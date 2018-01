Näin seuraat presidentinvaaleja Ylen eri kanavilla – Tätä kaikkea on vaali-iltana tarjolla

Ylen vaalistudiolla käy kuhina.

Presidentinvaalien tv-lähetyksen tuottaja Krista Taubert on tyytyväinen siihen, että studion lattian väriksi tuli valkoinen eikä musta. Valkoinen näyttää raikkaalta tv-ruudussa.

Paikalla harjoituksissa on tuttuja kasvoja. Pöydän takana istuu jo valmiina vaalilähetysten vakiohahmo Matti Rönkä.

– Kyllä se on mieluinen rooli, Matti toteaa vaali-illan pestistä.

– Se on niitä parhaita palvelutehtäviä olla kertomassa sitä uutisista suurinta, että kenestä tulee presidentti. Ihmisiä kiinnostaa, ehdokkaita jännittää, Rönkä kommentoi harjoitusten lomassa.

Toinen uutisjuontaja, Piia Pasanen hyppää vekkihameessaan ja vielä vain kevyessä meikissä pitkän varren päässä liikkuvan kameran eteen harjoittelemaan eri puolueiden ehdokkaiden esittelyjä.

Ehdokkaat ilmestyvät tv-monitorin kuvaan Piian ympärille yksi toisensa jälkeen virtuaalihahmoina. Kameran etupuolella Piia ei hahmoja näe.

Ylen uutisjuontaja Piia Pasanen Outi Kuitunen/ Yle

Vaaleihin valmistaudutaan televisiossa, radiossa ja nettitoimituksessa

Ylen eri toimituksissa on valmistauduttu kiivaasti presidentinvaalipäivään. Tv- ja radiostudioilla harjoitellaan vaali-iltaa varten, suomeksi ja ruotsiksi, sekä testataan yhteyksiä eri puolille.

Vaalistudioiden lisäksi Yle on läsnä ehdokkaiden vaalivalvojaisissa sekä säätytalolla. Yhteyttä pidetään myös ulkomaan kirjeenvaihtajiin.

– Tämähän on sellainen lähetys, että oikeastaan sen käsikirjoituksen voi tehdä siihen iltakahdeksaan asti ja sen jälkeen eletään sitten hetkessä ja reagoidaan siihen mitä tapahtuu. Tässä on monta liikkuvaa osaa, jotka täytyy saada paikoilleen ja paljon ihmisiä tässä tiimissä, vaalien tv-lähetyksen tuottaja Krista Taubert toteaa.

Vaalihuoneistojen sulkeuduttua kello 20 julkistetaan ennakkoäänten tulos.

Ylen vaalikonkarilla Matti Röngällä on oma aavistuksensa illaan kulusta.

– Arvioin, että kello kahdenkymmenen tilanne on tietysti ensimmäinen h-hetki. Silloin saadaan 1,5 miljoonaa ennakkoääntä tietoon. Se saattaa ratkaista koko pelin tai sitten se tuottaa sen jännittävän tilanteen, että pitää odottaa vaalipäivän ääniä. Mahdollisesti, jos tulos on kovin tasainen, niin sitten on vuorossa Ylen oma ennuste, Rönkä muistuttaa.

Ylen uutisjuontaja Matti Rönkä Outi Kuitunen/ Yle

Miten Ylen perinteinen vaaliennuste rakentuu?

Ylen vaaliennusteesta vastaava projektipäällikkö Petri Ihalainen, miten Ylen vaaliennuste tehdään?

– Kun vaalipäivänä saadaan ensin ennakkoäänet sisään, niin meillä on jonkinlainen pohja minkä varaan me sitten laskemme näitä vaalipäivänä tulleita ääniä. Näiden yhteissummasta generoidaan lopputulosta ennakoiva arvaus.

Eroaako presidentinvaalien vaaliennusteen tekeminen muista vaaleista siksi, että ehdokkaita on niin vähän?

– Ääntenlaskenta on hyvin samanlaista kaikissa vaaleissa, mutta presidentinvaaleissa ei käytetä mitään vanhoihin äänestyskäyttäytymisiin liittyviä laskennallisia parametreja. Tässä ihan kylmästi todetaan, että nämä on henkilövaalit ja kaikki on muuttunut edellisestä kerrasta. Mihinkään vanhaan ei verrata. Ehdokkaatkin on toki vaihtuneet, mutta ihmiset eivät äänestä presidentinvaaleissa puolueittain.

Mihin aikaan Ylen vaaliennuste saadaan julki?

– Tämä on niin paljon helpompi laskenta kuin esimerkiksi kuntavaalit, että viimeistään iltayhdeksältä pitäisi ennusteen olla siinä kunnossa, että sen uskaltaa julkaista.

Ylen uutisten politiikan toimituksen esimes Ari Hakahuhta ja tv-tuottaja Krista Taubert vaalilähetyksen harjoituksissa Outi Kuitunen/ Yle

Tuloksia ja tunnelmia

Kaikille vaali-illan tv-lähetyksen seuraaminen ei ole niin tärkeää. Vaalien etenemistä voi seurata tietysti myös Ylen netistä.

Yle seuraa vaaleja netissä hetki hetkeltä. Netissä on myös reaaliaikainen, tarkka ja yksityiskohtainen tulosseuranta.

Toisaalta myös tv-lähetystä voi seurata suorana netin kautta. Molempi parempi, toteaa Ylen vaalien verkkotuottaja Juho Salminen.

– Seuraa telkkarista tunnelmia ja tarkat tulokset netistä. Se on hyvä kombo.

Tuloslaskennan valmistuttua siirrytään monien eri analyysien pariin.

Voitto-robotti on automatisoitu toimittaja, joka tekee verkkoon kuntakohtaiset tulosraportit. Ne julkaistaan kun koko maan tulos on valmis. Ylen netti tarjoaa siis kaikkein tarkimmat äänestystiedot vaikkapa omasta naapurustostasi sekä muun muassa Ylen politiikan toimittajien tekemät äänestystulosten jälkianalyysit.

Vaalituloksen spekulointi jatkuu tietysti heti maanantaiaamuna eri välineissä.