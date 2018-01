Katso Trumpin harvinainen puhe Davosista kello 15: Presidentti kertoo talouseliitille, mitä Amerikka ensin -politiikka tarkoittaa

Yhdysvallat haluaa säilyttää vahvat suhteet liittolaisiin, mutta samalla vähentää kauppavajetta. Tämän viestin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tulee Valkoisen talon mukaan kertomaan puhuessaan tänään Maailman talousfoorumissa.

Presidentti saapui eilen Sveitsin Davosiin tapaamaan valtionpäämiehiä ja maailman johtavaa talouseliittiä. Vierailun päätarkoitus on saada yritysjohtajat vakuuttumaan siitä, että Yhdysvaltoihin kannattaa investoida.

– Paljon ihmisiä on tulossa takaisin Yhdysvaltoihin. Todistamme valtavaa investointia, ja tänään on ollut hyvin innostava päivä. Päivä on ollut erittäin mahtava ja hyvä maallemme, Trump kertoi eilen toimittajille.

Amerikka ensin - sloganilla kampanjoinut Trump on usein kritisoinut vapaakauppasopimuksia, joiden hän katsoo heikentävän Yhdysvaltain taloutta. Maailman talousfoorumi on perinteisesti tukenut tuotteiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.

Trumpin on määrä puhua kello 15. Voit katsoa puheen suorana tästä artikkelista.

Lähteet: Reuters