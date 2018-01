Kuinka paljon SM-kisoissa saa sooloilla? Lumenveiston moninkertainen mestari vastaa

Lumenveiston SM-kisat järjestetään tänä viikonloppuna Kuusankoskella Kouvolassa. Mestaruuksia ratkotaan joukkue- ja soolosarjoissa.

Tapasimme kouvolalaisen, Icemen Team -joukkueessa kilpailevan Veijo Oinosen, joka on pokannut 30-vuotisella urallaan peräti kahdeksan Suomen-mestaruutta.

Pyry Sarkiola / Yle

Kuinka paljon ennakkosuunnittelua lumiveistoksen tekeminen vaatii?

– Joukkueella pitää olla selkeä kuva teoksesta ennen työn aloittamista. Hyvät piirustukset, josta joukkueen jäsenet näkevät, mistä lunta pitää leikata. Jotkut tekevät myös ennakkoon pienoismallin.

Joukkuesarjan lumikuutio on kooltaan 3 x 3 x 3 metriä. Mitä työvälineitä tarvitaan, että kuutiosta saadaan loihdittua mitä moninaisimpia teoksia?

– Ihan lapiota käytetään sekä sahaa. Kokeneemmat veistäjät käyttävät myös itse tekemiään hiontavälineitä ja sahoja, joilla lumi leikkautuu hyvin.

Lumenveiston mestaruudet jaetaan taide-, toiminta ja soolosarjoissa. Onko tekijöillä vapaat kädet päättää, millaisen veistoksen tekevät vai pitääkö sen liittyä johonkin teemaan?

– Teosten on oltava teeman mukaisia. Tänä vuonna taide- ja soolosarjassa kilpailuaiheena on suomalainen iskelmä ja toimintasarjassa lastenlaulut. Toimintasarjan veistosten tulee myös soveltua lasten leikkeihin.

Veijo Oinonen Aleksi Taponen / Yle

Joukkuekilpailussa kolme henkilöä touhuaa lumikuution kimpussa. Minkälainen työnjako joukkueen kesken on, että teoksesta tulee yhtenäinen eikä kukaan ala sooloilla omiaan?

– Jonkun pitää olla joukkueen johtaja, joka hallitsee kokonaisuuden. Hän sanoo, miten työ etenee ja mistä lunta leikataan. Kokeneista veistäjistä koostuvassa joukkueessa kaksi voi tehdä samaan aikaan eri kohdissa hyvinkin tarkkaa omaa työtä, ja yksi on se yleismies jantunen, joka hoitaa puhdistuspuolta.

Sää lauhtui, ja vettä on tullut taivaalta. Millaisia kikkoja lumenveistäjällä on käytettävissään näin vaativissa olosuhteissa?

– Koska aikaa on 20 tuntia veistoksen tekemiseen, niin voidaan aluksi tehdä karkea näkemys työstä ja viimeistellä sitten kun pakastaa. Joukkueilla voi olla myös varasuunnitelma eli ei tehdä välttämättä niin hienoa, kuin alunperin on suunniteltu.

Olet kilpaillut lumenveistossa SM-tasolla 30 vuotta ja voittanut kahdeksan Suomen-mestaruutta. Mikä on tähänastisista teoksistasi paras?

– Kyllä se on heinäsirkka mansikanlehdellä eli teos nimeltä “Kuuletko soiton”. Olimme sillä työllä Sapporossa vuonna 2013 kansainvälisessä kisassa, ja voitimme hopeaa. Vuotta aiemmin teos oli voittanut SM-kultaa.

Jos haluaa tehdä oman lumiveistoksen, eikä ole aiempaa kokemusta, niin mistä kannattaisi aloittaa?

– Kaikista tärkeintä on se, että sinulla on hyvät veistovälineet. Sellaiset voi esimerkiksi teetättää itselleen. Lähtisin myös isommasta työstä liikkeelle. Jos on liian pieniä yksityiskohtia, eikä vielä hallitse lajia, niin teos voi romahtaa. Isoonkin työhön voi tehdä yksityiskohtia niin halutessaan. Ja keli kannattaa toki myös ottaa huomioon.