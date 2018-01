Venäjällä Stalinin kuolema -elokuva jakelukiellossa – yksi teatteri uhmasi jo kieltoa

Stalinin kuolema -elokuvan ohjaaja on Armando Iannucci.

Venäjällä moskovalainen Pioneer-elokuvateatteri uhmasi maan kulttuuriministeriötä torstaina varsin näkyvällä tavalla. Se esitti ranskalais-brittiläistä Stalinin kuolema -elokuvaa, jonka kulttuuriministeriö oli laittanut alkuviikosta jakelukieltoon. Ohjaaja Armando Iannuccin elokuvan ensi-ilta piti alunperin olla eilen.

Elokuva on toinen ulkomainen elokuva, joka on kohtasi vastustusta Venäjällä lyhyen ajan sisään.

Edellinen tapaus oli Paddington 2 -lastenelokuva, jonka ensi-ilta siirtyi kulttuuriministeriön päätöksellä viime viikolla. Karhuherrasta kertovan elokuvan hyllyttämistä perusteltiin kuitenkin kotimaisten elokuvien yleisömenestyksen suosimisella.

Pieni ryhmä teilasi

Venäjän kulttuuriministeriön katsotaan hyökänneen yllättäen Stalin-elokuvan kimppuun, sillä elokuvalla oli jo jakelulupa. Päätös perumisesta tehtiin sen jälkeen, kun pieni ryhmä kulttuurivaikuttajia oli nähnyt ennakkoesityksen ja kirjelmöinyt asiasta ministeriölle.

Elokuva kuvaa Neuvostoliiton entisen johtajan Josif Stalinin kuoleman jälkeistä valtataistelua vuonna 1953 satiirin ja mustan huumorin keinoin. Kulttuuriministeriön mielestä elokuva sisältää ääriajattelua eikä kunnioita Venäjän historiaa ja sen edellisiä sukupolvia.

Stalinin kuolema -elokuvan ohjaaja Armando Iannucci (toinen vas.) poseeraa tekijäjoukon kanssa. AOP

Elokuvan jakelukieltoa on käsitelty laajasti niin mediassa kuin sosiaalisessa mediassa.

Oliko satiiri liikaa?

Aleksanteri-instituutin akatemiatutkijan Sanna Turoman mukaan on ymmärrettävää, että elokuvasta on noussut pienoinen kohu, vaikka tapahtumat ovat yli 60 vuotta vanhoja ja kyseessä on satiiri.

– Ne tapahtumat eivät ole vain vanhoja, vaan esimerkiksi (elokuvassa esiintyvä kenraali Georgi) Žukov on kansallissankari edelleen, Turoma sanoo.

Suuri osa venäläisistä pitää Žukovia toisen maailmansodan sankarina ja hänet liitetään voittoon natseista.

Turoman mukaan taustalla on historian tulkintojen ja opetuksen politisoituminen Venäjällä. Monia venäläisiä elokuvan satiiri saattaa huvittaa, mutta monista saattaa Turoman mukaan tuntua ikävältä nähdä, miten oman lähihistorian tapahtumat esitetään huvittavassa valossa englantilaisen populaarikulttuurin keinoin.

Myös toinen suomalaistutkija sanoo, että kohussa on kyse siitä, että elokuvan koettiin tekevän pilkkaa Venäjän historialla ja kansallistunnolla.

– Kun elokuvan aiottu ensi-ilta osui yhteen Stalingradin taistelun vuosipäivän kanssa, siitä saatiin aihe sotaveteraani-korttiakin heilutella, vapaa tutkija Lauri Piispa arvioi.

Ministeriö seuraa kuin hai laivaa

Vedomosti (siirryt toiseen palveluun)lehden mukaan moskovalaisen Pioneeri-elokuvateatterin näytöksessä oli lähes täyttä eikä protesteja näkynyt.

Kulttuuriministeriö kommentoi elokuvan esittämistä torstaina, että se on tarkistamassa median tietoja. Aiemmin ministeriö on tiedottanut, että elokuvan esittämisestä seuraa rangaistus.

Perjantaina televisiokanan Dožd (siirryt toiseen palveluun) kertoi sivuillaan, että teatteriin oli päivällä saapunut poliiseja, jotka olivat tulleet "katsomaan elokuvaa", mutta eivät kertoneet, mikä elokuva oli kyseessä.

Eilen elokuvanäytöksessä ollut eläkeläinen Dina Voronova kertoi, ettei elokuva varsinaisesti naurattanut, mutta hän ei loukkaantunutkaan.

– Miksi olisi pitänyt? Minulla on oma mielipiteeni ja minua ei kiinnosta muu.

