Tätä toisen ulottuvuuden taikamaailmaa ei meinaa tunnistaa kulttuuriareenaksi: "Jengi ihmetteli, että mitäs ihmettä"

Kirkkaanväriset hahmot ja monimutkaiset, kerrokselliset muodot vaikuttavat tuntemattomien ja salaperäisten elämänmuotojen oudoilta heijasteilta. Ne leijuvat, pyörivät ja kieppuvat hitaasta pohjattomassa avaruudessa ja tuntuu siltä, kuin katselisi jättiläismäisen kaleidoskoopin raukeita, alati muuttuvia liikkeitä. Toistuvien kuvioiden kätketyt viestit alkavat vähitellen avautua, ja mystisen geometrian keskeltä erottuu hyönteisiä, kukkia ja kasvien kiemuraisia, monilehtisiä varsia.

Tuolla loistaa oranssinkeltainen aurinko, jonka säteet leikkaavat tummansinisiä tähtiä kuin tulenlieskat. Ja tuolla liihottelee jättiläisperhonen, jonka värisevät siivet hehkuvat verenpunaisina iltaruskon tavoin.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Tätä toisen ulottuvuuden taikamaailmaa ei millään tunnistaisi helsinkiläiseksi kulttuuriareena Gloriaksi. Paikka on muuttunut kotimaisen Flowers of Life -decotiimin käsissä rinnakkaistodellisuuksien universumiksi, jonka loppumattomia yksityiskohtia haluaisi tutkia tuntikaupalla.

– Kun meille annetaan mahdollisuus toteuttaa esimerkiksi joku Glorian kaltainen tila, se on tehtävä heti ulko-ovelta saakka, jotta paikka muuttuisi mahdollisimman kokonaisvaltaisesti aivan toisenlaiseksi tilaksi, kuin mitä se on alun perin ollut, Veikko Lappalainen kertoo.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Ultraviolettivalon taikaa

Lappalainen on valotaiteestaan ja -installaatioistaan kansainvälisestikin tunnetun Flowers of Life -ryhmän pääsuunnittelija. Hän innostui decotaiteesta jo 2000-luvun alkupuolella käydessään trance-tapahtumissa. Trance on elektronisen musiikin alalaji, jossa on melodisia elementtejä enemmän kuin esimerkiksi teknossa, ja johon on liittynyt oleellisena osana alusta saakka tapahtumapaikkojen omaperäistä koristelua.

– Tällaisia dekoraatioita on ollut Suomessa jo 1990-luvun puolivälistä lähtien etenkin psykedeelisen trancen bileissä. Innostuin asiasta kovasti, kun törmäsin ensimmäisen kerran pimeässä hohtaviin maaleihin, Lappalainen muistelee.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Decotaiteessa käytetään lähes poikkeuksetta fluoresoivia eli uv-aktiivisia maaleja tai väriaineksia. Ideana on, että pinnat ja kuviot, joissa pyritään usein myös kolmiulotteiseen vaikutelmaan, hohtavat uv-valossa. Esimerkiksi Glorian normaali, vaalea seinäväritys on peitetty kokonaisuudessaan mustalla kankaalla, koska valkoinen heijastaa uv-valon violettina.

Aiemmin tällainen vaikutelma saatiin mustavalolampuilla, mutta nyt on siirrytty ledeihin niiden helppokäyttöisyyden takia. Veikko Lappalaisen mukaan ledeissä on omat ongelmansa: niiden aallonpituus on lähempänä violettia, mikä tuo kohteisiinkin violettia hehkua, kun taas mustavalolamppujen alhaisempi aallonpituus tarjosi hyvälaatuisempaa jälkeä.

– Mitä alhaisempi aallonpituus, sen parempi lopputulos. Toisaalta, jos mennään alle 360 nanometriin, siitä voi aiheutua terveydellistä haittaa, Lappalainen tarkentaa.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Pyhän geometrian moninaisia muotoja

Flowers of Life -ryhmän nimi viittaa elämän kukkaan, joka on useista päällekkäin toistuvista ympyröistä koostuva geometrinen kuvio. Ympyröiden kohtaamisista syntyy uusia keskipisteitä, ja kuviota voi jatkaa melkein loputtomiin. Elämän kukkaa on hyödynnetty niin populaarikulttuurissa, muodissa, koruissa ja kuin tatuoinneissakin ja kuviona se on universaali. Termin lanseerasi vuonna 1968 geometriaa tutkinut kirjailija Martha Bartfeld. Elämän kukka taas on osa pyhää geometriaa, joka on joidenkin tulkintojen mukaan kaikki elolliset muodot kattava järjestelmä.

– Termi pyhä on tässä yhteydessä hämäävä, koska pyhä geometria ei liity uskonnollisuuteen. Esimerkiksi luonnosta löytyy paljon geometriaa ja meidän kohdallamme pyhä geometria on koko homman ydin, Veikko Lappalainen kertoo.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Vaikka Lappalaisen ja Flowers of Lifen tekemän taiteen taustalla piilotteleekin geometrinen järjestelmä, ei hänen mielestään katsojan tarvitse ymmärtää kaikkea teoksiin liittyvää symboliikkaa.

– Tavoitteenani on, että näitä teoksia voisi katsoa ilman tulkintoja – että ne voisi kokea kauniina samalla tavalla kuin kauniin maiseman tai kauniin kukan. Katsojan ei tarvitse ymmärtää, että tuo kuvio tuossa tarkoittaa sitä ja tuo tätä.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Lappalaisen mukaan Flowers of Life -decotiimi hakee vaikutteita myös vanhoista kulttuureista.

– Joidenkin satoja vuosia vanhojen moskeijojen kohdalla ei voi kuin ihmetellä, että miten tuokin on tehty. Niiden koristelussa arkkitehtuuri yhdistyy usein upeaan tuotantoon ja kolmiulotteisuuden vaikutelmaan.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Boom Festival ja kolmiulotteinen puu

Flowers of Lifen teoksia on nähty muun muassa Lux Helsingissä, Slushissa, Linnanmäen valokarnevaaleilla ja Kosmos-festivaaleilla sekä 24:ssä eri maassa, viimeisimpänä valofestivaaleilla Meksikossa. Ulkomaan keikoista on jäänyt mieleen etenkin valtava portugalilainen Boom Festival, jonne Flowers of Life pääsi koristelemaan päätanssilattiaa. Sinne tehtiin kymmenen metriä korkea kolmiulotteinen puu.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun saimme maalata jättinosturien kanssa. Yllätimme myös paikalliset, koska kaikki systeemimme mahtuivat pieneen tilaan ja laitoimme ne paikoilleen suomalaiselle tehokkuudella. Jengi ihmetteli, että mitäs ihmettä, Veikko Lappalainen hymyilee.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

Tällä hetkellä koko maailman mittakaavassa mielenkiintoisia decotiimejä tulee muun muassa Etelä-Afrikasta, ja Suomessakin alan toiminta on nousussa. Flowers of Lifen lisäksi alan kotimaisia nimiä ovat muun muassa Voeman Decotiimi, Decotukos sekä Psychedelic Caravan.

Veikko Lappalaisen mukaan Suomesta löytyy paljon ihmisiä, joilla on ideoita, mutta iso työmäärä karsii nopeasti pois ne, joilla ei ole riittävästi motivaatiota. Esimerkiksi Flowers of Lifen kaikki teokset ovat alusta loppuun asti käsityötä, ja Gloriaa työsti neljä ihmistä viikon ajan.

Flowers of Life Jussi Mankkinen / Yle

– Täytyy kyllä olla jonkin sortin hullu, että jaksaa tällaista nyhertää. Eihän tämä mikään kultakaivos ole, tässä täytyy olla taustalla selkeä missio ja todellista halua, Veikko Lappalainen summaa.

Flowers of Lifen luoma taikamaailma on nähtävillä kulttuuriareena Gloriassa vielä tämän viikon.