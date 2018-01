Tukka hyvin tulenaralla suihkeella – EU haluaa aerosolipakkauksiin vaarattomampia ponneaineita

Nykyisin muun muassa deodorantti- ja hiuslakkapulloissa on useimmiten ponneaineena herkästi syttyviä butaania ja propaania. Paloturvallisemmat ponneaineet vaativat muutoksia sekä tuotteisiin että tuotantolinjoihin.

Vielä muutama vuosikymmen sitten aerosolipullon paineistavina ponneaineina oli yleensä palamattomia, mutta ilmakehän otsonikerrokselle tuhoisia yhdisteitä. Kun näiden käyttöä rajoitettiin, oli teollisuuden nopeasti otettava käyttöön muita ponnekaasuja.

Pentisol käyttää paineilmaa ponneaineena oliiviöljysuihkeessaan, jossa itse öljy on pakattu pullon sisällä olevaan pussiin, kertoo yrittäjä-toimitusjohtaja Jari Mäkinen. Markku Pitkänen / Yle

Erityisen suosituiksi nousivat poltettavana nestekaasunakin käytettävät butaani ja propaani.

Ne ovat kuitenkin erittäin tulenarkoja, ja niihin liittyy myös muunlaisia tapaturma- ja väärinkäyttöriskejä. Esimerkiksi Suomessa vuosina 2000 – 2017 oikeuskemiallisissa tutkimuksissa löydettiin butaania tai propaania yhteensä 55 vainajasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan löydökset muista vastaavista kaasuista ovat marginaalisia.

Pakkaustekniikan kehityttyä EU rohkaisee nyt aerosolivalmistajia siirtymään turvallisempiin ponnekaasuihin. Muun muassa Järvenpäässä aerosoleja valmistava Pentisol Oy kertoo saaneensa ilmalla paineistetulle oliiviöljysuihkeelleen hyvän vastaanoton.

– Itse pullo näyttää ihan normaaliaerosolilta, mutta siellä sisällä on pussi. Ja sen pussin sisällä on ainetta. Ponneaine on pussin ja pullon kuoren välissä, kuvailee Pentisolin yrittäjä, toimitusjohtaja Jari Mäkinen.

Aerosoliyhdistyksen puheenjohtajan Kim Lindqvistin mukaan ponneaineiden muutokset voivat vaatia uudet tuotantolinjat ja tuotteiden koostumukset. Markku Pitkänen / Yle

Kyse on samantyylisestä pakkaustekniikasta, jota on aiemminkin käytetty muun muassa partavaahtopurkeissa.

Uuden tekniikan tuloa vauhditetaan myös säädöksillä. Helmikuun aikana Suomessa tulee voimaan aerosoliasetuksen muutos, joka sallii ilmalla, hiilidioksidilla tai typellä toimivissa aerosolipakkauksissa hieman nykyistä korkeammat paineet.

Näin ainakin periaatteessa pitäisi olla mahdollista paineistaa aerosolipullo niin, että tehoa riittää koko sisällön suihkuttamiseen.

Uusien tuotteiden saamiseen kauppojen hyllyille menee kuitenkin aikaa.

– Ensinnäkin pakkaustehtailla pitää olla uudet laitteet. Ne joutuvat pakkaamaan eri laitteilla uudet ponneaineet, ja ehkä myös reseptejä täytyy muuttaa, sanoo Suomen Aerosoliyhdistyksen puheenjohtaja, tuotekehityskemisti Kim Lindqvist.

Pelkkä ponneaineen vaihto ei siis yleensä ole mahdollista, vaan uusiksi menee koko tuote. Joka tapauksessa vaihdettavien osien lista on pitkä.

– Koska aerosoli on pakkauksena aina kokonaisuus, siinä kaikki vaikuttaa. Ponneaine, sisältö, käyttötarkoitus, venttiilinuppi, ne kaikki vaikuttavat. Ne ovat eri tuotteissa erilaisia, Lindqvist korostaa.