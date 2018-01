Kymmenet ulkomaiset tiedotusvälineet saapuvat seuraamaan vaaleja – eniten toimittajia Venäjältä

Joukko venäläisiä toimittajia on saapunut Suomeen seuraamaan presidentinvaaleja.

Kaiken kaikkiaan noin 80 ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajaa saapuu Suomeen seuraamaan presidentinvaaleja, kertoo ulkoministeriö. Sunnuntai-iltana järjestettävään säätytalon vaalitilaisuuteen on akkreditoitunut eniten toimittajia naapurimaista, Venäjältä ja Ruotsista.

Eniten toimittajia saapuu Venäjältä, josta ilmoittautuneita on kaiken kaikkiaan 35. Suurta määrää selittää osin se, että Suomen ulkoministeriö on järjestänyt kymmenelle venäläiselle toimittajalle vaalimatkan Suomeen.

Heidän joukossaan on useita Suomesta ennenkin kirjoittaneita toimittajia, kuten sanomalehti Kommersantin Galina Dudina ja Moskovski Komsomoletsin toimittaja Andrei Jashlavski – Dudina haastatteli syksyllä ulkoministeri Timo Soinia ja Jashlavski Suomen Moskovan-suurlähettilästä Mikko Hautalaa.

Kommersantin toimittaja Galina Dudina pitää Suomen ja Venäjän suhteita pääosin hyvinä. Jari Kovalainen / Yle

Suomen vaalien ennustettavuus "mukavaa vakautta"

Galina Dudinan mukaan Suomen vaalien ennustettavuus on Euroopan poliittisen mylleryyksen keskellä "mukavaa vakautta".

– Jos olisi mahdollisuus, että täällä valittaisiin presidentti, joka suhtautuu kielteisesti Venäjään, niin se herättäisi toki huolta, Dudina pohtii.

– Niin teillä kuin meilläkin on aika selvää, kuka voittaa vaalit, Andrei Jashlavski lisää viitaten Venäjän tuleviin presidentinvaaleihin.

Kumpikin arvioi, että Suomen ja Venäjän välit ovat hyvät, vaikka viime vuodet ovat olleet suhteiden kannalta haastavia.

– Suomella on tärkeä rooli sekä Venäjän kumppanina että EU-maana, joka ymmärtää meitä ja on valmis dialogiin, Dudina sanoo.

Sekä Dudina että Jashlavski sanovat, että mitä Suomeen tulee, venäläistä yleisöä kiinnostavat kuitenkin politiikkaa enemmän turismiin ja kulttuuriin liittyvät teemat.

Moskovski Komsomoletsin toimittaja Andrei Jashlavski. Jari Kovalainen / Yle

Vaaliplakaattien vähäisyys hämmentää

Kumpaakin ihmetyttää se, että Suomessa kaduilla on niin vähän vaalimainoksia.

– Kun olin Saksassa raportoimassa heidän parlamenttivaaleistaan, en voinut kävellä kadulla metriäkään törmäämättä erinäisiin plakaatteihin. Tulimme tietysti vasta äskettäin, mutta äkkiseltään täällä niitä ei näy, Jashlavski sanoo ja Dudina on yhtä mieltä.

He kertovat, että Venäjällä vaalikampanjointi on paljon näkyvämpää, vaikka vaaleihin on melkein kaksi kuukautta.

Toinen selvä ero Venäjän ja Suomen välillä on heidän mukaansa se, että Suomessa kaikki ehdokkaat osallistuvat vaaliväittelyihin. Venäjällä istuva presidentti Vladimir Putin ei yleensä osallistu väittelyihin.