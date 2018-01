Vessapaperit, ruuat ja paketit melkein kotiovelle – Posti avaa satoja pakettiautomaatteja taloyhtiöihin

Harmaasta betonista rakennettu pienkerrostalo Malmilla näyttää ulospäin samalta kuin mikä tahansa toinen helsinkiläislähiön kerrostalo.

Maalit ovat karisseet vuosien saatossa alakerran puuovista: näyttää siltä, että ovien takana olisi autotalli. Pieni oranssi kyltti ovessa kuitenkin kertoo muuta: kyltissä lukee Automaatti ja siinä on Postin logo.

Kun oven avaa, kellarista paljastuu lähes koko huoneen kokoinen harmaa pömpeli lokeroineen ja koodilukkoineen. Postilaatikot ovat eri kokoisia, ja tarpeen vaatiessa lokeroon mahtuvat isot paketit, ruokalähetykset, pesulapussit – tai vaikka puolen vuoden vessapaperit.

Asukkaat voivat tilata siis ihan tavalliset postilähetykset suoraan omaan kellariinsa tai Postin verkkopalvelun (siirryt toiseen palveluun) kautta monenlaisia lisäpalveluita, kuten vaikka illan salaattiannoksen tai kauppakassin.

– Ruuat ovat termolaatikossa. Asiakkaat hakevat ne automaatista saman päivän aikana – ja jos eivät hae, niin sitten ne palautetaan ettei kylmä- ja lämminketju katkea, kertoo taloyhtiön pihaan Postin autolla paikalle karauttanut palvelukuljettaja Aki Jolkkonen.

Eli asiakas on ensin tilannut Postin sivujen kautta yhteistyökumppanilta ruoka-annoksen. Ravintola tai kauppa on pakannut tuotteen, jonka Jolkkonen tai joku muu Postin kuljettaja vie automaattiin. Kuljettaja lähettää asiakkaalle tekstiviestillä ja sähköpostilla ilmoituksen, että tavara on noudettavissa automaatista. Asiakas saa samalla myös koodin, jolla lokero aukeaa.

Taloyhtiön asukkaat voivat myös lähettää kirjeitä ja paketteja automaatilla sekä palauttaa vaikkapa kirjaston kirjat.

"Automaatti vain tupsahti meille"

Taloyhtiölle palvelu maksaa noin sata euroa kuussa. Tällainen taloyhtiöön asennettava automaatti on kevytversio marketeissa sijaitsevista automaateista: se ei tarvitse nettiyhteyttä eikä sähköä toimiakseen.

Malmilaisen talon kellariin pömpeli ilmestyi viime kesänä: sopimuksen Postin kanssa automaatista oli tehnyt kiinteistöjen omistaja, vuokranantaja Helsingin kaupungin asunnot eli Heka Oy. Asukkaiden edustajan mukaan asukkaille ei kuitenkaan kerrottu etukäteen automaatin asennuksesta.

– Se vain tupsahti tänne, muistelee talotoimikunnan puheenjohtaja Timo Mäkiö Heka Koillinen Oy:stä heinäkuista päivää, jolloin automaatti tuli taloyhtiön kellariin.

– Se vain tuli ja sitten me aloimme ihmetellä, että miten sitä käytetään.

Alku automaatin kanssa oli hankalaa: asukkaat eivät aluksi osanneet käyttää sitä, eivätkä postinjakajatkaan tahtoneet löytää autotallin sisäänkäynnistä näyttävän oven takana lymyilevää automaattia. Puolen vuoden odotuksen jälkeen kellarin oveen on vihdoin ilmestynyt pieni kyltti, joka kertoo, että siellähän se Posti palvelee.

Nyt asukkaat jo kiittelevät pömpeliä.

– Hyötyähän siitä on ollut, kun asukkaiden ei tarvitse enää mennä Malmille hakemaan pakettejaan, kun ne tulevat tänne suoraan, Mäkiö toteaa nyt.

Pihalla talonmies kolaa lunta pois kellarin ovien edestä. Väylä täytyy pitää postiautoa varten avoimena.

– Ei tuo automaatti vaadi minulta oikeastaan yhtään mitään, sanoo kiinteistönhoitaja Jarmo Kujanpää lumikolansa takaa.

– Kunhan pidän oven edustan puhtaana lumesta. Ja opastan ihmisiä sisään, jos he eivät löydä sinne.

Posti avaa 1000 uutta pakettiautomaattia, joista 500 taloyhtiöihin

Taloyhtiöiden kevytautomaattien kulut ovat Postille kohtuullisempia kuin marketeista tuttujen automaattien.

Posti aikookin lisätä voimakkaasti näitä Smartpost -automaatteja: tällä hetkellä Postilla on yhteensä noin 500 pakettiautomaattia eri puolilla Suomea. Tämän vuoden kuluessa Postin tavoitteena on avata 1000 uutta automaattia, joista puolet taloyhtiöihin.

Posti onkin tehnyt suurimpien rakennuttajien, kuten YIT:n, Skanskan ja Bonavan kanssa sopimuksen (siirryt toiseen palveluun)siitä, että ne ottavat automaatit käyttöönsä uudiskohteisiinsa. Lisäksi Sato, Heka ja Kojamo ottavat automaatit käyttöönsä uusiin vuokrakohteisiinsa.

– Me olemme sopineet kumppanuudet suurimpien rakennuttajien kanssa. Varsinkin uudiskohteisiin on tulossa satoja automaatteja. Myös vanhempiin taloyhtiöihin niitä tulee, sanoo kumppajuusjohtaja Ville Vasaramäki Postista.

Pakettiautomaattien avulla rakennuttajat ja vuokranantajat pyrkivät tarjoamaan asukkaille uudenlaisia asumispalveluita: trendinä on tarjota asukkaille asunnon lisäksi muitakin asumiseen liittyviä lisäpalveluita.

Nettikauppa aiheuttanut valtavan pakettirallin: Posti kuljetti viime vuonna 37 miljoonaa pakettia

Postiautomaatti on Postin mukaan nykyään suosituin tapa lähettää ja noutaa paketteja. Lisäksi Posti haluaa varmistaa onnistumisensa verkkokaupan aiheuttaman megalomaanisen pakettirallin hoitamisessa.

Viime vuonna Posti kuljetti ennätykselliset 37 miljoonaa pakettia. Tähän lukuun sisältyy myös palautukset eli paketteja liikkuu sekä asiakkaille että asiakkailta poispäin. Taloyhtiöiden automaatit helpottavat pakettiliikenteen hoitamista moneen suuntaan. Pakettien määrän kasvu lisää myös töitä, vaikka ympäristön kannalta pakettiralli ei ehkä olekaan kovin järkevää.

– En osaa sanoa määrää, mutta asiakkaat palauttavat nykyään aika paljon ostoksiaan, koska nettikauppa on niin helpoa. Asiakas saattaa tilata kaksi kolme tavaraa, pitää yhden ja palauttaa loput. Aika paljon tavaraa liikkuu edes takaisin ja palautuksia tulee paljon. Töitä on niin paljon kuin vain ehtii tehdä, sanoo palvelukuljettaja Aki Jolkkonen ja alkaa kantaa paketteja ja ruokalähetyksiä malmilaisen vuokrataloyhtiön kellariin.

Posti lupaa, että se kantaa jatkossakin kirjeet asuntojen postiluukuista sisään, ainakin niin kauan kuin laki sitä vaatii. Myöskään täyden palvelun postipisteitä ei ole tarkoitus vähentää, vaikka Posti moninkertaistaa automaattien määrän jo tämän vuoden aikana.

