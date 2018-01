”Pieni juttu, mutta vaikuttaa isompaan asiaan” – Elina Auvinen, 18, pääsee ensimmäistä kertaa äänestyskoppiin

– On tosi kiva, että pääsee vihdoin vaikuttamaan, iloitsee ensikertalainen Elina Auvinen vaalisunnuntain alla.

Arvojohtajuus on nuoren äänestäjän silmissä presidentin päällimmäisin tehtävä. Yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneelle abille on tärkeää päästä vihdoin itsekin vaikuttamaan.

Tasainen ihmisvirta soljuu ennakkoäänestyksen viimeisenä päivänä Turun pääkirjaston äänestyspaikalle. Ovella virkailija jakaa äänestyslipukkeita ja hokee mantraa, joka ohjaa ensin äänestyskoppiin numeroa piirtämään ja sitten tiskille jättämään äänen uurnaan.

– Kiva päästä äänestämään ja vielä tällaista isompaa valintaa kuin presidentti, tuumaa Elina Auvinen vilinää silmäillessään.

Tämän kevään abiturientti on yksi heistä, jotka pääsevät näissä presidentinvaaleissa käyttämään äänioikeuttaan ensimmäistä kertaa. Oman äänensä hän säästää vaalisunnuntaihin, mutta tapaamme ennakkoäänestyspaikalla vaalitunnelmaan pääsemiseksi.

Elina Auvinen pääsee sunnuntaina ensimmäistä kertaa käyttämään äänioikeuttaan. Jouni Koutonen / Yle

Elina Auviselle on itsestään selvää, että ääntä käytetään nyt, kun siihen viimein on oikeus.

– En tiedä miksi jättäisin käyttämättä mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskuntamme asioihin. En halua, että joku ketä en halua edustamaan maatani, päätyisi sinne vaan siksi, että minä tai ikäiseni eivät jaksa mennä äänestämään.

Kiinnostus kumpuaa kotoa käsin

Elina Auvinen kertoo olleensa pienestä pitäen kiinnostunut siitä, kuinka yhteiskunnalliset asiat toimivat ja kuka niistä päättää. Lukioiässä kiinnostus on vain kasvanut.

Asioista keskustellaan usein myös kotona koko perheen voimin.

– Vanhempani ovat aina kertoneet, kun olen kysellyt paljon, miten jotkut asiat toimivat. Nyt presidentinvaaleissa on mietitty aika paljon, millaisia eri ehdokkaat ovat. Mitä puolia heissä on ja miksi jotkut ihmiset äänestävät jotain tiettyjä ja jotkut toiset toisia ehdokkaita, miettii Auvinen.

Minulle ja monille kavereilleni tärkeitä ovat monet arvokysymykset, varsinkin tasa-arvo. Elina Auvinen

Edellisten presidentinvaalien aikaan kuusi vuotta sitten Elina Auvinen oli ala-asteen kuudennella luokalla. Jo tuolloin hän seurasi tiivisti presidentinvaalikamppailua ja muodosti oman käsityksensä ehdokkaista.

Turkulaista Puolalan koulua, nyttemmin Puolalanmäen lukiota käynyt Auvinen toteaa, että samat asiat ovat alkaneet kiinnostaa yhä useampaa kaveriakin viimeistään lukiossa. Hekään eivät Elinan mukaan aio jäädä sunnuntaina nukkumaan.

– Tietenkin elän ehkä jossakin kuplassa meidän taidelukiossamme, mutta en tiedä ketään tuttuani, joka ei menisi äänestämään. En nuorta ainakaan, enkä kyllä vanhaakaan, naurahtaa Elina Auvinen.

– Tietysti voi ajatella, että se on vain yksi ääni muiden joukossa, mutta kyllä se vaikuttaa, miettii Elina Auvinen. Jouni Koutonen / Yle

Vaalitenttejä ja paneelikeskusteluja on seurattu ahkerasti, ja koulun pihamaalla niistä on puhuttu kavereiden kesken.

– Jotkut ehdokkaat herättävät monissa vähän hupia, ja ehdokkaiden eri puolia on vertailtu. Miksi joku on jossain asiassa fiksumpi tai parempi. Eihän me monista asioista tiedetäkään niin paljon kuin jotkut kokeneemmat aikuiset, sanoo Auvinen.

Olisi hauskaa jos tulisi vähän jännitystä. Elina Auvinen

Suurin mielenkiinto välituntikeskusteluissa on kohdistunut siihen, miten ehdokkaat raamittavat nuorille tärkeitä asioita.

– Minulle ja monille kavereilleni tärkeitä ovat monet arvokysymykset, varsinkin tasa-arvo. Myös nuorten asiat, opiskelumahdollisuudet, kun nytkin on tulossa kaikennäköisiä muutoksia. Tietenkin haluamme sinne päättäviin elimiin sellaisia ihmisiä, jotka pitävät meidän puoliamme.

Yhteiskuntaoppia ja historiaa erityisesti lukenut Elina Auvinen on toki perillä presidentin valtaoikeuksista. Vaikka varsinainen päätäntävalta nuoria koskettavista asioista on muualla, on presidentti tärkeä arvojohtaja ja mielipidevaikuttaja.

Maailmanmenoa seurataan mobiilisti

Ajankohtaisista asioista keskustellaan luonnollisesti myös oppitunneilla.

Elina Auvinen arvioi, että koulussa on saanut hyvät eväät ymmärtää yhteiskunnallisia valtarakenteita ja päätöksentekoa. Oman koulunsa opettajia hän kiittelee asioiden esittämisestä kiinnostavalla tavalla. Yhteiskuntaopin tunnillakaan ei ole hänen mukaansa ollut lainkaan tylsää.

Kärryillä maailmanmenosta Elina Auvinen pysyy monien muiden nuorten tavoin mobiilisti ja netin kautta.

– Itse tykkään lukea lehtiä kännykältä, se kulkee helpommin mukana kuin iso sanomalehti. Aika vähän paperilehteä tulee luettua. Netistä seuraan suomalaisia ja ulkomaisia uutisia. Ja kyllä uutisiakin katson, hän listaa mediankäyttöään.

Jouni Koutonen / Yle

Elina Auvisen mukaan nuoret – ainakin hänen lähipiirissään – ovat hyvin tietoisia siitä, että kaikkeen verkosta löytyvään ei voi luottaa.

– Pitää olla aika lähdekriittinen kun lukee asioita netistä. Luotan ensisijaisesti vähän isompiin kotimaisiin ja ulkomaisiin medioihin. Jos nyt sattumalta löytää jonkun otsikon jostain netin pohjalta, niin täytyy vähän pohtia, onko tämä välttämättä totta.

Tuloksia jännitetään porukalla

Äänestyskoppi on Elina Auviselle tuttu paikka, vaikka hän vasta sunnuntaina pääsee ensimmäistä kertaa käyttämään äänioikeuttaan.

– Olen pienempänä ollut aika montakin kertaa vanhempien mukana äänestämässä. On kiinnostanut nähdä mitä siellä tapahtuu ja olen päässyt mukaan katsomaan. Tietenkin se oli silloinkin jo vähän jännää.

Sinänsä yksinkertaisella toimituksella oli nuoren Elinan silmissä suurempi merkitys.

– Se on vaan sellainen pieni juttu, että kirjoitetaan numero paperiin ja viedään uurnaan, mutta sitten se vaikuttaa paljon isompaan asiaan.

Elina Auvinen on käynyt vanhempiensa mukana äänestyskopissa jo pienestä pitäen. Jouni Koutonen / Yle

Vaalikahveja tai muita sen suurempia äänestämiseen liittyviä perinteitä Elina Auvinen ei muista perheellään olleen. Sunnuntai-iltana kuitenkin television ääreen varataan pientä naposteltavaa tulosstudion seurantaan.

– Varmaan on aika selkeää, miten tämä menee, mutta olisi hauskaa jos tulisi vähän jännitystä. Aion seurata, tuleeko toinen kierros.

On mahdollista, että vaikuttamisesta ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut Elina Auvinen saattaisi itsekin joskus pyrkiä päättäjien joukkoon. Polku voi kuitenkin viedä aivan toisenlaiseenkin suuntaan.

– No en tiedä! Kyllä minua kiinnostaisi tulevaisuudessa tehdä jotain, mikä liittyisi juuri yhteiskuntaoppiin tai historiaan. Mutta olen miettinyt myös aika paljon musiikkiin tai elokuva-alalle suuntautumista. Se on vähän vielä avoin kysymys!