Kasvava Espoo haluaa lakkauttaa kyläkouluja: "Nuuksion kouluun ei tule edes vettä"

Tie koululle mutkittelee peltojen, metsien ja vesistöjen vieritse vanhojen kärryteiden pohjilla. Aamuin illoin bussi ajaa näitä teitä, poimii lähialueen lapset kouluun, ja tuo taas illaksi kotiin.

Siellä täällä vilahtelee idyllisiä puutaloja lasiverantoineen. Hevoset laiduntavat aitauksissaan.

Ollaan Pohjois-Espoossa, Kehä III:n takana. Tämä Espoo on kaikkea muuta kuin länsimetroa: Lähimmälle metroasemalle on linnuntietä melkein 15 kilometriä.

Kaupat ovat kaukana, palvelut ovat kaukana, mutta keskellä kaikkea on Pakankylän koulu. Se on pienen mäen rinteelle, peltojen reunaan rakennettu talo, joka kerää jo kuudettakymmenettä vuotta oppilaat alueeltaan.

Iltaisin koululla on kerhoja, pihassa luistellaan talvella.

Ja vilskettä riittää. Nyt koulussa on 108 oppilasta, eskareista kutosiin.

Koulun vanhempien mukaan uusia ihmisiä muuttaa alueelle koko ajan. Taloja rakennetaan poikkeusluvilla, sillä asemakaavaa alueella ei vielä ole. Koulu on yksi syy, miksi alueelle tullaan, kertoo Pakankylän koulun johtokunnan jäsen, koulun oppilaan vanhempi Patrik Sohlberg.

Oppilasmäärä onkin kasvanut 2000-luvun alusta melkein puolella.

Korjauksiin ei kaupungilla varaa

Mutta nyt Espoo on päättänyt, että tähän kouluun ei ole enää tarpeeksi tulijoita. Laskelmien mukaan lapsimäärä koulussa vähenee parissa vuodessa 80 lapseen.

Koulu on muutenkin vähän huonossa kunnossa, sanoo Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkö Juha Nurmi. Sisäilmaongelmia on ollut, nytkin osa koululaisista on väistötiloissa sisäilmatutkimusten takia. Oireita on ollut sekä oppilailla että henkilökunnalla.

Nurmen mukaan Pakankylän koulu kaipaisi suuren remontin tai se pitäisi purkaa ja rakentaa uudelleen. Siihen Espoolla ei ole nyt varaa. Kaikki rahat koulujen remontointiin on Espoon uusimman koulujen tilankäyttösuunnitelman toteutuksen jälkeen käytetty.

– Espoossa on valtuuston hyväksymä investointikatto, ja sillä rahalla koulurakennuksia voidaan rakentaa ja korjata, Nurmi täsmentää.

– Jos Pakankylän koulu lisättäisiin nyt investointirahan piiriin, niin joku muu korjaus pitäisi ottaa pois. Investointikatto on jo kokonaan käytetty tällä ohjelmalla.

Yle Uutisgrafiikka

Koulu lakkautuslistalla

Oppilasmäärän vähenemisen ja koulurakennuksen huonon kunnon takia Pakankylän koulua suunnitellaan nyt lakkautettavan. Oppilaat siirrettäisiin jo ensi syksynä muualle.

Missään koulussa ei ole tilaa ottaa Pakankylän koulun yli sata oppilasta vastaan, joten koulun oppilaat ripoteltaisiin ainakin kolmeen eri kouluun.

Tuttu bussi ei enää ottaisi lapsia kouluun yhden reitin varrelta, vaan useamman bussin tai taksin pitäisi poimia lapsia, ja kaikkien reitit uusittaisiin. Useamman lapsen koulumatka pidentyisi ja monelle tulisi bussin vaihtoja koulumatkalle.

Sama kohtalo odottaa nyt voimassa olevien suunnitelmien mukaan myös toisen pohjoisen Espoon, Nuuksion kyläkoulun oppilaita. Se on jopa Pakankylän koulua vanhempi koulu, iältään yli sata vuotta. Nyt sitäkin suunnitellaan lakkautettavan ja jätettävän tyhjilleen.

Nuuksiossa on sama tilanne: koulurakennus on vanha, kertoo suomenkielisen opetuksen kehittämispäällikkö Juha Nurmi. Lähivuosina tulisi vastaan, että Nuuksion koulukin pitäisi korjata.

– Lisäksi sinne ei tule edes vettä. Vesijohtoa ei ole. Vesi tuodaan kouluun tankkiautolla, Juha Nurmi sanoo.

– Asutusta ei ole Nuuksion koulun vieressä. Kaikki lapset tulevat bussilla. Nyt he menisivät vain 10 minuuttia pidemmälle bussilla Karhusuon koululle saakka, hän visioi.

Espoo on uusinut viime vuosina Pakankylän koulun pihaa. Kari Ahotupa / Yle

Espoo uudistaa kouluverkkoaan

Muihinkin peruskouluihin ja lukioihin on Espoossa tulossa seuraavien vuosien aikana muutoksia, mutta vain nämä kaksi koulua, Pakankylä ja Nuuksio, jäisivät tämänhetkisen vision mukaan tyhjilleen.

Niitä ei remontoitaisi, eikä niihin siirrettäisi varhaiskasvatusta tai muuta toimintaa, kuten joihinkin muihin muutoksen kourissa oleviin Espoon kouluihin. Pakankylän koulu jäisi tyhjilleen jo tänä keväänä.

Näin siitäkin huolimatta, että lapsimäärät vain kasvavat Espoossa. Peruskouluikäisten oppilaiden määrän uskotaan kasvavan 3 300 oppilaalla vuoteen 2026 mennessä. Kehittämispäällikkö Juha Nurmen mukaan koulujen tyhjilleen jättöön vaikuttaa nimenomaan kiinteistöjen ikä.

Pakankylän koulu on ainakin lähellä elinkaarensa loppua.

– Koulujen uudessa tilankäyttösuunnitelmassa on nyt valittu, että mieluummin siirretään oppilaat toisiin kouluihin ja jätetään tämä koulu korjaamatta. Silloin jää resursseja korjata ne koulut, jotka on ihan pakko korjata, kun oppilasmäärät kasvavat niin paljon, Nurmi sanoo.

– Jos käytämme korjaamiseen ja rakentamiseen kapasiteettia siellä, missä se ei ole välttämätöntä, silloin teemme alueelle ylikapasiteettia, jota ei välttämättä tarvita. Se ei ole järkevää.

Johtokunnan jäsen Patrik Sohlberg sanoo, että Pakankylän koulun vanhemmat vastustavat koulun lakkauttamista. Kari Ahotupa / Yle

Espoo haluaa isompia kouluja

Kun Pakankylän ja Nuuksion koulun oppilaat siirrettäisiin muihin kouluihin, toteutuisi myös Espoon suuri suunta ja visio: isommat koulut.

Ajatus on, että isommissa kouluissa saa parempaa opetusta. On valinnanvaraa enemmän. Voi esimerkiksi valita useampia kieliä opiskeltavaksi jo ala-asteella.

Toki toimintakustannukset ovat kehittämispäällikkö Juha Nurmen mukaan myös jonkin verran halvempia isommissa yksiköissä, mutta se ei kuitenkaan ole tärkein asia, miksi suuriin kouluyksiköihin halutaan siirtyä. Erot eivät kuitenkaan ole niin isoja: opetuksen laatu on tärkeämpää.

Nuuksion ja Pakankylän koulujen vanhemmat eivät kuitenkaan usko väitettä suurten koulujen erinomaisuudesta noin vain. He vastustavat koulujensa lakkauttamista.

– Yläkouluissa isot kouluyksiköt on ymmärrettävä peruste, mutta meidän näkemyksen mukaan tällaisilla pienillä kouluilla on paikkansa. Pieni koulu mahdollistaa hyvin joustavia järjestelyitä opetuksessa, Pakankylän koulun vanhempien edustajana toimiva Patrik Sohlberg sanoo.

Samoilla linjoilla ollaa Nuuksiossa.

– Pienessä yksikössä on helpompi huomata oppilaiden tarpeet ja oppimisen haasteet. Kaikki oppilaat tuntevat toisensa, vaikka olisivat eri luokka-asteilla. Mahdollisiin ristiriitoihin ja konflikteihin oppilaiden välillä reagoidaan nopeasti, eikä kiusaamista juuri esiinny, Nuuksion koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Terhi Perttilä kertoo.

Vanhemmat vetoavat myös Opetushallituksen linjauksiin, joissa sanotaan, että perusopetus järjestetään yleisimmin lähikoulussa.

– Miksi joillain Espoon alueilla koulumatkojen lyhentäminen on peruste muutokselle, mutta meidän alueellamme koulumatkojen merkittävä piteneminen ei haittaa, kysyy Terhi Perttilä.

Samaa sanotaan Pakankylästä. Vanhemmat kokevat, etteivät ole yhdenvertaisessa asemassa muiden espoolaisten kanssa.

– Tämä tarkoittaa, että arki vaikeutuisi huomattavasti. Koulumatkat pidentyvät. Koko yhteisö hajoaa, kun oppilaat ripotellaan eri kouluihin, Patrik Sohlberg sanoo.

Kaupungin laskelmia vanhemmat eivät myöskään usko.

– Kaupungin laskelmat perustuvat sellaisiin väestöennusteisiin, jotka perinteisesti ei ole tällä alueella pitäneet paikkansa.

– Tänne rakennetaan paljon, väkeä muuttaa paljon. Kunnallistekniikkaa kehitetään jatkuvasti. Alue on kaikin puolin kasvava ja kehittyvä, Sohlberg sanoo.

Pakankylän johtaja Laura Kalmi sanoo, että esitys lakkautuksesta tuntuu kohtuuttomalta alueen lasten kannalta. Kari Ahotupa / Yle

Lakkautuspäätökset koulukohtaisesti

Sisällä Pakankylän koulussa aika näyttää pysähtyneen. Voitaisiin olla 80-luvulla jossain muualla päin Suomea pienessä koulussa. Vain tietokoneiden määrästä ja koosta voi päätellä, että eletään 2010-lukua.

Lapset juoksevat ruokailuun ja ulos pihalle, johon kunta on rakentanut kivoja uusia leikkialueita aivan viime vuosina.

– Se olisi tälle alueelle iso kolaus, jos koulu lakkaisi, sanoo Patrik Sohlberg.

– Se heikentäisi alueen houkuttelevuutta. Kyllä tänne ihmiset ja perheet muuttavat osittain sen takia, että ovat tienneet, että täällä on pieni koulu.

Päätöstä joudutaan vielä hieman odottamaan. Ensi viikolla Espoon opetus- ja kulttuurilautakunta käsittelee asiaa. Jos esitys lakkautuksista hyväksytäänkin, päätetään vielä jokainen koulun lakkautus yksitellen erikseen myöhemmin.

Pakankylän kouluun on tulossa pitkä kevät.

Mutta vielä bussi tulee iltapäivästä, kiertää aamuisen lenkin, mutta toisinpäin, ja vie lapset takaisin kotiin mutkittelevan tien varrelle.

Kun kevät koittaa, bussin ikkunoista näkee jo mihin mennään.