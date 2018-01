Valikoitu joukko yritysjohtajia söi Trumpin pöydässä Davosissa – Suomesta ainoana Nokian toimitusjohtaja

Viisitoista eurooppalaista yritysjohtajaa pääsi samaan illallispöytään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, nauttimaan joko pihviä tai haukea juureslisukkeiden kera.

Saksan yleisradioyhtiön Deutsche Wellen (siirryt toiseen palveluun)siteeraamien tietojen mukaan kaksi eurooppalaista yritysjohtajaa kieltäytyi kutsusta, koska he eivät halunneet kätellä ja joutua tekemisiin presidentti Trumpin kanssa. Trumpin osallistuminen Davosin Talousfoorumiin on otettu vastaan ristiriitaisesti. Hän on ottanut linjakseen vastustaa vapaakauppaa ja irtaantua kansainvälisistä kauppasopimuksista.

Virassa olevat Yhdysvaltain presidentit eivät ole yleensä edes osallistuneet Davosin kokoukseen. Edellinen presidentti Talousfoorumissa oli Bill Clinton vuonna 2000.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri kuitenkin osallistui, vaikka hän lähes päivälleen vuosi sitten Nokian sisäisessä kirjeessä arvosteli (siirryt toiseen palveluun)jyrkästi juuri virkaansa astuneen Trumpin asettamia maahantulokieltoja muslimimaiden kansalaisille. Tuolloin useat suuryritykset järkyttyivät Trumpin sekavasta äkkipäätöksestä, jonka pelättiin vaikeuttavan yritysten työvoiman liikkuvuutta.

Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri. Markku Ojala / EPA

Johtajat kehuivat Trumpin veronalennuksia

Davosin illalliskeskustelut soikean pöydän ääressä alkoivat isännän lyhyellä puheenvuorolla. Presidentti Trump oli liikkeellä bisnesmiehenä – hän markkinoi johtamaansa maata valtiona, johon eurooppalaisyritykset ovat tervetulleita investoimaan ja luomaan työpaikkoja.

Trumpin sanojen mukaan Yhdysvaltoihin virtaa nyt miljardeja dollareita ja kansa on tähän tyytyväinen. Trump vertasi itseään ja yritysjohtajia huutosakin johtajiksi, joiden on puolustettava etujaan.

Tämän jälkeen viisitoista yritysjohtajaa yhdeksästä Euroopan maasta esittelivät itsensä, yrityksensä ja sen toimintaa Yhdysvalloissa.

Uutistoimisto Reutersin videomateriaalin mukaan pöydän päässä istunut Nokian toimitusjohtaja Suri kertoi Nokian olevan maailman toiseksi suurin matkapuhelinten verkkoyhtiö. Nokia työllistää Yhdysvalloissa 15 000 ihmistä.

Yritysjohtajat käyttivät puheenvuoroissaan taktiikkaa, joka toimii Trumpin kanssa. He kiittelivät Trumpin läpiajamaa verouudistusta, joka pudotti yritysveron 35 prosentista 21:een. Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan he yrittivät saada selvyyttä myös Trumpin kauppapolitiikan yleisistä linjoista, mutta vastaukset olivat epämääräisiä.

Nokia vaitonainen

Nokian pääkonttorin tiedotusosasto Helsingissä on hyvin lyhytsanainen illan kulusta.

Suoraa vastausta edes siihen, pääsikö Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri illallispöytään kutsuttuna vai muiden järjestelyjen kautta, ei kerrottu. Esillä oli muun muassa Nokian hanke kehittää seuraavan sukupolven 5G-mobiiliverkkoa.

Kysymykseen siitä, onko Nokia kärsinyt presidentti Trumpin sekavasta maahantulopolitiikasta, yhtiön tiedotusosasto ei halunnut vastata. Tiedottaja vetosi ensi viikolla julkistettavan osavuosikatsauksen edellyttämään informaatiokieltoon. Julkistuksen yhteydessä selvinnee, näkyykö Trumpin politiikka Nokian Yhdysvaltain toimintojen tuloksessa.

Presidentti Trumpin mukana illallisille osallistuivat mm. ulkoministeri Rex Tillerson ja kansallisen talousneuvoston johtaja Gary Cohn.

