, en usko että on ihan tasapainossa, Rinne arvioi.

Tiedustelulakipaketti menee seuraavaksi valiokuntakäsittelyyn.

