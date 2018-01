Supermarsu-elokuva asettaa vanhemman peilin eteen – miten lapsen edessä oikein puhutaan

Kirjailijana ja tv-panelistina tunnetun Paula Norosen lastenkirjaan perustuva Supermarsu-elokuva ei pelkää nostaa isoja aiheita pöytään. Norosen ja ohjaaja Joona Tenan käsikirjoittama koko perheen elokuva käsittelee etenkin Itämeren suojelua ja koulukiusaamista, mutta saarnaamisen sijaan inspiroidaan, pidetään hauskaa ja lyödään faktoja tiskiin.

Lemmikkimarsun puraisema Emilia saa supermarsun voimat ja tehtäväkseen pelastaa saastuneen Itämeren. Päällimmäisenä on myös tarina Emilian ja parhaan kaverin Simon ystävyydestä ja heitä vaanivasta kiusaajaporukasta.

Norosella on Supermarsu-kirjoissaan aina lähtökohtana jokin yhteiskunnallinen taso.

– Se on usein joku asia, joka minua ahdistaa tai ärsyttää sillä hetkellä. Tämän kohdalla se oli ilmastoasia. Lapset näkevät lööpit ja kuulevat asioita. He ymmärtävät paljon. Tässä elokuvassa pointtina on se, että itse voi valita ja tehdä asioita. Samalla annetaan myös toivoa.

Emilian äitiä elokuvassa näyttelee Putoksesta ja monesta elokuvasta tuttu Essi Hellén, joka pyörittää uusperheen arkea. Hellén piti hahmosta erityisesti siitä syystä, että hän on hyvin tavallinen ihminen.

– Toki urallani on tullut vastaan kaikenlaisia hahmoja, mutta nyt sain tehdä lempeän ja tavallisen lähiömutsin.

Emilian äitiä esittää Essi Hellén Tommi Hynynen

Uusperheen elämä on ihan tavallista

Emilian perheeseen kuuluvat äidin ja muualla asuvan isän lisäksi vanhempien uudet kumppanit. Uusperheen kommervenkkeja käsitellään samalla, mutta Norosen mielestä se on ihan tavallisen elämän menoa.

– Emilian isä hengailee mukana. Sellaisia perheet ovat, jos ei ole kaunaa, niin vietetään aikaa yhdessä. Uusperhe ei varsinaisesti ole Emilian ongelma.

Hellénille tiedostava lastenelokuva tuntuu tärkeältä työltä.

– Olen 4,5-vuotiaan tyttären äiti. Joudun ja saan katsoa aika paljon lastenohjelmia kotona. Se on noussut isoksi kysymykseksi, että minun lapselle ja kaikille lapsille on saatavilla tärkeitä sisältöjä. Olen erityisen tyytyväinen, että tämä elokuva on kunnianhimoinen ja täynnä ajatusta.

Emilian roolissa on Ella Jäppinen Tommi Hynynen

Ulkonäköpaineille kyytiä

Elokuva herättelee aikuisia ja vanhempia myös siinä suhteessa, millaista esimerkkiä lapsille annetaan. Miten lapsille tärkeät asiat otetaan huomioon ja kuinka ulkonäköpaineille annetaan piut paut.

– Se on minulle henkilökohtaisesti tärkeä aihe. Yritän itse vanhempana, että en siirtäisi ulkonäön tai itseni arvioimista lapselle. En puhu muiden tai omasta ulkonäöstä negatiivisesti lapselle, Hellén sanoo.

Paula Noronen haaveilee jo toisesta Supermarsu-elokuvasta. Hahmoja kirjoissa riittäisi vaikka kuinka moneen elokuvaa. Norosen on vaikea nostaa Supermarsusta esiin suosikkihahmoaan.

– Se olisi sama, jos minulla olisi kuusi lasta ja pitäisi valita suosikki niistä. En voi tuohon vastata, nauraa Noronen.