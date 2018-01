Vaaliuurnien pukukoodi on vapaa – näytä meille, millaisessa asussa sinä äänestät

Hiihtoasu tai pilkkihaalari kelpaavat asuksi myös vaalihuoneistossa. Sunnuntaina voi siis mennä äänestämään presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella suoraan pyhätoimiensa keskeltä.

Vaalivirkailija Aino Ahvenainen Joensuusta muistuttaa, että mukaan tarvitsee vain kuvallisen henkilöllisyystodistuksen. Vaatetukselle tai ulkoasulle ei ole vaatimuksia. Kotiin postitettu ilmoitus äänioikeudesta ei ole vaalipaikalla tarpeen, kunhan muistaa, että vaalipäivänä äänestetään siihen merkityssä äänetyspaikassa.

– Mielellään vaatteet päällä, se on toki suotavaa.

Kiire vapaa-ajan puuhissa ei rajoita äänestämään ehtimistä, jos on sillä paikkakunnalla, missä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on. Vaalihuoneistot ovat auki klo 9–20. Ja se tarkoittaa sitä, että vielä illallakin ehtii. Riittää kun vaalihuoneistoon saapuu ennen sen sulkeutumista.

Ennakkoäänestyksessä Joensuun kaupungintalolla vaalivirkailijana toiminut Aino Ahvenainen sanoo, ettei kukaan ole tullut äänestämään suoraan hiihtoladulta. Mutta sekin on mahdollista. Lenkiltä ja kauppareissuilta uurnille on tultu ja se on mahdollista ja sallittua myös sunnuntaina.

– Tervetuloa äänestämään, vaalivirkailija hymyilee.

