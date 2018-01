"Someraivoa pelätään" – Faktantarkistus on saanut poliitikot varpailleen, sanoo kampanjapuheita tutkinut toimittaja

Viimeinen tentti ennen presidentinvaaleja on nyt nähty. Ylen tentissä eilen torstaina puhuttivat muun muassa työttömien aktiivimalli, Suomen ja Kiinan suhteet sekä ehkä eniten tilaa näissä vaaleissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralta varastanut Nato.

Ylen aamu-tv:n haastattelussa vieraillut Faktabaarin (siirryt toiseen palveluun)toimittaja Petra Piitulainen-Ramsay ja Eurooppa-tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistolta arvioivat, että viimeinen tentti ei tuonut juurikaan uusia teemoja keskusteluun. Tässäkään tentissä ei löytynyt istuvalle presidentille, Sauli Niinistölle todellista haastajaa.

Vaalitentin kulisseissa faktantarkistajat pysyivät kiireisinä.

Yle tarkasteli presidenttiehdokkaiden väitteitä vuoden 2018 vaalitenteissä jo aiemmin. Selvisi, että ehdokkaat turvautuivat osatotuuksiin, tulkinnanvaraisuuksiin ja jopa vääriin tietoihin.

Piitulainen-Ramsay näkee, että viime vuosina yleistynyt faktantarkistus on saanut poliitikot miettimään aiempaa tarkemmin sanomisiaan. Hän on seurannut presidentinvaalikampanjointia tarkasti.

– Someraivoa pelätään. Poliitikot ovat varmasti tietoisempia siitä että heitä seurataan ja miettivät tarkemmin mitä sanovat.

Ulkopolitiikassa numerofaktojen merkitys on vähäinen

Miettisen mukaan faktantarkistuksen yleistyminen politiikassa juontaa juurensa puoluelehdistön katoamiseen ja journalismin objektiivisuuden ideaalin vahvistumiseen.

Lähihistoriassa kehitystä on vauhdittanut Iso-Britannian ero Euroopan Unionista ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin valinta. Molempien on katsottu Miettisen mukaan linkittyvän epätotuuksien leviämiseen.

Miettinen näkee, että faktat ovat politiikassa tärkeitä, mutta esimerkiksi ulkopolitiikan kysymyksissä helposti mitattavat numerofaktat ovat toissijaisia. Suomessa presidentti johtaa ulkopolitiikkaa.

Miettinen peräänkuuluttaa faktantarkistuksen rinnalle laajempaa analyysia.

– Ulkopolitiikassa paljon enemmän on kyse siitä, minkälaisia tulkintoja me tehdään erilaisten valtioiden erilaisista toimista, mitä käsitteitä me käytetään kuvaamaan niitä ja minkälaisia kertomuksia tai narratiiveja me rakennetaan tietyistä kehityskuluista.

Esimerkiksi Miettinen nostaa Laura Huhtasaaren (ps.) puheet EU:n liittovaltiokehityksestä. Niitä ei ole Miettisen mielestä pystytty riittävästi haastamaan ja analysoimaan.

Lue myös:

Analyysi: Niinistö ei sortunut ratkaiseviin virheisiin Ylen tentissä

Väyrysen Hurstille lupaamat 50 000 euroa nosti Twitter-myräkän

Yleisöäänestys: Parhaiten väittelyssä pärjäsi Sauli Niinistö, heikoiten Nils Torvalds

Presidenttiehdokkaiden 40 kiistanalaista väitettä – Pinnan alta paljastui paljon osatotuuksia, tulkinnanvaraisuuksia ja vääriä tietoja