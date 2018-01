Huhut ja viralliset esitykset menivät sekaisin, ja soppa oli valmis – Tästä on kyse Oulun kulttuuriväkeä kohahduttaneessa museokohussa

Mistä on kyse? Oulussa on virkamiesvalmistelussa pohdittu nykyisistä museorakennuksista luopumista.

Valmistelussa olevat suunnitelmat ovat aiheuttaneet kiihkeän keskustelun muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Viranomaiset ovat yrittäneet nyttemmin oikoa väitteitä museoiden alasajosta ja korostaneet tarvetta kehittää museoiden toimintaa.

Viikkoja kestäneen kiihkeän keskustelun Oulun museoiden tukevaisuudesta käynnisti eläkkeellä oleva arkeologian lehtori Pentti Koivunen. Hän äimisteli joulun alla sanomalehti Kalevassa (siirryt toiseen palveluun) oululaisten suunnitelmia luopua Kierikin arkeologisen näyttely- ja toimintakeskuksen päärakennuksesta.

Koivusen kirjoituksen jälkeen keskustelu laajeni entisestään. Kävi ilmi, että kaupunki pohtii luopumista myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseon päärakennuksesta Ainolasta sekä varastoitujen museoesineiden siirtämistä kokonaan pois Oulusta.

Ennen tätä kaupungin kulttuuritoimen suunnitelmaluonnosten aiheuttamaa kohua Oulun yliopisto oli jo pistänyt oman eläinmuseonsa pakettiin, eikä sille ole löytynyt korvaavia tiloja.

Vastalauseiden ryöppy

Kaupungissa toimivat museo- ja historiayhdistykset tuomitsivat Oulun suunnitelmat. Myös sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Satu Haapanen (vihr.) on sanoutunut irti julkisuudessa esitetyistä ajatuksista.

Risto Degerman / Yle

Haapasen mukaan julkiseen kohuun on vaikuttanut se, että asioista on tiedotettu liian aikaisessa vaiheessa, ennen kuin edes luottamushenkilöt ovat saaneet niistä tietoa.

Hänen mielestään poliitikot eivät ole osanneet reagoida yksittäisiin esityksen kohtiin myöskään sen takia, että he ovat keskittyneet suurempaan palveluverkkokokonaisuuteen ja haluavat ottaa kantaa siihen, miten palvelut yleisellä tasolla järjestetään.

– Luottamushenkilöilläkään ei ollut tietoa siitä, mitkä ovat virallisia esityksiä ja mitkä ovat kuulopuheita. Esimerkiksi esitys museon kokoelmien siirtämisestä pois Oulusta ei tullut lainkaan lautakunnan jäsenille nähtäväksi, Haapanen sanoo ja jatkaa,

– Minusta tässä on suuria ongelmia kaupungin viestinnässä. Asiat pitää valmistella perusteellisesti ja viestiä virallisesti, eikä mielipidekirjoitusten avulla.

Mutta on pakko myöntää, ettemme ihan onnistuneet asioiden kertomisessa. Päivi Laajala

Myös Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala myöntää tiedottamisen epäonnistuneen. Hänen mukaansa kaupunki on pyrkinyt tuomaan asioita avoimesti esiin. Tästä on hänen mukaansa on aiheutunut se, että asioiden on kuviteltu olevan jo päätettyjä, vaikka niitä niitä ei ole vielä ratkaistu.

– Mutta on pakko myöntää, ettemme ihan onnistuneet asioiden kertomisessa, Laajala sanoo.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Satu Haapanen arvelee keskustelun kiihtyneen myös sen takia, etteivät viranomaisetkaan ottaneet joulun aikana kantaa julkisuudessa olleisiin tietoihin.

Ryöpytys muutti suunnitelmia

Kiivaan julkisen ryöpytyksen jälkeen kulttuuritoimen johtavat viranhaltijat ovat lopulta ottaneet kantaa esillä oleviin suunnitelmiin myös julkisuudessa. Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä on selittänyt kaupungin nettisivulla julkaistussa blogissa (siirryt toiseen palveluun) , että kysymys on väärinkäsityksistä.

Kaupunki ei Penttilän mukaan ole luopumassa museoistaan, vaan aikoo kehittää niitä edelleen. Sivistys- ja kulttuurijohtaja korostaa, että tavoitteena on löytää tulevaisuudessa Yli-Iissä sijaitsevalle kivikautiselle Kierikkikeskukselle lisää käyttöä.

Osa työntekijöistä on kuitenkin saattanut ajatella, että he ovat asemassa, jossa katsovat, etteivät voi kommentoida asiaa. Päivi Laajala

Museoratkaisuksi etsitään puolestaan uutta tilaa, johon voitaisiin sijoittaa sekä museon kokoelmat että tiedekeskus Tietomaa.

Ajatus Oulun museoiden varastoitujen esineiden siirtämisestä kokonaan pois Oulusta esimerkiksi Vantaalle ei Penttilän mukaan myöskään pidä paikkaansa. Museoviraston johtaja Juhani Kostet oli jo aiemmin ennättänyt julkisuudessakin ihmetellä oululaisten ajatuksia. Alueellisen kulttuuriperinnön säilyttäminen kuuluu maakuntamuseoille.

Museoväki vältellyt kommentointia

Silmiinpistävää museoiden suunnitelmista käydyssä keskustelussa on ollut museotyöntekijöiden hiljaisuus asian suhteen.

Asiaa ihmetteli myös Tampereen taide- ja muumimuseota nykyisin johtava entinen Oulun taidemuseon johtaja Taina Myllyharju sanomalehti Kalevassa (siirryt toiseen palveluun).

Pohjois-Pohjanmaan museon näyttely on esillä Ainolan museorakennuksessa. Talon myyntiä on kuitenkin pohdittu Oulussa jo jonkin aikaa. Risto Degerman / Yle

Kun Yle kysyi Oulun museoihmisiltä suunnitelmista niin vastaus oli, että työntekijöitä olisi kehotettu olemaan kommentoimatta palveluverkkoasioita julkisesti.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala kiistää tämän. Hänen mukaansa kaupunki ei missään nimessä ole antanut sellaista kieltoa.

– Osa työntekijöistä on kuitenkin saattanut ajatella, että he ovat asemassa, jossa katsovat, etteivät voi kommentoida asiaa, Päivi Laajala sanoo.

Taustalla säästöpaineet

Oulun suunnitelmat liittyivät kaupungissa valmisteltuun laajaan palveluverkkoselvitykseen, jota on työstetty jo vuosien ajan. Siihen on nähty tarvetta sen jälkeen, kun Oulun seudulla vuoden 2013 alusta toteutettiin iso kuntaliitos. Tilaratkaisujen ja säästötarpeiden kirittäjänä oli vielä paha notkahdus kaupungin verotuloissa IT-alan romahduksen jälkimainingeissa.

Tietomaan dinosaurusnäyttelyn järjestäminen taidemuseon tiloissa aiheutti ärtymystä kuvataiteilijoissa. Yle Oulu / Taneli Kärki

Rahapulassa kaupunki on korostanut tarvetta keskittää palveluita ja muuttaa nykyisiä kiinteistöjään rahaksi. Myös organisaatiota on rukattu ja niinpä esimerkiksi museot ja tiedekeskus Tietomaa nivottiin yhdeksi kokonaisuudeksi Luupiksi.

Tämä ratkaisu on kirvoittanut mieliä varsinkin taidepiireissä, joissa katsottiin karsaasti esimerkiksi sitä, kun Tietomaan taannoinen dinosaurus näyttely järjestettiin Oulun taidemuseon tiloissa.

Suunnitelmat uusiksi

Palveluverkkoselvityksen esityksiä hiotaan palautteiden pohjalta ja uudet suunnitelmat kerrotaan luottamushenkilöille viikon kuluttua. Päätösprosessin mukaan palveluverkosta päättää valtuutettujen hyväksymien linjausten perusteella kaupunginhallitus ja sen toteutuksesta vastaa lautakunta.

Uuteen suunnitelmaan on kirjattu kouluverkon ja museoiden lisäksi myös kaikki muutkin sivistys- ja kulttuuripalvelut. Se on käytännössä laajempi suunnitelma, kuin mistä valtuusto on aikanaan päättänyt suuntaviivat. Tämän takia asia menee todennäköisesti jossain muodossa uudelleen valtuuston hyväksyttäväksi, sanoo kaupunginjohtaja Laajala.